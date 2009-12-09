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الدكتور علي نوري زاده ويوسف عزيزي ضيفا برنامج بانورما


عادل محمد - البحرين
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 11:11
المحور: مقابلات و حوارات
    


أدعو القراء الأحباء إلى مشاهدة لقاء برنامج بانوراما مع صاحبي الكاتب الصحفي والإعلامي الإيراني المعارض الدكتور علي نوري زاده، مدير قناة "ايران فردا" (إيران الغد) ورئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية في لندن. والمعارض الأهوازي الكاتب الصحفي يوسف عزيزي.
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رابط: الدكتور علي نوري زاده ويوسف عزيزي ضيفا برنامج بانورما
https://www.alarabiya.net/programs/panorama.html





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عادل محمد - البحرين

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الصفحة الرئيسية - مقابلات و حوارات - عادل محمد - البحرين - الدكتور علي نوري زاده ويوسف عزيزي ضيفا برنامج بانورما