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** وقفة قصيرة في باحة التوكيد


مصطفى حسين السنجاري
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 22:58
المحور: الادب والفن
    


لأهمية التوكيد في البناء اللغوي لجسد الأجناس الأدبية
وضرورة الالمام والالتزام بها ارتأيت الوقوف قليلا في باحة هذا الركن الحيوي
الذي يضفي الجمال إلى الهندسة اللغوية (ولحاجة أكثر أدباء اليوم إلى التنبيه والالتفات إليه).....
التوكيد اسلوب لغوي يستخدم من أجل تأكيدِ وتثبيت معنىً أو أمرٍ مُعين عند المتلقي قارئاً أو سّامعاً، والغاية منه إزالةُ الشك وإبعادُ ه.
والتوكيد يأتي على نوعين :
(*) يكون لفظيا :
بإعادة اللفظ وتكراره بعينه،
توكيد الاسم.. نحو: سلمت على محمدٍ على محمدٍ .
ومنه قوله تعالى : والسابقون السابقون, أولئك المقربون
وتوكيد الفعل لفظيا : اجتهدَ اجتهدَ التلميذ
وتوكيد الحرف : لا لا أبوحُ بالسِر
والتوكيد اللفظي للجملة (الفعلية) نحو : ظهر الحقُّ ظهرَ الحقّ
(*) ومعنويا :
يأتي على سبعة ألفاظ ملحقة بضمير المؤكَّد :
نفس - عين - كلا - كلتا - كلّ - جميع - عامة .
نحو : أعجبتُ بأسلوب استاذِنا نفسِهِ .
ألقى الضابط القبض على المجرمينَ جميعِهم .
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وهناك أدوات وأحرف تستخدم للتوكيد في لغتنا العربية
تغنينا عن إعادة اللفظ ، وهي الدارجة في الكتابة اليوم ، منها :
** من الأحرف المشبّهة بالفعل (إنّ) في أول الجملة مثل : إنّ اللهّ مع الصابرين
و (أنّ) تأتي في منتصف الجملة مثل : علِمتُ أنّ الله مع الصابرين
** نون التّوكيد الثّقيلة ونون التّوكيد الخفيفة
يتم استخدام النّونين في التّوكيد في الحالات التالية :
- فعل الأمر: مثل اكتبنّ.
- فعل المُضارع المُستقبل والذي يقع بعد أدوات الطلب : لنكوننّ،
و لنجتهدنّ .
- فعل المُضارع المَنفي بحرف لا النافية: لا تمطرنّ الغيوم ، ولا ينامنّ جائع .
- فعل المُضارع المُثبت والواقع في جواب القسم : والله لأنجحنّ ، و( تالله لأكيدنّ أصنامكم).
** لام القسم :
وهي اللّام التي تقع في جواب القسم للتّأكيد عليه، مثل:
والله لأدرس حتى أنجح.
تالله لقد آثركَ اللهُ علينا.
** حرف قد :
قد حرفٌ يُفيد التَّحقيق والتَّشكيك أيضاً، ولكنْ في
حالة التّوكيد قد يختص ويسبق الفعل الماضي والفعل المضارع،
بشرط أنْ لا يسبق الفعل المضارع أيُّ حرفِ نصب، أو جزم،
وكذلك حرف السّين، وسوف؛ فمثلاً :
من الخطأ قولنا: قد لا ينجحْ، أو قد لن ينجحَ.
عند دخول قد على الفعل المضارع أو الماضي
لا يجوز الفصل بينهما إلا في حالةٍ واحدةٍ
وهي القَسَم، مثل: قد واللهِ صليتُ،
وقد عندما تَدخل على الفعل الماضي تُفيد التحقيق في معنى الفعل،
وإذا دخلت على المُضارع تُفيد تقليل وقوع الفعل، مثل:
قد يَجود البخيل،
** لام الابتداء :
تأتي هذه اللام في بداية الجملة أو الكلمة،
وتؤكد على الكلمة التي بدأت بها،
بشرطِ كمالِ المعنى، ومن الأمثلة على ذلك:
لمحمدٌ خيرُ الخلقِ.
دخلت اللام على محمد؛ لِتؤكد على معنى الجُملة.
** المفعول المُطلق :
يُعتبر المفعول المُطلق في حالةٍ من حالاتِه الثلاثِ
حالةٌ من الحالات التي تُستخدم في التّوكيد،
وهو عبارةٌ عن مصدرِ الفعلِ نفسه مثل:
وكلّمَ اللهُ موسى تَكليماً.





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مصطفى حسين السنجاري

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مصطفى حسين السنجاري - ** وقفة قصيرة في باحة التوكيد