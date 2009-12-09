

داود سلمان الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 14:03

المحور: الادب والفن









صدرت دراسة جديدة في بغداد بعنوان (تقنيات السينما في الرواية العربية) للباحث الدكتور جبار سلطان. والدراسة تعد انعطافة جديدة في تاريخ النقد الحديث، وهي نظرية دعا فيها الباحث الى الخوض في هذا المعترك النقدي، منوها في الوقت نفسه، الى دراسة هذه الظاهرة التي قد تعتبر جديدة في ثقافتنا العصرية، الا وهي ظاهرة التقنية في السينما، وما طرأ عليها اليوم من متغيرات من حيث التقنيات الحديثة التي توصل اليها العالم، اذ يشهد العالم اليوم تطورات تكنولوجية متطورة، كونه يخوض طفرة نوعية في مجال التقدم والعلم، والثقافة بصورة عامة، وعلى اعتبار أن السينما رافد مهم من روافد الثقافة ويعوّل عليه بشكل اكثر، لأنها ثقافة مرئية تشد المشاهد لها اكثر من غيرها من الروافد الاخرى.

وقد اشار المؤلف في مقدمة كتابه هذا الى "أن الرواية اكثر الاجناس الادبية قدرة على تحقيق التواصل بين المؤلف والقارئ، واشاعة هذا التواصل على نطاق كبير. وبين المؤلف أن عملية التأثر والتأثير بين الاجناس التعبيرية المختلفة، والتداخل بين اللغات الابداعية المتعددة لها، ووسائل التعبير فيها، زادت في الوقت الحاضر اكثر من اي وقت مضى حتى اصبحنا نرى العمل الابداعي الواحد اكثر من لغة تعبيرية. واشار الى أن الرواية العربية لم تكن بمعزل عن الرواية عموماً، فقد افادت كثيراً من تقنيات السينما، واثبتت انفتاحها على سائر الفنون، وبرهنت على قدرتها على مواكبة التطور والتجديد، ولا سيما بعد 2000 ميلادي الى وقتنا هذا، فقد كتب منها بوعي سينمائي عالٍ ، وبتقنيات وسيط تعبيري جديد، هو فن السينما.

والمؤلف هنا، وبخبرته واطلاعه الواسع، اثبت لنا أن ثمة تقنيات سينمائية واضحة المعالم، ومن دون رتوش، ظهرت في الرواية العربية، وخصوصاً السنوات الاخيرة. وقد دعانا المؤلف الى قراءة منجزه هذا، للاطلاع عن كثب لما وصل اليه في هذه الدراسة، والتي قد لم يتوصل اليها احد قبله.

اتمنى أن تأخذ هذه الدراسة طريقها الطبيعي في مجال الثقافة والنقد الحديث، وان يهتم بها المعنيون والنقاد والدارسون، وان يجعلوها بعين الاعتبار، لما لها من مدلول وارتكازة حداثوية اراد منها الباحث أن تكون في مصاف الدراسات التي تعتني بقضايا السينما، وتشد من ازرها لما يخدم مسيرتها ودورها الانساني الذي يصب في بوتقة واحدة، الا وهي خدمة المثقف والمتلقي اينما وجدا. واخيراً... اشكر اخي الدكتور جبار سلطان على اعطائي نسخة من كتابه هذا القيم، واتمنى له الموفقية في منجز آخر قادم.



