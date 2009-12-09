

لنين : عبقرية المشعوذ؟

عبدالامير الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 22:40

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







لنين : عبقرية المشعوذ ؟

عبدالاميرالركابي



انا شخصيا من المعجبين بلنين، لاشك انه تجلي امة، واحد من مبتدعات التاريخ لحظة ان تكون للشعوب والأمم تجليات ذروة متحققة في الافراد، والأمة الروسية تجلت في العصر الحديث، قوة خلاقة هائلة وعازمة على مواكبة واللحاق بالعالم الذي سبقها، طاقة تركز في المؤسس للفكرة التي تبنتها، وقررت اختراق المسافة بين "النظر" و "التطبيق" نحو ماوراء المتاح راهنا، فعلى يد لينين تحولت نظرية ماركس، لتدخل مختبر الحياةمن بوابة الانقلاب التاريخي.

لن اناقش هنا بتفصيل واستفاضة ناحية الاستحالة التي انطوت عليها رؤية ماركس بافتراضها "حلا للتناقض الطبقي" ماوراء طبقي على مستوى التنظيم الاجتماعي، فالتناقض داخل المجتمع الأوربي المحكوم للطبقية وللصراع بين الطبقات كمحفز ومهماز للتاريخ، هو على خلاف مارأى ماركس، من نوع "التناقضات التي لاحل لها"، من قبيل ماهو موجود في الطبيعة بين السالب والموجب في الكهرباء، او الكريات الحمراء والبيضاء في الدم، كذلك التناقص بين الطبقات داخل "المجتمع الواحد" التي هي تناقضات "وحدة"، لايمكن تصور انفصالها عن بعضها من دون تفككها واختفائها، او ظهوركائن اخر مغايرلها. لقد وقع ماركس بالأحرى تحت وهم تجلى له خطئا عبر الدينامية التاريخية، فلم يعثر امامه بحكم مامتاح له كانسان، سوى ان يأخذ النهايات التناقضية الى ماوراء المجتمع المتناقض، وتصوره ذاك مبرر، سواء بحكم وطاة التراكم المعرفي، او الرغبة والقصور البشريين، فلم يخطر له كون المجتمع الواحد المتناقض طبقا،لاينتج مجتمعا اخر من داخله، وان التناقض بين مجتمعين متصارعين متناقضين، هو مايمكن ان ينتج عنه، بقاء احدهما وزوال الآخركما هي حال مجتمعي "اللادولة"، و" الدولة القاهرة" التي يتشكل منهما كيان الامبراكونيا المزدوج.

وانا اذ اتطرق لهذه الموضوعة الكبرى في البناء النظري الماركسي ومقابله الامبراكوني، فانني اعلم بان العلمانيين وبالأخص من مازالوا يعتبرون انفسهم ماركسيين في العالم العربي سيرفضون فكرة هم امامها أصلا مجرد متلقين وحداثين بمعنى العداء للهوية الوطنية، لم يسبق لهم ان تعاملوا معها سوى كمفهوم معلب، غير انني اذ اتعرض لموقع لنين ومكانه ودوره، فانني لا استطيع ان اضع مثل هذه المحاولة في خانة التحفيز على المراجعة وإعادة النظر الشاملة، مع علمي بمدى تكلس أوساط العلمانية الماركسية العربية، وعجزها عن المبادرة عدا عن الجراة على عادة النظر برغم انهيار العالم من حولها، الامر الذي ماعاد مقبولا على الاطلاق.

وبرغم علمي بان التعرض لجوهر نظرية ماركس بما خص نهايات التناقض الداخلي للمجتمع الطبقي ليس هنا مجاله، اذ لايمكن عرض فكرة بمثل هذا المستوى من الخطورة، عرضا وبمناسبة الحديث عن قضية أخرى. وعليه فان ما اطمح لان افعله هنا هو مجرد مرور اضطراري عابر على موضوع يتصل في الجوهر بعمل لنين، الأكثر عملية وواقعية، والارفع عيقرية من عمل ماركس الجبار، باعتباره هو من جعل منه ظاهرة معاشة ومتحققة، حين لم يكن ولن يكون لها أي افق تطبيقي اخر، لاماركسية تذكر بدون لنين، ولم لها من دون روسيا وتاخرها سوى ان تظل عملا " نظريا" بحتا يعيش كذلك الى ان يقتله الياس الإنساني المعتاد.

