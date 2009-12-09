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الشهداء لهم الجنة ... و الارض !


ماجد صفوت استمالك
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 21:44
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


لغويا الشهيد هو مَنْ قُتِل في سبيل اﷲ ، أَو دِفاعًا عن بَلَدٍ أَو عَقيدةٍ أَو مَبْدإٍ

ومن هذا نفهم أنه يوجد انواع من الشهادة ، فهناك شهيد في سبيل الله و هناك من مات في سبيل الوطن و يسمي شهيد الوطن ويكون تكريمه من الوطن وهناك من يموت في سبيل عقيدة و يكون شهيد لعقيدته و يكرمه رجال دينه و هناك أيضا شهيد الفكر و شهيد الكلمة ، وعدم ادراك هذا يتسبب في اشكالية متكررة

توجد قاعدة ثابتة في الاذهان وهي أن " الشهداء لهم الجنة " ، ولا نختلف مع هذه القاعدة بل نفهمها في سياقها ، فالشهداء في سبيل الله يكرمهم الله و يسكنهم فسيح جناته ، تحدث الاشكالية بسبب وجود ارتباط شرطي في الاذهان بين كلمة شهيد و بين التكريم بالجنة ، و طبعا يعتقد البعض أن الجنة ليست للمخالف في العقيدة او المختلف في المبدأ او حتي المعارض في الرأي السياسي ، ويحدث الصدام ، فنري دائما الاعتراض الغاضب علي اطلاق لقب شهيد مع انه مصطلح لغوي ويستخدم في سياقه الطبيعي ، وينشأ الجدال ويفضل البعض ألا يتحمل عناء التفكير فيعترض علي اللقب من الاساس لتختفي المعضلة ، ناسين ان الجنة بالفعل لمن مات في سبيل الله أما شهداء الوطن و المبدأ و غيرهم فلا نعرف ان كان لهم الجنة ام لا و لا نجزم بذلك ، خالق الجنة وحده له الحق في تقرير من يسكن في فسيح جناته ، مجرد اطلاق اللقب شهيد علي احدهم لا يكفي لدخول الجنة ، فلم كل هذا الجدال علي التسمية

مشهد متكرر كثيرا في واقعنا ، موكب جنازة مزدحم ، تكرار لكلمة شهيد بصراخ غاضب ، توعّد لكل من تجرأ و انكر شهادته ، التأكيد علي ان له المكانة الافضل في هذه الحياة و الحياة التالية لها ، هذا الصراخ يحمل اعتراف ضمني بأحقية مذهبة و افضلية جماعته و أحيانا يكون الصراخ غاضبا ليغطي علي صوت العقل داخله بالغضب فهو يصرخ في نفسه اولا منعا لعقله من التجرّأ و التفكّر
السؤال هو لماذا الاصرار علي احتكار الحياة علي فئة واحدة ؟ احتكار الدنيا والاخرة أيضا !!!! المتطرف لايكفيه الموت لمن يختلف عنه وحتي الفناء لا يقبل به فينادي له ببئس المصير ، مخزون الكراهية في القلوب يعمي العقول حتي عن ادراك مصطلح لغوي

تبحث الشعوب دائما عن اسباب للوحدة والترابط ويسعي الجهلة في حماقة نحو التكتل والتحزب





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ماجد صفوت استمالك

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - ماجد صفوت استمالك - الشهداء لهم الجنة ... و الارض !