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الماء


حسن البياتي
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 00:46
المحور: الادب والفن
    


الماء
شعر: د. حسن البياتي

وسألنا سمك النهر لماذا يذرف الدمع ، أجابْ ،

ناشجاً : حزناً على طول غياب

أشرفِ الماءِ من النهر الذي لم يرحموهْ ،

ضحّـلوهُ ، رحّـلوهُ ، جرثموهُ ، سمّـموهْ ،

سخروا من قطراتٍ صافياتٍ

لم تزل تلثم ، وجداً ، عارضيهِ ،

واستهانوا ببقايا موجهِ الذارف صبراً

فوق آثار رمالٍ في ثنايا ضفـّـتيهِ ،

أمعنوا في الهــُزء حتى

قفزت بنـّية ٌ من بين أكداسِ السمكْ ،

هتفت ، رافضة ً سفك الدموع ْ :

نحن ما زلنا كما كنا نعومْ

وسنبقى ، رغم أنياب الافاعي وشرايين الشبـَـك ْ

وغداً سوف يعود الماء ثراً ، والشموعْ

تتهادى، بالملايين على وجه المياهْ ،

تحمل البهجة والنور الى شتى التخومْ -

فقوانين الحياهْ

هي أقوى من لصوص الماء ، تجار الهموم ...

لندن 9 ايار 2012





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حسن البياتي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حسن البياتي - الماء