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ليسَ أكثَر


عادل سعيد
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 07:11
المحور: الادب والفن
    


عادل سعيد


ليسَ أكثَر
ـــــــــــــــ

تأكّدْ مِن أنّكَ
..َلستَ هو
فالمِصباحُ الذي تكسّرَ للتَو
ليسَ غيرَ
رَجُلٍ
تعثّرَ بحاضرهِ
و هو يعودُ
مِن شيخوختِهِ
..
الى طفولتِه !!





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عادل سعيد

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