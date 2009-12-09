

عماد عبد اللطيف سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 22:58

المحور: الادب والفن









هذا الرجل الوحيد



لطالما جاءَ رومٌ

و راحَ رومٌ

وكانت الرومُ تأكلُ وجهَ المدينةِ

مثل جُذامٍ اليفٍ

ينامُ سعيداً

مع العائلة.

لطالما جاءَ رومٌ

و راحَ رومٌ

ومالَ الكثيرونَ إلى الرومِ

وما مالَ ظهري

من دبيبِ السكاكينِ

على الخاصرة.

عيبٌ على الروحِ

أنْ تنحني الانَ

لرومِ الأيّامِ

و تتركُهُم يدخلونَ الى باحةِ القلبِ

وينهبونَ منها تلكَ الوجوه

التي تمشي دائماً

مع هذا الرجل الوحيد

الذي يتسَلّقُ رومُ الأيّامِ

أسوارَ نسيانهِ

الطازجة .