

عدلي جندي

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 21:47

المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير









وجهة نظر في إجرام دين بَشٓرْ...!

المُسلم يؤمن تمام الإيمان بخلود وعظمة رسالة رسول الإسلام دون حتي مجرد الشك في خطأ ما يردده هو أو رجال الإسلام من ترهات وتخاريف وحواديت وشرح وتفسير وإعجاز كاتب وكتاب الرسالة ومدي صمودهم علي مر الزمن في مقابل التفوق والبحث العلمي..؟

عقل المؤمن حريته محدودة داخل دائرة مُحكمة الغلق من الغيبيات ..دائرة صنعتها قوي

أجنبية ..سياسية..دينية ..شيطانية ..إجرامية..محلية ..عالمية ..صهيونية..وهابية ..مهلبية ..ألخ ألخ

( أما قوي معادية لدين الله ورسوله أو قوي مؤازرة داعية له ..لا فرق...فالنتيجة في كل الأحوال واحدة لا تختلف = تخلف + فوضي +إرهاب وإجرام ..)

الإرهابي المُسلم سيان مؤمن بعظمة رسالة محمد أو مجرد جاهل مُهٓرب مدفوع الأجر من قبل قوي معادية ( كما يزعم الكثيرون ممن يفسرون قتل أقباط العريش علي يد مجموعات من المهربين الذي ضاق بهم سبل العيش نظراً لإحكام قبضة الجيش المصري علي طرق التهريب وتنضم جوقة المنتفعين من قادة الكنيسة القبطية إليّ طابور كذابي الزفّة متجاهلين كم الجرائم التي أرتكبت بحق الأقباط في العامرية والمنيا وقنا إضافة إليّ حوادث خطف وإغراء فتيات ونساء الأقباط وذبحهم بدم بارد وتصريحات الإرهابي السلفي ياسر البرهامي وتدريس كُتب الفقه المتخلف مثل فقه أبي شجاع وغير لطلبة المدارس الثانوية

وبالطبع في صدارة مشهد التواطئ الكنسي المُذري الصمت عن مناقشة تعديل المادة الثانية والثالثة في دستور مصر)

لا تنتظروا أن يقضي جيش مصر علي إرهاب دين قادتهم وسياسييهم هم أول من يمتطون ظهور الشعب بواسطة التحالف مع رجاله من الصنفين ...!! وعلومه ( متن أبي شجاع وغير) وشرعه وحجابه ونقابه وسلفييه وأزهرييه وبث آذان صلواته خمس مرات في اليوم بأصوات مزعجة وآيات عنصرية متحجرة سخيفة مثل ......أهدنا الصراط المستقيم ..صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالييييين ...آآآمييييييين .

لا يزال رسول الإسلام وبعد مرور ما يزيد عن 1500 عام من إتمام رسالته وقول ربه إنا أنزلنا الوحي وأنا له حافظون في حاجة إليّ من يدافع عنه وعن رسالته بل وعن ربه .

ولا يزال رسول الإسلام في حاجة إليّ صلوات ربه عليه وآل بيته رغم تفشي الإرهاب والإجرام واللامساواة ما بين شعوب خير أمة بسببه وآل بيته..

أبشع صور الإجرام والإرهاب بحق إنسان ما يمارسه الإنسان بإسم إله خلق الإنسان في أحسن صورة ..

ما الحدث لو خلقه في أبشع صورة ....!!!!؟.