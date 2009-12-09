أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - داود سلمان الكعبي - (تقنيّات السينما) دراسة نقدية للدكتور جبار سلطان


اخر الافلام











المزيد.....

(تقنيّات السينما) دراسة نقدية للدكتور جبار سلطان


داود سلمان الكعبي
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 14:03
المحور: الادب والفن
    


صدرت دراسة جديدة في بغداد بعنوان (تقنيات السينما في الرواية العربية) للباحث الدكتور جبار سلطان. والدراسة تعد انعطافة جديدة في تاريخ النقد الحديث، وهي نظرية دعا فيها الباحث الى الخوض في هذا المعترك النقدي، منوها في الوقت نفسه، الى دراسة هذه الظاهرة التي قد تعتبر جديدة في ثقافتنا العصرية، الا وهي ظاهرة التقنية في السينما، وما طرأ عليها اليوم من متغيرات من حيث التقنيات الحديثة التي توصل اليها العالم، اذ يشهد العالم اليوم تطورات تكنولوجية متطورة، كونه يخوض طفرة نوعية في مجال التقدم والعلم، والثقافة بصورة عامة، وعلى اعتبار أن السينما رافد مهم من روافد الثقافة ويعوّل عليه بشكل اكثر، لأنها ثقافة مرئية تشد المشاهد لها اكثر من غيرها من الروافد الاخرى.
وقد اشار المؤلف في مقدمة كتابه هذا الى "أن الرواية اكثر الاجناس الادبية قدرة على تحقيق التواصل بين المؤلف والقارئ، واشاعة هذا التواصل على نطاق كبير. وبين المؤلف أن عملية التأثر والتأثير بين الاجناس التعبيرية المختلفة، والتداخل بين اللغات الابداعية المتعددة لها، ووسائل التعبير فيها، زادت في الوقت الحاضر اكثر من اي وقت مضى حتى اصبحنا نرى العمل الابداعي الواحد اكثر من لغة تعبيرية. واشار الى أن الرواية العربية لم تكن بمعزل عن الرواية عموماً، فقد افادت كثيراً من تقنيات السينما، واثبتت انفتاحها على سائر الفنون، وبرهنت على قدرتها على مواكبة التطور والتجديد، ولا سيما بعد 2000 ميلادي الى وقتنا هذا، فقد كتب منها بوعي سينمائي عالٍ ، وبتقنيات وسيط تعبيري جديد، هو فن السينما.
والمؤلف هنا، وبخبرته واطلاعه الواسع، اثبت لنا أن ثمة تقنيات سينمائية واضحة المعالم، ومن دون رتوش، ظهرت في الرواية العربية، وخصوصاً السنوات الاخيرة. وقد دعانا المؤلف الى قراءة منجزه هذا، للاطلاع عن كثب لما وصل اليه في هذه الدراسة، والتي قد لم يتوصل اليها احد قبله.
اتمنى أن تأخذ هذه الدراسة طريقها الطبيعي في مجال الثقافة والنقد الحديث، وان يهتم بها المعنيون والنقاد والدارسون، وان يجعلوها بعين الاعتبار، لما لها من مدلول وارتكازة حداثوية اراد منها الباحث أن تكون في مصاف الدراسات التي تعتني بقضايا السينما، وتشد من ازرها لما يخدم مسيرتها ودورها الانساني الذي يصب في بوتقة واحدة، الا وهي خدمة المثقف والمتلقي اينما وجدا. واخيراً... اشكر اخي الدكتور جبار سلطان على اعطائي نسخة من كتابه هذا القيم، واتمنى له الموفقية في منجز آخر قادم.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
داود سلمان الكعبي

إجمالي القراءات: 1,632,882
المقالات المنشورة: 493
- الحيف الذي يقع على المرأة – السعودية انموذجاً
- (المنقذ من الضلال) يوقع الغزالي في ضلال
- ودّع البزون شحمة
- الرجل ذو البشرة السمراء
- العراقيون يأكلون الآلهة!
- -سنجعل أمريكا عظيمة مجدداً!-
- عالية نصيف، وظاهرة التحرش الجنسي
- من قاموسنا الاجتماعي (الزكرتي)
- عساها بحظ الفيس بوك
- يا للهول ... مليوناً و938 الف مطلقة وأرملة
- قواعد داعش الفقهية(2)
- قواعد داعش الفقهية(1)
- بالاموال يستطيع الانسان أن ينكح العالم!
- متى العباس يجلب الماء لسكينة؟
- ما مدى صحة نظرية وأد البنات؟
- الطفلة عائشة - زوجة(7)
- نعم هذه مضار الصوم
- عائشة الطفلة -زوجة(6)
- عائشة الطفلة - زوجة(5)
- عائشة الطفلة -زوجة(4)

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- عندما تستقبل أبيدجان محمد السادس
- انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الجنوب أفريقي بالجزائر
- أميركا تمنع مصورا سورياً من الأوسكار والسبب مجهول!
- فوز -إيل- بجائزة أفضل فيلم ضمن جوائز سيزار الفرنسية
- فوز -إيل- بجائزة أفضل فيلم ضمن جوائز سيزار الفرنسية
- صدر حديثا عن المركز العربي -أسطور للدراسات التاريخية-
- «حليب ساخن»: رواية تحلّل النفسيات والعواطف
- صدر حديثا كتاب “أصوات من العراق” 25 شاعرا من العراق
- «عصر الغضب» للكاتب بانكاج ميشرا
- النائب الأوروبي جيل بارنيو: لا يمكن فصل الجوانب الاقتصادية ع ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - داود سلمان الكعبي - (تقنيّات السينما) دراسة نقدية للدكتور جبار سلطان