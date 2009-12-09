

محمود عبد الله

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 16:51

المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية









همسة اليوم: خلينا "منطقيين" و"واقعيين" لما نتعامل مع بعض!

بقلم: د/ محمود محمد سيد عبد الله - أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية المساعد (كلية التربية - جامعة أسيوط - مصر)



يعني - باختصار - مفيش حد أحسن من حد!

ما تطالبش حد يعمل معاك حاجة إنت ما بتعملهاش معاه..

ما تبقاش مقاطع حد وما بتسألش عليه..وتيجي تعاتبه وتقوله: "ليه ما بتسألش؟"

ما تبقاش تطنش إللي بيتصل بيك وبعدين تزعل لما تتصل بيه وما يردش عليك!

تبقى مستكبر إنك تتواصل معاه على الفيس وتتفاعل مع منشوراته - وتزعل لما يبطل يتواصل ويتفاعل معاك!

ما تبقاش من النوع إللي لا بيهني حد ولا يعزي حد وبعدين تزعل لما ما حدش يعمل كده معاك!

ما تبقاش مقاطعني شهور (أو سنين) بدون سبب وبعدين تظهر فجأه علشان ليك مصلحة..



"العشم" ما بين الناس لازم يكون ليه أساس..وأساس قوي متين..ومبني على تاريخ مشترك من الود والعشرة والإحترام والتعاون والمواقف الطيبة التي تحفر في الذاكرة ولا تنسى..أما "بتوع المصالح" دول فعلاقاتهم مع الناس تشبه "النبت الشيطاني"..ما ليهش جذور أو أساس..علشان كده مش بتعمر كتير..



لازم نفكر كويس: هنخسر إيه لو بعتنا لبعض رسالة في مناسبة مش هتكلف أكتر من فيلكس واحد أو اتنين بالكتير - أو ممكن ما تكلفش حاجة لو بعتناها على الواتس أو الفيس؟! هنخسر إيه لو ردينا المكالمة لحد بمجرد ما نفضى ونشوف نمرته على الموبايل في قايمة المكالمات الفائتة؟ هيحصل إيه لو في شغلك رحت للناس مكاتبهم لما تكون عاوزهم - حتى ولو مرة في النص كده - علشان تحسسهم إنك بتحترمهم وتقدرهم؟!

خالص تحياتي

