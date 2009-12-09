

حرية برائحة مرة

خيري حرزالله

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 15:22

المحور: الادب والفن







رائحة اللوز المر. للكاتب قاسم توقيق



مفاتيح الرواية كثيرة. من بدايتها, يفاجئك قاسم توفيق بجملة افتتاحية لروايتة, رائحة اللوز المر, بمعنى. سأفعل ما لم يفعله احد من قبل و سسأل ما لم يسأل.

بلغة سلسة وبسيطة و عميقة في الأن معا. يسرد روايته " وهي لفنان تشكيلي" و هذا ما شدني إليها اكثر, بحكم انني فنان تشكيلي .



إن الكبت. الكبت, ثم الكبت و الحرمان, هما اكبر و اعتى, أصفاد, حرية الجسد. لأن حرية التفكير لا تكتمل إلا بحرية الجسد. و لأن للجسد على الأقل حاجاتة الجنسية, كما الطعام.تشعل الحروب من اجل اللذة العارمة, اللذة في الجنس والفن والرفاهية واللعب واشباع الرغبات, بين الدول و الافراد,

و من يبدأ في اشعال الحرب, دائما, يعطي تبريرات لا اساس لها من الصحة, إلا تلك اللذات المشتعلة. كيف سيكون شكل هذه الحرب إن كانت على احد اعضاءك, الذي يهبك احد قوى اللذات مقرونة بوهب الحياة لأخرين, نتيجة فعل الجنس. خلق جديد يهبونك السعادة . في الواقع تسائل حياتي و وجودي للذين لا يعرفون بأن نصفينا العلوي والسفلي كلاهما ساميين. فالعقل والفكر والاعضاء التناسلية مرتبطين ارتباط وثيق .فالعملية الجنسية هي حوار الطبيعة و نداؤها. هي صلاة و نداء على القادمين الى الحياة. تهبهم أياها تلك, اللذة,.

الذين ستحكمهم بدكتاتوريتها. نحن حقيقة لسنا احرار ولا توجد حرية كاملة, وحتى ان وجدت. فإنك بلا شك محكوم حتى من قبل ذاتك, جسدك, مشاعرك. أن تحاور نفسك, فتلك حكمة منك . اما ان تحاور عضوا من اعضاءك فتلك حكمة اكبر, و كأنك بذلك تحاور العالم كلة, الذي اجتمع فيك,

