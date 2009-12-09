

عيسى محارب العجارمة

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 07:02

المحور: كتابات ساخرة









احمد جبريل وتسخين جبهات القتال



خاص - عيسى محارب العجارمة - حينما أذهب فجر كل يوم بالكسارة التي اعمل بها على مقربة من الشاطئ الشرقي للبحر الميت لتفريغ أمعائي -اجلكم الله - استعدادا للوضوء والصلاة وخصوصا في الايام قارسة البرودة والمصاحبة للمنخفض الثلجي الاخير ونتيجة خلو الجو من الغازات اتمكن من رؤية صفحة الماء بوضوح شديد كشاشة تلفاز يابانية الصنع والجبال الغربية أي فلسطين بقضها وقضيضها وتكون انوار مستعمرة كاليا قرب اريحا لا زالت ترسل انوارها القبيحة .



بتلك اللحظة تسرح روحي بأجمل منظر تراه العين فلسطين الغالية فتنهال دموعي سراعا على نحري وأسرع من قضاء حاجتي - والتي على الغالب الاعم تكون عالخفيف - كون طعام العمال قليل الدسم خلا يوم الكفته او مقلوبة الدجاج والبقية نواشف ويوم الدسم متقلب كتقلب مزاج رب العمل ، وانا اعتذر للقارئ الكريم عن فجاجة مقدمة المقال ولكن لان اسرائيل طينت عيشتنا بالطين فلا بد ان نكتب عنها بالفساء والضراط كما فعل صديقنا الشبيح احمد جبريل حينما هدد باجتياح الاردن - خاب فاله الخاسي - تسخينا لجبهات القتال مع الصهاينة وفتح فلسطين عبر الجبهة الاردنية .



للرجل الكهل مع الاردن ثارات قديمة بدأت قبل وبعد حوادث ايلول عام 1970 وهو ممنوع من دخول البلد قطعيا لغلوه وكراهيتة وتخطيطه وتآمره على وطننا الغالي وهي قضية امن وطني بالدرجة الاولى حيث لا يمكن المساومة مع من خطط ونفذ وتآمر على استقلالنا الناجز وهاهو يفح كيره وغيظه الدفين عبر سنين عمره وفشله بالنيل من صمود هذا الحمى المقدس كغيره من الاعداء المتربصين ليلا ونهارا .



كلنا نتمنى تسخين جبهات القتال مع العدو الصهيوني ولكن جبهة الجولان اكثرا قربا لك من الجبهة الاردنية المنيعة فانت تنام بحضن النظام السوري منذ عام 1970فلماذا لم تنفذ غزوتك التحريرية من تلك الجبهة عبر سنون عمرك الطوال ام ان البعبع هناك لا يمكن الهمس بحضرته بهكذا موضوع هو من المحرمات على ذاك النظام منذ لجؤئك اليه .



فلسطين لها الله يا احمد جبريل وهي القضية المركزية للاردن الهاشمي وتحريرها بعون الله سيكون من اردن الحشد والرباط على يد قيادتها الهاشمية وانت عليك بالخلود للتقاعد من عقدك النفسية المستعصية تجاه هذا البلد الذي قدم لفلسطين قوافل الشهداء ولا زال قلب الامة النابض في كل المحافل الدولية دفاعا عنها وعن الحق العربي بالقدس الهاشمية وكفاك ضراطا على البلاط .