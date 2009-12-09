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نبتة اسكليبيوس


كريم ناصر
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 07:04
المحور: الادب والفن
    




نبتة اسكليبيوس
ــــــــــــــــــــــ

كم فرحتُ حين استحالتِ الأفعى دودة،
دودة تحملُ نبتة
هي هكذا
تنزعُ عنها جلدَها لتحيا فيه.


الكواكب
ــــــــــــــ

قمرٌ يسيرُ في الظلام،
كلّما احترقتْ نخلة
اختفتْ نجمة،
كأنّما لم تكنْ من الكواكب.


من عين الشفق
ــــــــــــــــــــــ

وصل الأولادُ إلى الشطّ
من عينِ الشفق،
فخيرُ ما تفعل
حين تزجر الغربانَ في دمي.


السائس
ــــــــــــ
ما من سهلٍ وعرٍ كهذا..
ضبعٌ تأكلُ فرسَ السائس
تظنّها غزالة.


التماثيل
ــــــــــــ
كسلانُ كهَنةٍ
فلم يرسمْ صليباً،
ليدحرَ مصّاصَ التماثيل.


حبر الثلوج
ـــــــــــــــــ
مُذ توارى القمرُ عن الغابة
قطعَ الطائرُ البحار..
إلام يقتصُّ السائسُ من الأحصنة؟
إلام تَهمي الثلوج؟


ضفيرة
ـــــــــــ

يا ليتَ الروح تنتفض..
هناك تنمو الزهرة
كضفيرةِ طفلة.





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كريم ناصر

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