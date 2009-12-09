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تحية عالية لملكة الأكراد


كمال آيت بن يوبا
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 16:51
المحور: الادب والفن
    


سمَّاها الهمجُ
عين العرب على الأتر اك
ليطمسوا التاريخ
و هوية الأمجاد
ثم تأبطوا شرا
وباغثوا ليلا كوباني
دخلوا و تمددوا
ثم قالوا
مهلا إن الله هو من يتمدد
لم يبق في المدينة رجل و لا سند
كم قتلوا رجالا و أبناء لك كوباني
فأفجعوا مشاعر سيدة الأسياد
الملكة لم تبك
و لا إتشحت بالسواد
و لا أعلنت أي حداد
قامت كالليث المنتفض
من ألمانيا و السويد و من كل وادي
عالمة أن الواجب ينادي
دفاعا عن البيت والتاريخ والأفراد
لبست بذلة الرجال الأفذاذ
و حملت رصاصا بلا أعداد
فصوبت و أصابت
صدورالهمجية والأحقاد
وحررت بنفسها
أرض الأجداد
مهما كتبتُ
تستحقين أكثر
من الحب
و التقدير
و الإجلال
يا ملكة الأكراد





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كمال آيت بن يوبا

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