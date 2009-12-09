

فائق الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 07:09

المحور: الادب والفن









يَدها المستيقظة

ما بين القلب والشفتين

تطاردُ ألف صوت

من اساطير البحر وحكايا الموج

و لا تدري

بأن الفجر من ثياب نبضاتها

والنسيم من خصلات شعرها

والورقة البيضاء تمام وجهها

ولا تدري

بأن الضفة الآخر

هناكَ رمالُ جهالةٍ

تزحفُ

نحو

مدائن الحبِّ

والجمال