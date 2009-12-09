

عادل سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 07:11

المحور: الادب والفن









عادل سعيد





ليسَ أكثَر

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تأكّدْ مِن أنّكَ

..َلستَ هو

فالمِصباحُ الذي تكسّرَ للتَو

ليسَ غيرَ

رَجُلٍ

تعثّرَ بحاضرهِ

و هو يعودُ

مِن شيخوختِهِ

..

الى طفولتِه !!