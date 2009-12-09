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بالعودة حالمون


منير الصعبي
الحوار المتمدن-العدد: 5442 - 2017 / 2 / 24 - 17:14
المحور: الادب والفن
    


بالعودة حالمون
لم يكنْ كذباً
كان حُلماً
هو ذاكَ ما حلم به أبي
هو ذاك ما حلمتْ به أمي
هي تلك الذّكريات الجميلة لهم
عن أرضٍ كانت تجمعنا
فأصبحنا مشتّتون
توارثنا الحلم
توارثنا شهوة العودة
عشْنا عنفوان الثّورة
خذَلنا انكسار الثّورة
ولا زلنا حالمون
بالعودة حالمون
بلمِّ الشمل حالمون
غربةٌ عشناها
وغربةٌ ولدتْ غربة
وغربة ولدتْ هجرة
وهجرةٌ فرّقتنا
ولا زلْنا حالمون
بالعودةِ حالمون
سكَنَنا الهمُّ بعد هذا الشتات
لم تعد العائلة كما كانت
أصبحنا أفرادٌ يجمعنا الحنين
وتفرّقنا .. وفرّقتنا السنين
ولا زلنا بالعودة حالمون
لا زلنا نحلمُ بوطنٍ
يلمُّ رُفاتنا
بقبرٍ بجوارِ قبر جدّي
أبي
عمّي
جارٌ كان يسكن حارتي
أحتفي بالآخرةِ معهم
أو هم بي يحتفون
ولا زلنا بالعودة حالمون
الغربةُ مريرة
والموت فيها أشد موتاً
فمن سيحمل نعشي!
وأحبّتي وصُحْبتي
على كلِّ مدارٍ متفرّقون
من يتلقى العزاء بي
والصيوان يشكوا الوحدة
لا عزاء ولا معزون
قاربنا آخر الفصْل
ولا زلنا بالعودة حالمون
فهلْ نحن واهمون!
*****
منير الصعبي
23 -2- 2017





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منير الصعبي

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