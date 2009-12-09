

حوار صحفى قبل النشر فهل لديكم إضافة أو تعديل

مصطفى راشد

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 21:45

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







س 1 :- أولا ما ردك على هجوم الجميع عليك بسبب فتاواك التي يراها البعض مثيرة للجدل؟

ج 1:- الهجوم علينا أمر متوقع ، لأن كل من يأتى بالجديد يكون غريبا وصعب الفهم على الناس،بعد أن تعودوا على أمر معين ، وهذا ماحدث مع اساتذتنا الكبار أمثال ابن رشد والأمام محمد عبده والشيخ على عبد الرازق والدكتور طه حسين وصديقى المرحوم د نصر حامد أبو زيد -- والكثير غيرهم ،المهم أننا نقدم الفتوى والرأى الشرعى مُدعم بالأدلة من القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة، وكنت اتمنى أن يكون لدى من يهاجمنا العلم ليرد بالعلم على كلامنا العلمى، لكن مايفعلوه هو السباب لشخصى والأشاعات الكاذبة لعجزهم عن الرد العلمى بالأدلة، ولو رد بعضهم يرد بنقل كلام لبعض الفقهاء القدامى، رغم عدم وجود مخطوطات لهؤلاءالفقهاء تثبت هذا الكلام ، ومع ذلك هم يؤمنون بكلام الفقهاء، ونحن نؤمن بكلام القرآن والأحاديث الصحيحة فقط

س 2 :- كيف تقيم دور الأزهر الشريف في تجديد الخطاب الديني؟

ج 2 :- أولا أنا أتشرف بأنى أبن لجامعة الأزهر متخصص فى علوم الشريعة، والازهر منارة وسطية ينتظر منها العالم تجديد الخطاب الدينى وتنقية التراث من الأكاذيب، وهذا ماقيل لى العام الماضى من أعضاء البرلمان الأوربى حينما دعيت من البرلمان الأوربى فى مقره ببروكسل لأقول كلمة نيابة عن العالم الإسلامى فى كيفية التعايش السلمى ومحاربة الإرهاب ، فقد قالوا لنا اننا ننتظر منكم ومن أمثالكم الأزاهرة تصحيح ومواجهة الفكر الإرهابى الذى يشوه صورة الإسلام ،ومازال العالم ينتظر، ومن جانبنا نحن نطالب الأمام الطيب وهو رجل طيب بالفعل، أن يفعلها ولا يهتم بالدواعش من حوله، الذين ابتليت بهم مؤسسة الأزهر، وكى يذكره التاريخ كما ذكر محمد عبده وعلى عبد الرازق وطه حسين وغيرهم

س 3 :- ما رأيك في صحيح البخاري ومسلم وهل تدعم إلغائهم؟

ج 3 :- أولا اين صحيح البخارى وصحيح مسلم كى نقول فيهما رأيا - فالأمام البخارى ومن بعده الأمام مسلم ماتا لأكثر من 1200 عام أى قبل ظهور الطباعة - فالطباعة ظهرت مع جوتنبرج قبل 200 عام - والكتب التى تقول عن نفسها صحيح البخارى أو صحيح مسلم هى كتب مطبوعة حديثا ولها مؤلفين، ولم يذكروا لنا كيف نقلوا عن الأمام البخارى أو الأمام مسلم، وأنا منذ أكثر من 15 سنة بتساءل اين هى مخطوطة البخارى ومسلم أو نسخهما، وأن كانا تلفا فمتى واين قال التاريخ ذلك، مع عدم معقولية أن يضع الأمامان كتب بالعربية بعد فحص وتمحيص ستمائة الف حديث فى خلال 16 سنة كما ذكر الموروث، رغم أن لغتهما الأصلية هى الفارسية، بالأضافة أن البخارى كما تقول كتب بلده عنه أنه عاش كفيفا ومات كفيفا، فكيف للرجل أن يفعل ذلك ويضع مخطوطة، ومع ذلك فالأحاديث الواردة فى البخارى ومسلم منها الصحيح بنسبة حوالى 30% منها، وهو مايستوجب التجديد والتصحيح والتنقية ،وليس لنا طرف الخيار بعد أن انتشر الإرهاب باسم هذه الأحاديث المكذوبة واصبح الأمر أمن قومى .

