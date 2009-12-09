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حول مؤتمر حماس لفسلطيني الشتات في تركيا


سهيله عمر
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 06:57
المحور: مقابلات و حوارات
    


حول مؤتمر حماس لفسلطيني الشتات في تركيا

بما انني بالاصل لاجئه فلسطينيه من لاجئين 1967 ، اعرف تماما معاناه اللاجئين. كان ابي يعمل في احدى الدول الخليجيه، وقد ابعد من قبل الاسرائيل على اثر نكبه عام 1967، وكان يعمل حينها مدرسا في القطاع. عندما ابعدته اسرائيل، منح من قبل مصر وثيقه مصريه للاجئين الفلسطينيين. كنا ناتي لقطاع غزه من حين لاخر لزيارتها عندما توافق اسرائيل على اصدار تصاريح زياره لنا مرورا من مصر او الاردن . ومع انه كان لاجئا، الا انه كان دائم الحنين لقطاع غزه ويحلم ان يعود بشكل دائم ويموت بها، كما كان دائم القلق على مستقبلنا في هذه الدوله الخليجيه، فكيف ممكن نعتاش حال تقاعده خاصه ان سياسه توطين الوظائف استشرت في تلك الدوله وكانت لا تسمح للاجانب العمل بها. استغربت كثيرا من اين ياتي بالامل للعوده لقطاع غزه واسرائيل تحكم على كافة معابرها ومحال ان تصدر لنا هويه.

جاء اتفاق اوسلو الامل الوحيد له للعوده. لكن للاسف وفق اتفاق اوسلو لم يعد الا العاملين في منظمه التحرير الفلسطينيه حيث منحوا هوايا اسرائيليه، واستثنى باقي اللاجئين الفلسطينيين ليناقش حل مشكلتهم في الحل النهائي بما في ذلك اللاجئين من عام 1967 . استغربت كيف ممكن ان لا تعالج مشكلة اللاجئين الفلسطينيين لعام 1967 وهم مواطنون اصليون في قطاع غزه والضفه، وقد هجروا على اثر نكبه عام 1967. سعى والدي للحصول على هويه ونجحت محاولاته بعد اتصالات عديده. وعدنا قطاع غزه بعد حصولنا على الهويه ومات والدي بها كما كان يحلم.

وعندما كنت ادرس في دوله اوربيه، التقيت مع الكثير من اللاجئين من لبنان وسوريا. كنت اسأل اللاجئين من لبنان عن اوضاعهم في لبنان، فكانوا يقولون ان لبنان لا تتعامل معهم كمواطنين، ولا تعطيهم حق التوظيف وتعطيهم جواز لبناني مؤقت يجدد كل عام. وانهم فقط يقيمون ويعملون في المخيمات بعمل خاص او من خلال وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين. كنت ارى انهم لا يعودون بعد التخرج من اوربا لبلادهم، ويسعون اما للزواج من اوروبيات للحصول على اقامه ويعملون بالتجاره لان الدول الاوربيه عنصريه ولا تقبل توظيف عرب، او تجدهم يطلبون اللجوء.
ذكرت قصتي كلاجئه لاعبر عن مدى القلق والتيه والخوف الذي ينتاب اللاجيء اينما كان، وكيف انه يبقى يحلم بالعوده.

اليوم نسمع ان حركة حماس تريد ان تقيم مؤتمر لفلسطينيي الشتات في تركيا . وهناك مخاوف انها تسعى لخلق جسم بديل عن منظمه التحرير الفلسطينيه. انا ضد اي خطوه تدعو للتشكيك بالمؤتمرات العلميه او الاقتصاديه او الادبيه او الاعلاميه. لكن طبعا المؤتمرات السياسيه عليها علامه استفهام لاني ارى ان السياسه في عرف الفلسطينيين مناورات ومصالح فقط.

دائما حركة حماس تحاول ان تحصل مكاسب على حساب تمنيه الشعب الفلسطيني. في عهد السلطه حاولت اللعب على نغمه المقاومه والتغيير والاصلاح لتفوز بالانتخابات التشريعيه. ومجرد الفوز انقلبت على اجهزه السلطه لتسيطر على القطاع بدون شريك وذهبنا لحصار وعنصريه لابنائها وتعطيل انتخابات. ولم نرى اي تغيير او اصلاح سوى على صعيد تنظيم الامن والقضاء على الفلتان الامني. حتى المؤسسات الرقابيه بما في ذلك المجلس التشريعي غيبت ليصبح المواطن يتيما لا يستطيع ان يرفع مظلمته لاحد. وحتى حروب غزه دفع ثمنها المواطن تحت وهم زرعته حماس رفع الحصار وكانت تنتهي بدمار والاف الشهداء.

اليوم فيما يخص مؤتمر حركة حماس لفلسطينيي الشتات، حتى الناطقون باسمها بتهربون عن ذكر هدف حماس منه وان كانت تريد ان تنشا جسم بديل عن منظمه التحرير. طبعا هنا حماس ستلعب على وتر حق العوده للاجئين في الشتات. لكن سؤال بماذا ستعدهم. هل ستعدهم بالعوده وهو مرهون باسرائيل وامر محال. ام بالتوطين في غزه وهي لا تحتمل زياده سكانيه ومحاصره بدون كهرباء او حق للسفر وبطاله مما جعل اهلها بهاجروا. ام بالتوطين في سينا وهو مرهون بمصر. ام بالتوطين في تركيا او قطر. وحتى عندما تنجح ان تكون بديلا للمنظمه هل ستقدم اي خدمات للاجئين ام تفتصر خدماتها لابناء حماس كما هو في غزه وتخذل الشعب مره اخرى وبجد نفسه رهينه لمصالحها.

وختاما، استغرب ان معظم الشعب الفلسطيني مهجر بالشتات بدون وطن او هويه او حتى جواز سفر ولا تسمح لهم اسرائيل بدخول فلسطين لانه ليس لديهم هويه. وحتى لو دخلوا من معبر رفح يطالبون بهويه احد اقاربهم من الدرجه الاولى. وفي ظل كل ذلك نتسائل ايهما افضل حل الدوله الواحده او الدولتين، وكيف ننهي الصراع على السلطه بين فتح وحماس في الضفه وغزه. ارى ان الاولويه قبل الحديث عن دوله او دولتين بينما لا نملك اي دوله يجب ان تكون باعطاء جواز فلسطبني لكل مواطن في الشتات وتوفير حقه بالدخول لفلسطين اي وقت يشاء والاقامه بها.

Sohilaps69@outlook.com





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سهيله عمر

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الصفحة الرئيسية - مقابلات و حوارات - سهيله عمر - حول مؤتمر حماس لفسلطيني الشتات في تركيا