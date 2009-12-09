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الصبح آتٍ


رحيم الحلي
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 16:53
المحور: الادب والفن
    


يعرفون ان الصبح اتٍ
يعلمون ان الشمس ستشرق
يعرفون ان الهواء سيأتي من النوافذ
وان خيط الشمس سيدخل مثل الرمح في عيونهم
لذلك اغلقوا النوافذ
وهم يحاولون الان منع قرص الشمس من الدوران
وسيطلبون من الجن صيد الهواء بشباك الصيد
عندما ياتي الصبح سيخسرون كل صيدهم
ولكن الصبح ات .. ات .. ات
رغم ان الليل يذبح كل العابرين
ويشبك كل الخيوط ببعضها كي يقع الجميع
لكن الصبح ات ات ات
وسيخرج يعقوب من البئر
ربما لن يسامح من رماه في البئر من اخوته
رحيم الحلي
سندسفال السويد
25 شباط 2017





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رحيم الحلي

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