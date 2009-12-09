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|الصفحة الرئيسية - مقابلات و حوارات - سهيله عمر - حول مؤتمر حماس لفسلطيني الشتات في تركيا
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حول مؤتمر حماس لفسلطيني الشتات في تركيا
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|الصفحة الرئيسية - مقابلات و حوارات - سهيله عمر - حول مؤتمر حماس لفسلطيني الشتات في تركيا