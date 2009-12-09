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|الصفحة الرئيسية - القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير - عدلي جندي - وجهة نظر في إجرام دين بَشٓرْ...!
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وجهة نظر في إجرام دين بَشٓرْ...!
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|الصفحة الرئيسية - القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير - عدلي جندي - وجهة نظر في إجرام دين بَشٓرْ...!