س 4 :- ما هي أبرز الفتاوي الخاطئة للأزهر ودار الإفتاء التي رصدتها؟

ج 4 :- هناك مئات الفتاوى الخاطئة التى صدرت عن الأزهر ودار الإفتاء والتى تخالف القرآن والأحاديث الصحيحة مثل قولهم بفرضية الحجاب، وقولهم بوجود حد للردة فى الإسلام، وقولهم بصحة الطلاق الشفوى، وقولهم بأن مدة الحمل أربع سنوات، وقولهم بأن الإسلام قال بتحريف التوراة والإنجيل ،وقولهم بأن المسلمة لا يتزوجها مسيحى ولا يهودى، وقولهم بعدم أحقية غير المسلم فى ميراث المسلم ،وإقرارهم بوجود مهدى منتظر، وقولهم بأن ختان الرجال من الإسلام ، وقولهم بأن دم غير المسلم لا يتساوى مع دم المسلم فى القصاص، وقولهم بعدم تجسيد الأنبياء والصحابة فى الفن، وقولهم بفرض الجهاد بعد أنتهاء زمن النبوة ونشر الدعوة ، وقولهم بوجود عذاب فى القبر، وقولهم بوجود حد للرجم فى الاسلام ، وقولهم بعدم ولاية غير المسلم على المسلم ، وتحريمهم لبس الذهب للرجال، وقولهم بوجود عقوبة أو حد لشارب الخمر، وقولهم بجواز الجمع بين أكثر من زوجة ، وغيرها الكثير من الفتاوى .

س 5 :- ما ردك على من يتهمك بأنك لست أزهرياً وتارة أخرى أنك مسيحي؟

ج 5 :- منذ أكثر من 12 سنة وأنا اتعرض لهجوم شرس لا يعرف شرف الخصومة، من الإخوان والسلفيين وكل الجماعات الإرهابية، وبعد أن عجزوا على الرد علينا علميا فلدينا 28 كتاب و886 بحث منشورفقد توجهوا لطبيعتهم بالأكاذيب والإشاعات، حتى وصلت لإهدار دمى على شاشات التليفزيون 8 مرات وهذا مسجل، وقاموا بعمل فيديوهات وتسجيلات لنا على طريقة ولا تقربوا الصلاة، وايضا قاموا بوضع تسجيل صوتى بثلاث أصوات مختلفة منهم صوتى وأخرين مقلدين يشكرا فى المسيحية ، ليستطيعوا إسكاتى، وتقدمت بالعديد من البلاغات ضد هذه الإتهامات وللأسف حُفظت، والإعلامى محمد الغيطى بعد أن وجد ذلك عرض شهاداتى الازهرية على الشاشة فى برنامجه صح النوم ،وواجهنى على الهواء بالتسجيل الصوتى فى حضور شخص أظن هو صانعه ، وانا دائماً اردد أنا مسلم مسيحى يهودى

س 6 :- ما هي أخطر الفتاوي التي أطلقتها واكتشفت صحتها ولا أحد يعرف عنها؟

ج 6 :- كل الفتاوى التى صدرت عنا سواء عبر موقعنا على الإنترنت باسم مصطفى راشد الحوار المتمدن أو صفحتنا على الفيسبوك باسم الشيخ د مصطفى راشد وفى كتبنا ،كلها وضعناها بقلب مطمئن صادق مع النفس ومع الله أولا، ولا خطورة فيها فكلها تدعو للسلام ونبذ العنف والمساواة والعدالة بين الناس وإحترام الآخر -- لاننا لا نقول رأى أو فتوى إلا مؤيدة بدليل واضح من القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة ، والمخالف لنا يستند للبشر من الفقهاء ، فكلاً منا يأخذ عمن يؤمن به ، وأعتقد أن كل مايصدر عنا من رأى وفتوى يعرفه الناس ، فموقعى اليومى على الإنترنت يزوره 2 مليون زائر حسب عداد جوجل

س 7 :- لماذا الحج إلى جبل الطور أعظم أجرا من الحج إلى الكعبة الشريفة وما دليلك على هذا ؟

