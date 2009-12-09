

حسن أحمد عمر

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 15:22

المحور: الادب والفن









نبى البر والعدل محمد ومن يجعله أسوته سيسعد

هو المبعوث بالقرآن نوراً يبدد ظلمة الكون المهدد

وذو الخلق العظيم أراه يدعو إلى الرحمن فى حب مجرد

أضاء الكون بالإحسان دوماً فأصبح إسمه فى الكون أحمد

كتاب الله نور مستمر وقد عاش الرسول به يجدد

وبالحب العظيم اراه يدعو فلا يكره ولا حتى يهدد

رحيم فى جميع الوقت بر رءوف ينشر الحق ويرشد

كريم يبتغى رضوان ربه يبيت الليل للرحمن يسجد

رسول الحق قد أدى الرسالة فكان الله لخطاه يسدد

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من ديوان الحب فى الهجير شعر د.حسن عمر