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حكايا الموج


فائق الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 07:09
المحور: الادب والفن
    


يَدها المستيقظة
ما بين القلب والشفتين
تطاردُ ألف صوت
من اساطير البحر وحكايا الموج
و لا تدري
بأن الفجر من ثياب نبضاتها
والنسيم من خصلات شعرها
والورقة البيضاء تمام وجهها
ولا تدري
بأن الضفة الآخر
هناكَ رمالُ جهالةٍ
تزحفُ
نحو
مدائن الحبِّ
والجمال





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فائق الربيعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فائق الربيعي - حكايا الموج