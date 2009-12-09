

كريم ناصر

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 07:04

المحور: الادب والفن













نبتة اسكليبيوس

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كم فرحتُ حين استحالتِ الأفعى دودة،

دودة تحملُ نبتة

هي هكذا

تنزعُ عنها جلدَها لتحيا فيه.





الكواكب

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قمرٌ يسيرُ في الظلام،

كلّما احترقتْ نخلة

اختفتْ نجمة،

كأنّما لم تكنْ من الكواكب.





من عين الشفق

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وصل الأولادُ إلى الشطّ

من عينِ الشفق،

فخيرُ ما تفعل

حين تزجر الغربانَ في دمي.





السائس

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ما من سهلٍ وعرٍ كهذا..

ضبعٌ تأكلُ فرسَ السائس

تظنّها غزالة.





التماثيل

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كسلانُ كهَنةٍ

فلم يرسمْ صليباً،

ليدحرَ مصّاصَ التماثيل.





حبر الثلوج

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مُذ توارى القمرُ عن الغابة

قطعَ الطائرُ البحار..

إلام يقتصُّ السائسُ من الأحصنة؟

إلام تَهمي الثلوج؟





ضفيرة

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يا ليتَ الروح تنتفض..

هناك تنمو الزهرة

كضفيرةِ طفلة.