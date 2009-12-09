

محمود الخطيب

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 21:51

المحور: الادب والفن









(8)



1982/8/21.

يوم رحيل الدفعة ألأولى.

يوم نحس، صامت، كئيب، مكفهرّ.

يوم انبرى عن قافلة الزمان ليكون ثالوث يومين، مثله بالشؤم، في حقبتين من قبل: 1948 و1970. وثلاثتهم وقعوا في زماني.

في الساعة الخامسة من صباح ذلك اليوم، رست في مرفأ بيروت سفينة الإنزال الفرنسية "لاديف" وعلى متنها 350 جندياً فرنسياً هم طليعة القوّة متعددة الجنسية.

قالوا إن نقطة التجمع ستكون الملعب البلدي في الطريق الجديدة ،حيث بدأ المغادرون بالتوافد منذ الصباح. بعضهم جاء في سيارات، والبعض الآخر سيراً على الأقدام.

خرجت من بيتي ومشيت مع المشاة: وجوه واجمة، مثقلة بالحزن والغضب. رجال ونساء؛ أولاد وبنات؛ صغار وكبار؛ فرادى بالسلاح بلا مودّعين؛ ومودّعون يرافقون أفراداً يتنكبون السلاح. على بعض الشرفات العالية، وقف أصحابها ليلقوا النظرات ويلوّحوا للفدائيين الراحلين بتحية الوداع. وعلى جوانب الشوارع وقف آلاف الناس للغرض نفسه.

كنت بمفردي، أخطو مع خطى السائرين، وصامتاً صمت الحائر ومستكينا كمن انتُزع عنه درعه: خسرنا المعركة! وتحققت جملة جورج شولتس الشهيرة "وداعاً م. ت. ف."

بحساب النِسَب المئوية، حققت القوات الغازية 25% من شروط شارون، هي "المغادرة"، وأفشل الفدائيون أل 75% الباقية: لم يستسلموا، لم يلقوا السلاح، لم يرفعوا الرايات البيض، بل رحلوا بسلاح مذخّر جاهز للإستخدام. ومع أن هذا الأمر حقق لنا نجاحاً معنويّاً غطى على خسارة معركة بيروت، إلاّ أنه نجاح مؤقت لا يلبث أن يخبو مع السنين ويتلاشى وتبقى الحقيقة المرّة: خسرنا. وها هم رجالنا يرحلون الى متاهات في المنافي البعيدة. فكيف، ومن أين، سوف ننطلق، مجدداً، الى تحرير فلسطين يا تُرى؟ من بنزرت؟! أم من أُمّ درمان؟! أم من باب المندب؟!

في الملعب البلدي تجمّع المودعون، وانحشر المغادرون في شاحنات للجيش اللبناني. ولمّا اكتمل العدد (397 مقاتلاً)، انطلقت الشاحنات وسط آلاف المودعين الذين نثروا عليهم الأرز والورود وحيّوهم بإطلاق نار غزير في الهواء، وأنا بقيتُ ألوّح لهم بيدي إلى أن غابوا عن نظري، ثمّ قفلت عائداً الى الفاكهاني.

في طريقي، قرأت على جدار جامعة بيروت العربية، بخط كبير مرشوش من علبة دهان أسود، وممطوط بشكل متعرّج غير متقن: "فتح مرّت من هنا"، فهززت رأسي، وأعدّتُ في صمتي "... مرّت... من هنا!"

* * *

أبحرت الدفعة الأولى بعد الظهر على متن الباخرة القبرصية "سول جورجيوس" الى قبرص، ومن هناك توزع المقاتلون على العراق والأردن، عملاً بالإتفاق الذي توصّل اليه المبعوث الأميركي، فيليب حبيب، مع القيادة الفلسطينية والحكومة اللبنانية واسرائيل.

وتوالت الدفعات على مدى الأيام العشرة اللاحقة الى تونس واليمنين، الشمالي والجنوبي، وطرطوس (سوريا) والسودان. وبلغ مجموع المغادرين على متن السفن 8569 مقاتلاً.

وقبل رحيل الدفعة الأخيرة (1982/8/31) بيوم، غادر أبو عمار مرفأ بيروت الى اليونان بوداع شعبي ورسمي شارك فيه رئيس الوزراء اللبناني، شفيق الوزّان، وممثل رئيس الجمهورية، الوزير رينيه معوّض، والمفتي حسن خالد، وعدد من الوزراء، بالإضافة الى قادة الحركة الوطنية اللبنانية.

وبخروج المقاتلين والقيادة الفلسطينية من بيروت، فقد الفلسطينيون، في لبنان عموماً، عنصر الحماية الذاتي، وأُسدل الستار على ما كان يوصف، في حينه، ب"جمهورية الفاكهاني".

________________________

* التواريخ والأرقام تمّ اعتمادها من "لبنان1982: يوميات الغزو الإسرائيلي، وثائق وصور"، المركز العربي للمعلومات، توزيع دار الأندلس، بيروت، لبنان، 1982.