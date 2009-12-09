أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حسن أحمد عمر - نبى البر محمد


اخر الافلام











المزيد.....

نبى البر محمد


حسن أحمد عمر
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 15:22
المحور: الادب والفن
    


نبى البر والعدل محمد ومن يجعله أسوته سيسعد
هو المبعوث بالقرآن نوراً يبدد ظلمة الكون المهدد
وذو الخلق العظيم أراه يدعو إلى الرحمن فى حب مجرد
أضاء الكون بالإحسان دوماً فأصبح إسمه فى الكون أحمد
كتاب الله نور مستمر وقد عاش الرسول به يجدد
وبالحب العظيم اراه يدعو فلا يكره ولا حتى يهدد
رحيم فى جميع الوقت بر رءوف ينشر الحق ويرشد
كريم يبتغى رضوان ربه يبيت الليل للرحمن يسجد
رسول الحق قد أدى الرسالة فكان الله لخطاه يسدد
*********************
من ديوان الحب فى الهجير شعر د.حسن عمر





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
حسن أحمد عمر

إجمالي القراءات: 673,912
المقالات المنشورة: 216
- الأسرة
- الإستغفار
- حلم عادى
- حقوق الجيران
- السابقون اجتهدوا لأنفسهم
- يحكى أن .. الحلقة العاشرة
- يحكى أن .. الحلقة التاسعة
- يحكى أن .. الحلقة الثامنة
- يحكى أن .. الحلقة السابعة
- يحكى أن .. الحلقة السادسة
- يحكى أن .. الحلقة الخامسة
- يحكى أن .. الحلقة الرابعة
- يحكى أن .. الحلقة الثالثة
- يحكى أن .. الحلقة الثانية
- يحكى أن .. الحلقة الأولى
- نفحات قرآنية 2
- نفحات قرآنية
- (عيد ميلاد حمار) فانتازيا خيالية ضاحكة عن المغفلين فى زمن ال ...
- الذين يبخلون يخسرون كل شىء
- طبطب على كتف زمانك

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- عندما تستقبل أبيدجان محمد السادس
- انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الجنوب أفريقي بالجزائر
- أميركا تمنع مصورا سورياً من الأوسكار والسبب مجهول!
- فوز -إيل- بجائزة أفضل فيلم ضمن جوائز سيزار الفرنسية
- فوز -إيل- بجائزة أفضل فيلم ضمن جوائز سيزار الفرنسية
- صدر حديثا عن المركز العربي -أسطور للدراسات التاريخية-
- «حليب ساخن»: رواية تحلّل النفسيات والعواطف
- صدر حديثا كتاب “أصوات من العراق” 25 شاعرا من العراق
- «عصر الغضب» للكاتب بانكاج ميشرا
- النائب الأوروبي جيل بارنيو: لا يمكن فصل الجوانب الاقتصادية ع ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حسن أحمد عمر - نبى البر محمد