ج 7:- الكعبة الشريفة مكان طاهر مبارك، لكن المكان الوحيد المقدس على الأرض هو الوادى المقدس طوى ( الطور) كما قال القرآن -- لذا يجب علينا أن نعرف للتصحيح ، أن الوادي المقدّس طوى الذى ورد فى سورة النازعات فى قوله تعالى (هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (15) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (16) ص ق -- هو الجبل المقدّس الذي يقع في جنوب سيناء ويسمى بجبل الطور ، والذى ذُكر بالقرآن كثيراً وجاء فى ترتيب ذكره متقدما على الكعبة البيت المعمور بمكة وأفردَ لها سورة بأسم الطور، فى حين لم تكن للكعبة سورة بأسمها وجاء الترتيب فى سورة الطور قائلا (وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (2) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (3) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (4) ) ص ق -- فجاء جبل الطور اولاً والبيت المعمور رابعاً فى الترتيب ، ايضا جاء ذكر الطور بالقرآن 12 مرة وذكر مكة مرة واحدة عندما قال ببكة فى قوله تعالى بآل عمران (ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ) ، وجبل الطور هو الذي مرّ به أنبياء الله إبراهيم، وعيسى، ويوسف، ويعقوب عليهم أفضل السلام، وعاش على أرضها موسى وإلياس عليهما السلام، ويوجد فيها ضريح صالح، وهارون عليهما السلام، وزارها وحج اليها سيدنا محمد ( ص ) أثناء رحلة الإسراء والمعراج قبل أن يحج لمكة ، وهي أرض الفيروز المباركة التي دافع عنها المصريين بدمائهم الطّهورة التي سالت على رمالها، وهو المكان الوحيد فى الدنيا الذى تجلى فيه الله وتكلم مع سيدنا موسى ( ع ) أكثر من مرة باللغة المصرية القديمة تشريفا وتقديسا لمصر ، وليس مكة -- فلكل ذلك يكون جبل الطور الوادى المقدس طوى هو المكان الوحيد المقدس على وجه الأرض ، وقد وردت الأيات التى تدلل على قدسية هذا المكان لكل البشر المؤمنين بالله ، وليس المسلمين فقط -- وفيه تَسَلم سيدنا موسى الالواح العشر ، فكانت له العمومية لكل الرسالات على خصوصية الكعبة للمسلمين ، وعموم القدسية لجبل الطور جاءَ منفرداً بأمر إلَهى لسيدنا موسى (ع) كما ورد فى سورة طه (11) إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى(12) وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى(13) ص ق وايضا قد تجلى الله وكلم سيدنا موسى فى هذا المكان المقدس كما ورد بسورة الأعراف آية 143قوله تعالى ( وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ) ص ق لذا نحن نطالب بأسم الشرع الربانى ، الرئيس المصرى وكل المسؤولين بمصر، بتهيئة وتجهيز المكان المقدس بجبل الطور، لإستقبال الحجاج من كل بقاع الأرض من المؤمنين ، مسلمين أو مسيحيين أو يهود ، وكل من يؤمن بالله ، لأن هذا حقً للجميع ،بامر السماء ، وعلى الدولة المصرية القيام بواجبها الدينى فى هذا الأمر وتحمل مسؤليتها الشرعية أمام الله فى خدمة الوادى المقدس ، وأن توجه قرعة الحج التى تنظمها وزارة الداخلية المصرية إلى قرعة الحج لجبل الطور أولاً ، لأن ذلك هو الوضع الشرعى الصحيح ( اللهم بلغت اللهم فاشهد ) على أن يكون الحج فى النصف الأول من مارس كل عام وباقى العام لمن يريد أن يعتمر ، وهو الوقت المرجح لتجلى الله وكلامه الشريف لسيدنا موسى (ع) حيث ذهب علماء اليهودية والمسيحية والإسلام للقول بثلاث مواقيت فمنهم من قال بشهر أغسطس ومنهم من قال بشهر سبتمر ومنهم من قال بشهر مارس ،ونحن نرجح شهر مارس ،لأن أغسطس وسبتمبر من الشهور الحارة فى سيناء، فكيف لسيدنا موسى يقول لأهلة سوف أذهب لأتيكم بقبس من نار للدفئة كما ورد بقوله تعالى فى سورة القصص الآية 29 (فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا قال لاهله امكثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر او جذوة من النار لعلكم تصطلون ) و الجذوة من النار القطعة منها، و الاصطلاء الاستدفاء ومن هنا يكون مارس هو الأصح لانه شهر برد بسيناء .

س 8 :- ما صحة طلب محافظة البحيرة فتوى منك قبل قبولها المنصب؟

ج 8 :- أنا يأتينى السؤال على موقعى على النت أو صفحة الفيسبوك ولا أعرف اذا كان من السيدة محافظة البحيرة أم لا فأنا ارد على السؤال حسب الأسم الذى ورد ولا فرق عندى أن كان السؤال من الرئيس أو الغفير فشرع الله واحد وعلى ماأذكر فالسؤال ورد لى بعد تولى السيدة محافظة البحيرة بعد توليها المنصب بيوم وأنا يأتينى أكثر من الف سؤال يوميا من كل دول العالم

س 9 :- هل طلب الرئيس السيسي فتاوى منك كما ردد البعض؟

ج 9 :- هذا الكلام غير صحيح تماما، والرئيس السيسى لم يطلب منى شىء، لكن هذا من مسلسل كذب وإشاعات الإخوان والسلفيين والجماعات الإرهابية، ومع ذلك لو طلب منى السيد الرئيس أمر من أجل تطوير الخطاب وتنقية التراث وهو أمر سهل ، سوف أفعل ذلك تطوعاً من آجل صالح المسلمين والسلام العالمى أنا ومعى حوالى 700 عالم يمثلون الاتحاد العالمى لعلماء الإسلام من أجل السلام الذى اتشرف برئاسة دورته الحالية

