

هاشم معتوق

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 15:22

المحور: الادب والفن









بإمكانك التجاوز على عزلة القمر

والحلم

أن تختار بيتا

وامرأة واحدة

وشجرة

وطفولة

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أن تمتلأ روحك بالحرب والمسافات الشاسعة

ولا تقاتل غير الصبر

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أن تقف صغير الحجم

وتنظر في البعيد

وتنداح في المطلق

السبت, february 25, 2017



عادة الشاعر يكتب للكتابة ويكتب للقصيدة بوقت واحد

عندما تكون كثير المشاهد والمعرفة تكون نادر القناعة

العقل آلة يجب أن نسحن تربيتها لكي توجه القلب بالشكل الصحيح

عادة مصطلح الكافر الذي يستخدمه المتدينون يقصد به المتمرد

إذا لم تبلغ المجد بداخلك لن تبلغ الآخرة أي القارئ

كن واثقا يا صديقي أنت كون مصغر

كل ما هو موجود في الأكوان الأخرى

موجود لديك

السبت, february 25, 2017



لا تبتعد ولا تحاول أن تقترب

أنت في داخل قلب الحياة

فقط انظر الى نفسك من أنت

وماذا تريد أن تكون

الكثير من الأغنياء

الكثير من الفقراء

الفقر والغنى ليس ذات أهمية

مثل القناعة

والرضا

الأهمية دائما للحلم مهما كان صغيرا

المهم أن تبتعد من الفوضى

وتبني لحياتك مسكنا من الهدوء

والزهور

الجمعة, February 24, 2017



نحن نتقمص الإبحار

ونتقمص الطيران

من نحن

ولماذا لا نحب الإستقرار فوق الأرض

نحن أما أن ندفن

أو نتشظى في الأعالي

فهل نحن إلا خليطا من أجناس متعددة

لا نفهم قبلتنا الحقيقية

الويل لنا لا ماوى يجمعنا

ولا مكان نهرب إليه

غير بصيص امل

الخميس, February 23, 2017



لا أحد يشبه الليل

لأنه تكون من الشمس

ولأنه تكون من اجل أن يكون شيئا ما

لا أحد يشبه الليل

النفس مشاعرها طيبة

لمجرد أن تكون خارج الليل

لا أحد يشبه الليل

الأنسان كون صغير من الشمس

الإنسان يشبه الخلق

الإنسان جبار عظيم

الأثنين, February 20, 2017



الحب قضية

قد تسهم باستعادة الروح

وتبني الجرح

أو تصلحه

الحب قضية شديدة السعي الى أزاهير

وعطر الصباح

الحب قضية

أنك تعمل بطاقتك الى اقصاها

الحب قضية

أحساس بقيامة الأرض

الحياة وما فيها هي الجنة

الحب قضية

أن تتحول حارسا لليل

لتحميه من الظلام

الحب قضية

أنت الهدف لكرة الحب

التي بحجم الكرة الأرضية

السبت, February 18, 2017



نحن سكارى

أي نحن مجانين

في لحظات قليلة نلتقي بالعقل

نحن نستفيد من تجربة بعضنا البعض

لربما نختلف

لكن دوامتنا واحدة

نحن في الحقيقة لا نموت

لأن وجودنا في الأصل مؤقتا

وكذبة صنعتها الصدفة

الحياة ليست حقيقية

لكنها لعبة يتصارع فيها القبح مع الجمال

أظن الغلبة للجمال

الجمعة, February 17, 2017



لا شيء يجمعنا

نحن اختلفنا

ومن حقنا أن نختلف

فبدلا من أن أشتمك في الخفاء

أبصق في وجهك في العلن

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انا لا أستطيع التوسل بالنار

أن توقف الحريق

ولا أستطيع الهروب من الموت

لأني ميت منذ زمان

إنما نحن نعيش الدهشة

والمراهقة التي ليس لها معنى

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لاتتعجل

نحن لا تفاضل بيننا

نحن البشر تتسلى بنا الصدفة

فلا السعادة ثابتة

ولا التعاسة منتهية

نحن البشر بقدر ما نضحك نبكي

وبقدر ما نبكي نضحك

الخميس, february 16, 2017



المجيء ليس سهلا

عندما تتوغل في البعيد

المجيء ليس سهلا

عندما تشبه شخصيتك الوردة

وتشبه الهدوء

الأحد, February 12,2017



الغيب يتحول الى همس بعيد

من ثم يقترب الهمس تدريجيا

البعض يستطيع أن يلتقط الكلام

البعض يتيه في زحمة الغناء

السبت, February 11, 2017



فيما يبدو نحن نرش ملح الجمال

على الهموم

لكي نبدو كما نريد

أو كما نحب أن يرانا الناس

من حولنا

الخميس, February 9. 2017



لسنا دائما بكل طاقاتنا وقوتنا

نحن نهزم

من ثم ننتصر

ثم نكسر

ثم نبتهج

الأربعاء, February 8, 2017



لما تقيم الصلاة تذكر أن الأهداف كثيرة

اللاهدف قد يكون الأقرب

لكنك رغم اليأس ورغم النهاية المفزعة

تختار بعض الأهداف

لتتم منازلة القدر

الثلاثاء, February 7, 2017



الناس متأصلون بالألم

بالفرح

بالولادة

بالموت

لهذا لا يمكن للإنسان أن يعيش بالفرح وحده

ويسكت الألم

الأحد, January 15, 2017



لإنسان في كل يوم يلبس وجها آخر

الماضي بالنسبة لنا جميعا

أقنعة مستهلكة

december 12, 2016