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الحلقة الثالثة الجزء الثالث من دراسة -مسلسل تصفية منظمة - إلى الأمام - -


موقع 30 عشت
الحوار المتمدن-العدد: 5442 - 2017 / 2 / 24 - 19:04
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    


بعد نشر الموقع للحلقة الأولى من القسم الأول للجزء الثالث من دراسة "مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية " إلى الأمام " "، و التي تضمنت الفصل الأول بعنوان: " " خط "إعادة البناء (1979- 1985 )": تناقضات الوضع الداخلي، سقوط التجربة و انطلاق مسلسل المراجعات "، و الحلقة الثانية منه، التي تضمنت الفصل الثاني بعنوان: "وثائق إعادة البناء". يضع الموقع، ضمن الحلقة الثالثة من هذا الجزء الثالث، نشرا لكل من الفصل الثالث: "ندوة الفرع و خلاصاتها : فبراير 1983 "، و الفصل الرابع: "تناقض الواقع و انطراح التساؤلات: أمثلة مختلفة "، و الفصل الخامس: "عودة إلى وثيقة "القضايا الاستراتيجية في الثورة المغربية"، منهيا بها فصول القسم الأول الذي حمل عنوان: "دور الأطروحات التحريفية الجديدة في مسلسل تصفية منظمة "إلى الأمام" ".
هذا و سيعمل الموقع لاحقا على البدء في نشر فصول القسم الثاني من هذا الجزء الثالث. و كذلك على نشر وثائق منظمة "إلى الأمام" ــ المرحلة الثانية 1980 ــ 1994 : الخط التحريفي ــ الطور الأول 1980 ــ 1985. كما يجد القارئ نشرا كاملا للجزئين الأول و الثاني على الصفحة الرئيسية لموقع 30 غشت.

لقراءة فصول هذه الحلقة الثالثة، انظر الصفحة الرئيسية لموقع 30 غشت

http://www.30aout.info

موقع 30 غشت.





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الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - موقع 30 عشت - الحلقة الثالثة الجزء الثالث من دراسة -مسلسل تصفية منظمة - إلى الأمام - -