س 10 :- بما انك مفتي استراليا كيف سيواجه المسلمون التعسف المنتظر ضدهم في أوربا؟

ج 10 :- نحن نقدم الفتوى للجالية المسلمة فى استراليا ولكل العالم الإسلامى عبر موقنا على الإنترنت ومن خلال الاتحاد العالمى لعلماء الإسلام الذى يمثله علماء من 49 دولة -- واستراليا قارة ولا توجد فى اوربا، والمسلمين يعيشون فى استراليا أفضل من البلاد العربية أو الإسلامية --- والتعسف وغياب العدالة فى بلادنا العربية

س 11 :- كيف ننقذ العالم الإسلامي من إرهاب داعش؟

ج 11 :- إنقاذ العالم الإسلامى وكل العالم من إرهاب داعش وكل الجماعات الإرهابية، يحتاج حل فكرى بجانب الحل العسكرى، والفكرى هو الأهم، لأن قتل الناموس لن يقضى على كل الناموس ، ولكن ردم المستنقع الذى يفرخ الناموس هو الذى يمنعه ويقضى عليه-- وهذا يحتاج أمرين أولهما :- تنقية وتصحيح التراث من الأكاذيب ولا قدسية لبشر خالف القرآن والاحاديث الصحيحة مهما كانت منزلته قديما وحديثا – ثانيا :- أن لايسمح لرجل دين بالتدريس أو الوعظ والإرشاد أو الدعوة أو التحدث فى الإعلام والصحف إلا بعد أن يجتاز لجنة عليا من الطب النفسى تقول أنه سليم العقل وهو مايخشاه الكثير من مشايخنا وأنا أعتقد أن 90% منهم لن يجتازوا هذا الفحص لو حدث

س 12 :- ما دوركم في تحسين صورة الإسلام في الغرب؟

ج 12 :- نحن ومعنا 700 عالم حول العالم أعضاء الإتحاد العالمى لعلماء الإسلام من أجل السلام، الذى اتشرف برئاسته نجوب العالم فى المؤتمرات وتقديم المحاضرات، ومقابلة المسؤلين لنفى الأكاذيب التى تقدمها الجماعات الإرهابية من قتل وحرق وتدمير وزنا وسرقة بأسم الإسلام، ونرد على كل الأسئلة للتصحيح ولا نخشى من أى سؤال، ويكفينى أن يقول على الملأ أحد رؤساء المؤتمرات التى حضرتها وهو غير مسلم عن التعايش السلمى وكانت فى فرنسا بعد أن استمع للعديد من المشايخ من قطر والسعودية وغيرها-- حيث قال الرئيس لو كان الإسلام كما سمعته من المشايخ فأنا ارفض الإسلام ولو كان كما سمعته من الدكتور مصطفى راشد فأنا مسلم .

س 13 :- ما هي رسالتك لشيخ الأزهر الشريف كي يقوم بما يطالبه به الرئيس؟

ج 13 :- أقول له أنت راجل طيب وأمامك فرصة كى يمجدك التاريخ لو نقيت الأزهر من أصحاب الفكر الداعشى وانشأت لجنة لتنقية التراث كاملا بما يتوافق مع القرآن والأحاديث الصحيحة وهذاإنجازاً يكفيك لو فعلت أن تعصم دماء الملايين حول العالم ونحن على إستعداد تطوعاً لمساعدتك فى ذلك

س 14 :- ما هي أهم اكتشافاتك وأبحاثك التي أنهيتها مؤخرا والتي تمثل ثورة كبرى في عالم تجديد الخطاب الديني؟

ج 14 :- الحمد لله كل مانقدمه من ابحاث تحمل الجديد وتصب فى تجديد وتصويب الخطاب الدينى وتنقية التراث وهى موجودة على موقعنا وصفحتى الفيسبوك وكتبى وأنا لست مجرد حافظا وناقلا عن الفقهاء القدامى لأن أخطائهم كثيرة

س 15 :- ما هي أحدث فتاواك شيخ مصطفى؟

ج 15 :- فتوى الدهب غير محرم على الرجال، والإسلام لا يمنع ولاية المرأة على الرجال، والمرأة تتساوى فى الشهادة من الإشهاد مع الرجال ماعدا أمر واحد هو الديون حيث يغلب فيها عمل الرجال،









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