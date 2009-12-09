التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - بشير الحامدي - تونس قد يرحل وزير التربية ولكن السياسات ستبقى
|
|
تونس قد يرحل وزير التربية ولكن السياسات ستبقى
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
رحلت بصمت ولم نعرفها إلا حين غادرت ريما جاكلين إسبر
- حول كتاب: الاستعمار الداخلي والتنمية غير المتكافئة منظومة - ...
- تونس نقابة التعليم الإبتدائي ومأزق سياسات الإستعراض والتحشي ...
- تونس قطاعا التعليم الابتدائي والثانوي بين مطرقة الوزارة وسن ...
- هيئة الحقيقة والكرامة في تونس تصنع المشهد المتلفز لتطويع الض ...
- مأزق نقابات التعليم في تونس: الارتباط بسياسة الحاكم والارتها ...
- لماذا يجب تعميم تجربة جمنة
- قراءة في البيان الأخير لبيروقراطية الإتحاد العام التونسي للش ...
- الهدم ليس مشروعا المشروع هو البناء
- تونس حكومة الشاهد و سياسة التقشف إعلان حرب على الأغلبية
- تونس البيروقراطية النقابية حليفة معلنة لحكومة نداء تونس وحز ...
- هل سقط الجميع؟
- رسالة إلى السيد مصدق الجليدي
- لماذا دائما يعاد سؤال السياسة والتنظيم والتغيير وبحدّة؟
- في الموقف من نقابة التعليم الإبتدائي و متابعة لمقررات هيئتها ...
- بكل وضوح: المرصد يحتج ليس للغضب بل لفرض مطالبنا ولتغيير السي ...
- الإنسان يقيم خارج كل الأيديولوجيات وكل الأديان وإنه يولد كل ...
- عصابة الحكم في تونس 5 سنوات بعد 17 ديسمبر أكثر استبدادا وقمع ...
- الكارثة هو استمرار نظامكم أما الأغلبية فلديها الحل
- الأقلية المقاومة
المزيد.....
- تسيبراس يدافع عن التدابير التقشفية الجديدة
- تظاهرات في الأردن احتجاجا على رفع الضرائب
- نقابة تعليمية تطالب بصرف علاوات المعلمين
- ارتفاع نسبة البطالة خلال الثلاثية الثالثة لسنة 2016
- وزارة العمل الاردنية تدعو العمال وأصحاب العمل للاستفادة من ا ...
- تقرير دولي:تعافي مصائد الأسماك بالمحيطات يمكن أن يحقق 83 ملي ...
- إضراب عام بمعتمدية الرديف
- إلغاء 60% من رحلات شركة -أليطاليا- بسبب إضراب عمالي
- بماذا وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية ترحيل المهاجري ...
- رئيس -العاملين في القطاع الحكومي- في الكويت يبعث برسالة إلى ...
المزيد.....
- الاقتصاد السياسي والحركات العمالية والانتفاضات الشعبية في 20 ... / جويل بنين
- الماركسية والفلسفة: حوار مع لوي آلتوسير / هشام عقيل صالح
- قطع الارزاق سلوك منهجي لكسر الحركة العمالية _ المركز المصري ... / صابر بركات، فاطمة رمضان و احمد عزت
- التجمع العام والنقابية في العراق / فلاح علوان
- لوحات لعيد العمال / شذى احمد
- قاموس الإضراب: حول بعض المفاهيم والتأويلات / جان فيليب ديفيس
- من ملامح حكم العسكر و العسكرة في مصر المعاصرة. التنكيت و الت ... / العامل عبداللە-;- النديم
- نقاباتنا في خدمة السلطان / عطية الصيرفي
- ظهور الطبقة العاملة المصرية الحديثة من بين السخرة و راس الما ... / عطية الصيرفي
- مساهمة في كتابة تاريخ الحركة العمالية في العراق حتى عام 1958 / نصير سعيد الكاظمي (عزيز سباهي) ، مركز الابحاث و الدراسات الاشتراكية في العالم العربي
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - بشير الحامدي - تونس قد يرحل وزير التربية ولكن السياسات ستبقى