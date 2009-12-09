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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - هاشم معتوق - التجاوز على عزلة القمر


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التجاوز على عزلة القمر


هاشم معتوق
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 15:22
المحور: الادب والفن
    


بإمكانك التجاوز على عزلة القمر
والحلم
أن تختار بيتا
وامرأة واحدة
وشجرة
وطفولة
------
أن تمتلأ روحك بالحرب والمسافات الشاسعة
ولا تقاتل غير الصبر
-----
أن تقف صغير الحجم
وتنظر في البعيد
وتنداح في المطلق
السبت, february 25, 2017

عادة الشاعر يكتب للكتابة ويكتب للقصيدة بوقت واحد
عندما تكون كثير المشاهد والمعرفة تكون نادر القناعة
العقل آلة يجب أن نسحن تربيتها لكي توجه القلب بالشكل الصحيح
عادة مصطلح الكافر الذي يستخدمه المتدينون يقصد به المتمرد
إذا لم تبلغ المجد بداخلك لن تبلغ الآخرة أي القارئ
كن واثقا يا صديقي أنت كون مصغر
كل ما هو موجود في الأكوان الأخرى
موجود لديك
السبت, february 25, 2017

لا تبتعد ولا تحاول أن تقترب
أنت في داخل قلب الحياة
فقط انظر الى نفسك من أنت
وماذا تريد أن تكون
الكثير من الأغنياء
الكثير من الفقراء
الفقر والغنى ليس ذات أهمية
مثل القناعة
والرضا
الأهمية دائما للحلم مهما كان صغيرا
المهم أن تبتعد من الفوضى
وتبني لحياتك مسكنا من الهدوء
والزهور
الجمعة, February 24, 2017

نحن نتقمص الإبحار
ونتقمص الطيران
من نحن
ولماذا لا نحب الإستقرار فوق الأرض
نحن أما أن ندفن
أو نتشظى في الأعالي
فهل نحن إلا خليطا من أجناس متعددة
لا نفهم قبلتنا الحقيقية
الويل لنا لا ماوى يجمعنا
ولا مكان نهرب إليه
غير بصيص امل
الخميس, February 23, 2017

لا أحد يشبه الليل
لأنه تكون من الشمس
ولأنه تكون من اجل أن يكون شيئا ما
لا أحد يشبه الليل
النفس مشاعرها طيبة
لمجرد أن تكون خارج الليل
لا أحد يشبه الليل
الأنسان كون صغير من الشمس
الإنسان يشبه الخلق
الإنسان جبار عظيم
الأثنين, February 20, 2017

الحب قضية
قد تسهم باستعادة الروح
وتبني الجرح
أو تصلحه
الحب قضية شديدة السعي الى أزاهير
وعطر الصباح
الحب قضية
أنك تعمل بطاقتك الى اقصاها
الحب قضية
أحساس بقيامة الأرض
الحياة وما فيها هي الجنة
الحب قضية
أن تتحول حارسا لليل
لتحميه من الظلام
الحب قضية
أنت الهدف لكرة الحب
التي بحجم الكرة الأرضية
السبت, February 18, 2017

نحن سكارى
أي نحن مجانين
في لحظات قليلة نلتقي بالعقل
نحن نستفيد من تجربة بعضنا البعض
لربما نختلف
لكن دوامتنا واحدة
نحن في الحقيقة لا نموت
لأن وجودنا في الأصل مؤقتا
وكذبة صنعتها الصدفة
الحياة ليست حقيقية
لكنها لعبة يتصارع فيها القبح مع الجمال
أظن الغلبة للجمال
الجمعة, February 17, 2017

لا شيء يجمعنا
نحن اختلفنا
ومن حقنا أن نختلف
فبدلا من أن أشتمك في الخفاء
أبصق في وجهك في العلن
------------
انا لا أستطيع التوسل بالنار
أن توقف الحريق
ولا أستطيع الهروب من الموت
لأني ميت منذ زمان
إنما نحن نعيش الدهشة
والمراهقة التي ليس لها معنى
-----------
لاتتعجل
نحن لا تفاضل بيننا
نحن البشر تتسلى بنا الصدفة
فلا السعادة ثابتة
ولا التعاسة منتهية
نحن البشر بقدر ما نضحك نبكي
وبقدر ما نبكي نضحك
الخميس, february 16, 2017

المجيء ليس سهلا
عندما تتوغل في البعيد
المجيء ليس سهلا
عندما تشبه شخصيتك الوردة
وتشبه الهدوء
الأحد, February 12,2017

الغيب يتحول الى همس بعيد
من ثم يقترب الهمس تدريجيا
البعض يستطيع أن يلتقط الكلام
البعض يتيه في زحمة الغناء
السبت, February 11, 2017

فيما يبدو نحن نرش ملح الجمال
على الهموم
لكي نبدو كما نريد
أو كما نحب أن يرانا الناس
من حولنا
الخميس, February 9. 2017

لسنا دائما بكل طاقاتنا وقوتنا
نحن نهزم
من ثم ننتصر
ثم نكسر
ثم نبتهج
الأربعاء, February 8, 2017

لما تقيم الصلاة تذكر أن الأهداف كثيرة
اللاهدف قد يكون الأقرب
لكنك رغم اليأس ورغم النهاية المفزعة
تختار بعض الأهداف
لتتم منازلة القدر
الثلاثاء, February 7, 2017

الناس متأصلون بالألم
بالفرح
بالولادة
بالموت
لهذا لا يمكن للإنسان أن يعيش بالفرح وحده
ويسكت الألم
الأحد, January 15, 2017

لإنسان في كل يوم يلبس وجها آخر
الماضي بالنسبة لنا جميعا
أقنعة مستهلكة
december 12, 2016





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هاشم معتوق

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المقالات المنشورة: 233
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