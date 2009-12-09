

سليم نصر الرقعي

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 21:47

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









بصراحة ، ايها السادة والسيدات ، العيب الرئيسي عندنا نحن امة العرب هو عيب في (النخب) لا عيب في (الشعب) !؟

ولكن (ضربني وبكى وسبقني واشتكى !)

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الشيء المؤكد هو أن الشعوب العربية او هذه المجتمعات عموما التي تستقر في منطقتنا هي ضحية هذه النخب السياسية والمثقفة وليس العكس ، فهذه النخب السياسية والاعلامية والمثقفة تتعالى عن (الشعب)(العامة) بل وتتعالى حتى عن (واقع أمتنا الحقيقي كما هو بشحمه ولحمه ومشكلاته واحتياجاته!) وتعيش، بالتالي، في اوهامها الكبيرة والغريرة ، سواء أكانت هذه النخب (ترتدي بدلة مدنية ام بذلة عسكرية) وسواء كانت ترتدي (الكوفية او الطاقية العربية والملابس الشعبية التقليدية) او ترتدي (القبعة الاوروبية والبدلة الفرنجية) وسواء أكانت هذه النخب (علمانية/ليبرالية أو يسارية) (مؤمنة أو ملحدة) وسواء كانت (اسلامية/سلفية أو اخوانية)(سنية او شيعية) أو كانت (بين بين) او حتى (بدون!؟) فهي جميعها تحاول القاء تهمة التخلف والانهيار في ذمة العامة (الشعب) وتتباكى وتندب حظها العاثر لانها ولدت في هذا الزمان البائس وهذا المكان المتخلف، بينما الحقيقة هي ان هذه النخب ذاتها ،بشحمها ولحمها وطريقة فهمها للامور، هي السبب الرئيسي في هذا التخلف الحضاري الكبير وفي هذه الكارثة الوطنية وهذا العجز القومي المجتمعي العام!، نخب استعراضية جوفاء مزيفة، كالطبل الأجوف، لا رؤية واقعية جادة ومتزنة لديها ولا خطة مناسبة لمجتمعها ومشكلاته ولا اخلاق عميقة ! ، نخب بائسة تعشق الاستعراض الكلامي والاعلامي بينما الحقيقة ان هذه الشعوب، ورغم كل هذه العيوب التي تعاني منها، تتميز بقدرة على النهوض والقابلية للتطور كما رأينا في بداية حقبة عهد الاستقلال بعد عهد الاحتلال ، تلك الحقبة التي كانت فيها هذه المجتمعات تنمو بشكل طبيعي وتدريجي وتتفتح ازهارها معلنة قرب طلوع ثمارها، لولا هذه النخب الزائفة والمأزومة والمهزومة والمستكبرة التي ظلت تتلاعب بعقول ومشاعر الشعب الوطنية والدينية والقومية وتمارس ضده اقصى انواع الجلد والتضليل في انتشاء وغرور حتى اوردته المهالك ! ، فمشكلتنا ليست في (الشعب) بقدر ما هي في هذه (النخب) ، فالأمم رغم عيوبها ومشكلاتها وامراضها تتعافى و ترتقي وتنهض بالنخب التي تكون بمثابة القيادة والقدوة والقوة الدافعة والرافعة للامة، لكن نخبنا، للاسف الشديد، باتت تلعب دور عكسي وهو دور الشاد الأمة للأسفل او للوراء والمحبط لكل نهضة والمخرب لأية ثورة او تلعب دور المستغرب المغامر الذي يؤمن بالقفز البهلواني على المراحل واستنساخ مالدى الغرب حرفيا بحذافيره ولصقه عندنا باعتباره الدواء الكافي والشافي والحل الوحيد ! ، يكفي ان نعلم ان هذه النخب بسلوكها المتخلف والمتعجرف هي السبب الاساسي في كفر الامة و(العامة) بالديموقراطية بل هي الفشل الرئيسي في فشل ثورات الشارع العربي !! ، ولهذا كتبت من قبل مقالتي (اصلاح النخب اولا ) ومقالتي (اصلاح المعارضة قبل اصلاح النظام!) ، و(اصلاح الاسلاميين اولا !) ودون هذا ، اي دون مواجهة نخبنا بعيوبها وأمراضها ودفعها لاصلاح ذات نفسها والارتقاء بتفكيرها واخلاقها وسلوكها، فسنظل نثرثر ونثرثر ونتشاجر، كالضراير الضريرات !، حتى تقوم الساعة !! ........ وسامحونا !.

سليم الرقعي

قلت متسائلا عن حال النخب مع الشعب :

(اذا كان الطبيب طريح فراش ** فمن سيطبب أهل المشافي!؟)