الواقع لأنه قد لا يوجد شيء إسمه انفصام في الشخصية. بل يوجد حوارات مع الذات. لأن للانسان اكثر من رأي وليس أكثرمن شخصية فإن تعددت اراءه, يعني ذلك أنه يفكر, وإن توقف عند رأي واحد, يعني انه ليس لديه انزياحات فكرية وهذا يعني انه مثل الحجرالذي لا يتزحزح و لا يفكر. الرواية. تطرح فكرة التوحد, الجزء الذي يعني الكل والكل الذي يعني الجزء, ووسعت الافق الى ابعد من ذلك. اقول, اسقاطا,هذا يعني أن العالم يحارب نفسه بنفسه, و يشعل رائحة الدم فيه, كبساطة رائحة اللوز من امرأة, تضمك الى صدرها. ان من لم يستمتع بالحياة بالتأكيد انه لم يعشها, أنه الحي الميت. رواية رائحة اللوز المر, رج لأسئلة الكائن الانساني الذاتية و الكونية معا, التي ليست لها اجابات. هو يريد ان يقاوم اللذة العارمة الموجودة فيه. ليكتشف إن مقاومة النفس اقسى من مقاومة الجبال. فكيف يتسنى له ذلك. ان من خطر له سؤال عضو من اعضاءه, لابد انه محملا بإرث ديني, باطني, ذلك الأرث الذي يردع الحرية الجنسية, ويسميها, فاحشة. وإلا لما خطر بباله مثل هذا السوأل. قد لا استغرب ان يحاور لص يده, على افعاله, التي قد تكون خارجة عن اردته و اصبحت السرقة عنده عادة, وليست حاجة. يقول الكاتب في ص 12 قد يكون هذا العضو واحدا من اهم تخلف الوطن العربي. و انا اثني على ذلك. إذ كيف لوطن ان يكون حرا ما لم يكن افراده احرارا, و كما يقال ان لم تحرر الاجساد لن تتحرر العقول. ويتابع انه اي العضو السبب في فقدان الانسانية قيمة عظيمة في الفن. و انا اختلف معه في هذة العبارة بالذات, إذ ان ممارسة الجنس هي بحد ذاتها عملا ابداعيا, لا بل بدأ الفن والابداع الانساني منها. ان الحرمان و الكبت الجنسي الذي يعيشه الانسان العربي, بالضرورة يوصل الى هذه النتيجة من التخلف. اعرف لماذا اشعر ان الكاتب قاسم توفيق قد خلط في هذه الرواية بين كلا من الواقع و الخيال الى جانب جزء ولو ضئيل من حياته الواقعية التي عاشها, مثل كل الروئيين, ولربما اتى هذا الهاجس لأنني اعرف الكاتب شخصيا. فالتابوهات الثلاثة الدين والسياسة والجنس اثرت في الروايات العالمية بشكل عام.يخلط قاسم توفيق الواقع بالخيال و الواقع المرير كأن يتطرق الى هزيمة العرب في حرب 67..يسرد قاسم توفيق رواية كمن يروي لك بصيغة الأنا كمن يروي روايته الشخصية فالمجتمعات. كالافراد تحمل صفات شخص واحد, ما يسمى, العقل الجمعي, كما هو معروف. ففي مثل هذا الواقع و مع هذا المجتمع.من يحرر سجيني وسجينات فكرة الشرف التي اخترعها مجتمع مغلق يعيش حياتين واحدة علنية واخرى سرية, نساءه ورجالة يعيشون رعب البكارة, قبل الزواج وبعده. وعندما يذهب احدهم او احداهن , الى الدول التي حررت نفسها من هذه الكذبة, يعش حياة الحرية عن كاملها, لا بل يعيش حياة ماجنة فاجرة حتى يأخذ ما حرم من شهوة حرم منها في جرعة واحدة. كان من الافضل لمجتمع الحرمان و الكبت, ان يعيش حياة واضحة كالشمس و تصالح مع النفس. لتحرر الاجساد السجينة, لينتبه و يتفرغ لأبداعات تثري الانسانية. وينطلق حرا في ابداعاتة وثقافته. التي تعنيان الكثير لأي مجتمع. و ان لا يستمر في سجن نفسه, حبيسا بين فخذية, كمن عقله هو عضوه التناسلي. يقول.الراوي في الرواية "قاسم توفيق" بعد ان مارس الجنس مع احداهن,وهو في سن المراهقة. "كأن صوت اللاوعي, صوت قيمة الحياء والشرف, والارث الديني, قد ارتفع عنده ساعتها", يقول لها. بعد ان صفعها, " ما هذا الذي تفعلينه, ارجعي الى بيتك و عيشي عمرك مثل باقي البنات اللواتي في عمرك. فالرواي هنا كان يأكد انه كان في حالة نزاع مع نفسه ورغباته, أي بينه و بين قيم مجتمعه, او بالاحرى مع سلطة مجتمع لا ترحم, والتي تأسره, كما يأسر ذلك المجتمع, بها, نفسه بنفسه, عن طريق مفاهيم وقيم قديمة بالية, تخلصت منها اغلب شعوب الارض. السؤال. متى نتحرر نحن العرب. قد لا يحررنا احد من المستعمرين الذين مازالوا يحتلونا و يستعمروننا. و قد عزز من قدرتهم, على احتلالنا, لأننا اصلا لسنا احرار, حتى من انفسنا, اسئلة فلسفية كثيرة تطرحها علينا الرواية. متى نرى ثورة حقيقة تحررنا منا, لنتحرر بعدها من اعداء الأمة, سجينة اجسادها. رواية سلسة تتعدى المألوف لتخترق الواقع العربي المعاش. رواية ثورة على القيم و المفاهيم التي يتمسك بها المجتمع العربي و تسجنه, و تتسبب في نكباتة التربوية. يلخص الكاتب روايته في جملة واحدة ويقول " عجيبة مسألة عدائنا الشديد للجنس رغم عبادتنا له. وهذه من اكبر التناقضات و الفصام التي تعيشه مجتمعاتنا.

سيدثر العرب ان هم لم يحررو اجسادهم, وعقولهم, ليجدوا لهم مكان في هذا العالم, السائر نحوى مستقبل انساني جديد, منفتح, يتطلع الى الحرية الفردية الكاملة.وبعد ان يكون قد اكتفى ذاتيا. من التجارب النسائية التي مرت عليه. و هدأت و التفت إليها نفسه. يقول (الراوي). إن في داخله كائنا أقوى و أقدر على الأندماج بالكائنات, و بالانكشاف على المرأة. والوصول الى اعماقها التي لن يصل لها أي عضو مهما كبر.....قلبه. ويقول ايضا.إن للحياة وجوها غير تلك التي تعذبنا.وجوها نحن كلنا بحاجة لأن نعرفها حتى نتصالح مع انفسنا.



خيري حرز الله - فنان تشكيلي - اردني









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