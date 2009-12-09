

كمال آيت بن يوبا

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 16:51

المحور: الادب والفن









سمَّاها الهمجُ

عين العرب على الأتر اك

ليطمسوا التاريخ

و هوية الأمجاد

ثم تأبطوا شرا

وباغثوا ليلا كوباني

دخلوا و تمددوا

ثم قالوا

مهلا إن الله هو من يتمدد

لم يبق في المدينة رجل و لا سند

كم قتلوا رجالا و أبناء لك كوباني

فأفجعوا مشاعر سيدة الأسياد

الملكة لم تبك

و لا إتشحت بالسواد

و لا أعلنت أي حداد

قامت كالليث المنتفض

من ألمانيا و السويد و من كل وادي

عالمة أن الواجب ينادي

دفاعا عن البيت والتاريخ والأفراد

لبست بذلة الرجال الأفذاذ

و حملت رصاصا بلا أعداد

فصوبت و أصابت

صدورالهمجية والأحقاد

وحررت بنفسها

أرض الأجداد

مهما كتبتُ

تستحقين أكثر

من الحب

و التقدير

و الإجلال

يا ملكة الأكراد