وينتمي لنين موضوعيا لعالم التناقض التطبيق المغلق، أي الى الراسمالية العالمية وافاقها، كما هي متحققة، وماقد فعله يدخل الى جانب السجل الطويل الضخم من ثورات اوربا الراسمالية الحديثة، وارفعها ونموذجا الثورة الفرنسية، بحيث تقع ثورة أكتوبر على عكس التوصيف المعتمد، في باب الثورة البرجوازية الطرفية الأخيرة، فروسيا نصف الاسيوية المتاخرة عن اوربا الغربية، كانت بناء لدينامياتها العالية بحاجة لصيغة خاصة مختلفة وعبقرية تؤمن لها القفز فوق تخلفها، وفوق مااسماه لنين "التطور المتفاوت"، ماجعل من نظرية ماركس على يديه، نظرية تحول راسمالي بثوب " اشتراكي " فاقع قاعدته الموضوعيه تحقق الراسمالية عالميا على دفعتين ومرحلتين الأولى الاوربية الغربية والثانية الطرفية، وحيث لم يكن ماركس ضروريا لاوربا سوى على مستوى التوصيف، فهو قد تحول لضرورة قصوى على يد لنين ممثل الانقلاب البرجوازي الثاني .

حسب حدود وممكنات العقل الإنساني، ليس حتما للعبقرية ان تكون واعية فعلها، وغالبا ماتبدو الغائية التاريخية، واليات التاريخ غير المدركة والخفية، حاضرة وفاعلة في التاريخ خارج وعي الفاعلين في اللحظة التاريخية المقررة، ولنين لم يكن على وعي كلي بدوره الذي يتجاوزه، حتى لو انه قد أتيح له اقصى امتداد للممكن من الاستيعاء، او الادراك، فهذا المفكر الفذ لم يكن مشعوذا واعيا، بمعنى انه كان على اجراك لانغلاق ولا صحة الاستنتاج الماركسي حول حل التناقض الطبقي بالحتمية الاشتراكية، وفي اللحظة التي كان هو فيها معنيا بتحويل نظرية ماركس الى واقع، كانت قناعته راسخة تماما بانه ذاهب الى الاشتراكية. وليس بالإمكان فصل محركاتها الواقعية وعناصرها( زخم الحركة العمالية الواقع الروسي خلال الحرب ، تهاوي مقومات النظام ، والتخلف الروسي .. الخ) عن بعضها، بقدر ماكان معنيا بدمجها واغفال تباينات طبيعتها كايديلوجي، بالباسها ثوب النظرية الاشتراكية الموحد، المحكوم بالضرورة الراسمالية الوحيدة والطاغية والرئيسية التي كانت غالبة في الوضع الروسي يومها.

وهي ضرورة لم تكن كما ثبت لاحقا متوقفة عند روسيا وحدها، فالتحول الراسمالي العالمي كان محكوما بشكلين من التحول، الأول الأساس الغربي الاوربي، والثاني الشرقي، او ومن ثم العالمثالثي، وهنا يترك لنا ماركس ثغرة توهمية كبرى، حين يفوته التمييزبين "شكلي التحول الراسمالي العالمي" انفي الذكر، فيطلق وهما خطرا بتعويله على المفعول الحاسم ل"مدفعية السلعة" من دون تعيين اشكال ردود الفعل عليها ضمن نظام متحول الى العالمية.

وهذا مايجعل من لنين شخصا آخر في التناولات التي لاتعد، من دون طرق احتمال ان يكون هو عبقري التحول الراسمالي في العالم غير الأوربي، مع كل مترتباته الشرقية الاستبدادية المنعكسة في قلب الماركسية "حزب مالعمل" كنواة، مايجعل حدود العالم كما تتبدى اليوم، راسمالية متأزمة ومنحدرة على السفح الاخر من الهرم، بينما ندخلت حثيثا حقبة انتقال كبرى نحو طور مختلف لم يكن حتى الان خاضعا للانتباه والمراقبة.

ماهو تصنيف كل من روسيا والصين الان، انهيار الاتحاد السوفياتي هو ازمة من نمط أزمات الراسمالية بطبعتها الشرقية، وهي أيضا انتقالية.. عالمان من الراسمالية متمايزان، لكنهما مسار واحد وجوهر لا انقسام في قلبه.









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