

حسن البياتي

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 00:46

المحور: الادب والفن









الماء

شعر: د. حسن البياتي



وسألنا سمك النهر لماذا يذرف الدمع ، أجابْ ،



ناشجاً : حزناً على طول غياب



أشرفِ الماءِ من النهر الذي لم يرحموهْ ،



ضحّـلوهُ ، رحّـلوهُ ، جرثموهُ ، سمّـموهْ ،



سخروا من قطراتٍ صافياتٍ



لم تزل تلثم ، وجداً ، عارضيهِ ،



واستهانوا ببقايا موجهِ الذارف صبراً



فوق آثار رمالٍ في ثنايا ضفـّـتيهِ ،



أمعنوا في الهــُزء حتى



قفزت بنـّية ٌ من بين أكداسِ السمكْ ،



هتفت ، رافضة ً سفك الدموع ْ :



نحن ما زلنا كما كنا نعومْ



وسنبقى ، رغم أنياب الافاعي وشرايين الشبـَـك ْ



وغداً سوف يعود الماء ثراً ، والشموعْ



تتهادى، بالملايين على وجه المياهْ ،



تحمل البهجة والنور الى شتى التخومْ -



فقوانين الحياهْ



هي أقوى من لصوص الماء ، تجار الهموم ...



لندن 9 ايار 2012



