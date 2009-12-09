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لي كوان يو .. و جاسم أبو المُوَلِدّة


عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 13:59
المحور: كتابات ساخرة
    


لي كوان يو .. و جاسم أبو المُوَلِدّة


الديموقراطية لدينا تعني الانتخابات .
والنظام الديموقراطي – التعدّدي – الاتّحادي – التوافقي - التشاركي - التوازني (المدري شنو) ، يعني لدينا نظام الانتخابات.
والانتخابات لدينا تعني أنّكَ لو كنتَ مُرَشّحاً لعضوية مجلس النواب(لا سامح الله) ، فانّكَ ستغادر "عتَبَة" البيت في يوم الانتخابات ، و" تزْحَفَ " الى "عتبة" المركز الانتخابي ، لتُصَوّتَ لنفسكَ(فقط لا غير) . وعندما تعودُ الى "عتبة" بيتكَ من جديد ، ستكتَشِف أنّك لم تتمكنْ من اجتياز أيّة "عَتَبَةٍ" ، وأنّكَ لن تحصلَ في نهاية هذه الرحلة الانتخابية المدهشة ، حتّى على صوتكَ الواحد الوحيد .
الانتخابات لدينا تعني أنّ افراد العائلة الذين سيرافقونكَ بفخرٍ الى المركز الانتخابي ، ويتباهون بكَ أمام الجيران وابناء المحلّة (باعتبارك "العضو" الشامخ - القادم – الجديد ، الذي سيقلب الدنيا ، وليس العراق فقط ، رأساً على عقب) .. سيصلونَ معكَ الى المركز الانتخابي ، ويلتقطونَ معك صُوَر الـ "سيلفي" ، وسيسألونكَ عن تسلسلكَ في القائمة الانتخابية .. وعندما يصلونَ الى "الصندوق" ، سيصوّتونَ لغيرك .
وإصلاح نظام الانتخابات لدينا لا يعني : أنّنا نريد تغيير من يحكموننا (ويتحكّمونَ بنا) ، وأولي الأمر والنهيّ منّا ( منذ العام 2003 الى الآن) . ولا حرمان هؤلاء من مال السلطة وسطوتها(لا يمعودين .. صُدُكْ جِذِبْ .. إحْنا شعِدْنا غيرهُم . وهذا العراق ، خَطِيّة ، شعِنْدا غيرهم . أنّهُ لم " يَحْبَل" إلاّ بهم ، ولن يُنجِبَ أحداً عداهُم) . إنّ إصلاح نظام الانتخابات لدينا لا يعني هذا كلّهُ ، بل يعني :
- قانون انتخابات يتضمن "كوتا" ، ليس للمرأة والأقلّيات الإثنيّة فقط ، بل وأيضاً لتلكَ "الأقليّة" الهائلة من المثقفّين "الحقيقيّين" ، وللمُبدعين في جميع المجالات (نساءاً ورجالاً) ، والذين لن يحصلوا على "مقعد" نيابي واحد في العراق كلّه ، ولن يقوم بانتخابهم "مُثَقّف" واحد ، ولا "مُبْدِع" واحد ، ولا "علماني" واحد ، و لا "ليبرالي" واحد ، و لا "مُلْحِدْ" واحد ، و لا "مَدَني" واحد ، على امتداد "المُدِن" العراقيّة كافّة.
- قانون انتخابات ، عندما نُصَوِّتْ من خلاله للسيّد كارل ماركس ، لا تذهبْ أصواتنا الى "البابا" يوحنّا بولس العاشر.
- وعندما نُصَوِّتْ لـ "السيّد" نيلسون مانديلا ، لا تذهب أصواتنا الى "الشَيْخ" أدولف هتلر .
- وعندما نُصَوِّتْ لـ "السيّد" مهاتير محمد(مؤسّس ماليزيا الحديثة) ، و "الحاج" لي كوان يو (مؤسّس سنغافورة الحديثة) .. لا تذهب أصواتنا الى السيّدة جاسميّة "أُم اللِبَنْ" ، ولا إلى السيّد جاسم "أبو المُوَلِّدة" .





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عماد عبد اللطيف سالم

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الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - عماد عبد اللطيف سالم - لي كوان يو .. و جاسم أبو المُوَلِدّة