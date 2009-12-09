

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 21:50

المحور: الادب والفن









إذا لم نتجرأ على العبور، فلن تبلغ نصف الطريق.. ولا بعضه. ستتحول إلى شمعدان قديم، أو ربما إلى " فريزر ". فحتى الجليد يبقى لوقت ما بعد الزمهرير قليلاً. تلك حقيقة كما رهانك على لحظة الاحتمال.

إذا لم تتهور ستبقى أسير التردد والرهان أقل احتمالاً على ضربة الفرصة الحتمية.. على الحالة الأولانية لولادة جديدة، بوجه عام ما عداها، ستنفصل عن سلالتك، أو بالأحرى عن حياتك الشخصية.

إذا لم تكن جزء من الاسئلة، فسوف لن تعثر على داخل الجوهر. فالإشارات أن لم تنجح بالعثور عليها فستنتهي كما الوقت الضائع.

إذا لم تكن ضمنياً باللجوء الدائم إليك، كيف تعثر عليك؟ ... حاول إذا.

.................

من مجموعة ( براويز ).