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نحو مجتمع الحوار واللاعنف


ياسر جاسم قاسم
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 21:48
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    


كتاب "نحو مجتمع الحوار واللاعنف" –
صدر عن رئاسة الوزراء "لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية ، مكتب الثقافة والاعلام " كتابا حوى عدة دراسات لنخبة من مثقفي العراق بعنوان " نحو مجتمع الحوار واللاعنف" الكتاب عبارة عن جهد فكري وثقافي يهدف الى توسيع مساحات الفهم وترويج قيم التسامح واللاعنف وضرورة المصالحة والتعريف بمقوماتها ومكاسبها، ومن الدراسات المنشورة فيه: التعايش السلمي والواقع العراقي" للكاتب ياسر جاسم قاسم ، حيث تناول فيها مفهوم التعايش الذي اعتبره من المفردات المهمة لتواجد الافراد داخل المجتمعات بل هو المفردة الاسمى لتواجد بني الانسان ضمن دائرة الانسانية الواحدة القادرة على البناء الانساني المتضامن ، ومن الدراسات ايضا دراسة الكاتب علاء حميد التي جاءت بعنوان "ثقافة السلام تحديات القبول والرفض " تناول فيها مفردة السلام التي اعتبرها حاضرة مع المجتمع بشكل مستمر ويتم تداولها حين تعصف المشكلات بالمجتمع.اما في" المشاركة الديمقراطية وجذر المواطنة" للكاتب د هشام عبد الكريم حيث تحدث عن مكانة الفرد في الديمقراطية ، وسأل سؤال هل نقبل بديمقراطية تحمل مفهوم تغيير الاقلية الفاسدة بالاكثرية غير الكفوءة .
كما تطرق الكاتب عمر الجفال الى مسالة "قبول الاخر" ضمن دراسته ، حيث ورد فيها "لايمكن انكار الانقسام الموجود اليوم في المجتمع وتوزع فئاته على الطوائف وتمسك البعض بهوياتهم الفرعية ، على حساب الهوية الوطنية الجامعة ، وهذا بالطبع ينتج رفضا للاخر وحتى محاولة لقمعه ومصادرته والغائه تماما" اما الدكتور كريم شغيدل فقد تناول في دراسته الموسومة " الاعتذار واجب اخلاقي وباب للتفاهم والتواصل " مسألة الاعتذار وكيف هو فن وثقافة وخلق وتحضر ، بل هو فن اجتماعي لأدامة الصلة والتواصل بين ابناء المجتمع وهو ثقافة انسانية تنم عن الثقة بالنفس والوعي بروابط الاخوة والمحبة والتكافؤ والمعايشة بين بني البشر ، اما مفاهيم اللاعنف في المجتمعات فكانت حصة الكاتبة زينب ليث التي اشارت الى ان اللاعنف هو اداة قوة ستراتيجية للتحرر ووسيلة للاستنهاض الحياتي لكنه في المقام الاول يعني الفعل ،فاللاعنف يدفع الناس في طلبهم للعمل العادل والاخلاقي ، الى الفعل تحدوهم في ذلك العدالة والاخلاق بدون اللجوء الى الاكراه المادي . اما الكاتبة "جيهان المظفر" فقد تناولت "منظمات المجتمع المدني ودورها في المصالحة الوطنية" حيث تطرقت الى تفعيل الحوار والمصالحة الوطنية وهذا ما اعتبرته الكاتبة دليل حاجة الى الوحدة والالفة والتفاعل الوطني والاجتماعي ، كما شارك في الكتاب كل من الكاتب حسين درويش العادلي وعمار السواد ومازن الزيدي والاب سامر حداد وجمعة عبد الله مطلك وهنادي جليل مما لايسع هذا الحيز للتطرق الى فحوى مقالاتهم ....





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ياسر جاسم قاسم

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الصفحة الرئيسية - قراءات في عالم الكتب و المطبوعات - ياسر جاسم قاسم - نحو مجتمع الحوار واللاعنف