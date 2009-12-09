التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - جاسم نعمة مصاول - قصيدة(انتظارُ امرأةٍ)
|
|
قصيدة(انتظارُ امرأةٍ)
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
قصيدة(اغنية غريبة)
- قصيدة(عِشقٌ صاخبْ)
- قصيدة (قلبي توَّجَكِ فجراً)
- قصيدة (إشراقاتُ وجهكِ)
- قصيدة(جسدي يعانقُ سواحلَكِ)
- قصيدة(تملأينَ حياتي امواجاً)
- قصيدة(حُبكِ يترقرقُ في عيني)
- قصيدة(دموعي تشتعلُ دماً)
- قصيدة(نُزهة في المنفى)
- قصيدة (ذكرى امرأة)
- قصيدة (العشاقُ لا يبتهجون)
- قصيدة (مَنْ يَمْنَحَني زَهرةً ؟)
- قصيدة (قلبٌ يَنفجِرُ صراخاً)
- قصيدة (شموعُ السماءِ)
- قصيدة (اختَطَفتُ قَلَقي)
- قصيدة (ندى الازهار)
- قصيدة (أعراسُ العِشق )
- قصيدة (أميرةُ المطرِ)
- قصيدة (تقطفُ لي زهرةً)
- قصيدة (تَتسلَلينَ الى قلبي)
المزيد.....
- عندما تستقبل أبيدجان محمد السادس
- انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الجنوب أفريقي بالجزائر
- أميركا تمنع مصورا سورياً من الأوسكار والسبب مجهول!
- فوز -إيل- بجائزة أفضل فيلم ضمن جوائز سيزار الفرنسية
- فوز -إيل- بجائزة أفضل فيلم ضمن جوائز سيزار الفرنسية
- صدر حديثا عن المركز العربي -أسطور للدراسات التاريخية-
- «حليب ساخن»: رواية تحلّل النفسيات والعواطف
- صدر حديثا كتاب “أصوات من العراق” 25 شاعرا من العراق
- «عصر الغضب» للكاتب بانكاج ميشرا
- النائب الأوروبي جيل بارنيو: لا يمكن فصل الجوانب الاقتصادية ع ...
المزيد.....
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - جاسم نعمة مصاول - قصيدة(انتظارُ امرأةٍ)