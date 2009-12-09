

اليسار في العراق من البداية الى غاية تأسيس الحزب الشيوعي

خالد حامد

الحوار المتمدن-العدد: 5442 - 2017 / 2 / 24 - 17:12

المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق







البحث في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي بصورة موسعه قد يحتاج الى عدة اجزاء مفصلة لما لهاذا الحزب من تاريخ طويل في النظال نعم فهوا من اقدم الاحزاب العراقية التي نادت بالوطنية و بحقوق الطبقة الفقيرة من الفلاحين والعمال وتحريرهم من تسلط الاستعمار والاقطاع و التي صمدت بوجة الدكتاتورية لغاية الان كيف لا وهوة الذي لعب دورا اساسيا في حياه الطبقة المسحوقة من بداية تأسيس الدولة الملكية ولغاية الان كان ومازل بذرة كل ثورة حدثت في تاريخ العراق الحديث واكاد ان اجزم اني اقف جاهلا امام الكثير من الكتاب الذين كتبو او بحثو حول تاريخ الحزب منذ بداية تأسيسة ولغاية الان بداية من حنا بطاطو مرورا الى جاسم الحلوائي وحسن علوان والى موسوعه الحزب الشيوعي العراقي عزيز السباهي ومع كل من ذكرتم من الكتاب فقد اضاع الحزب الكثير من تاريخة الثوري والسياسي فقد فقده الكثير من اعضائة الذين كانوا في صلب الاحداث التي مرت وتوفى الكثير منهم في دهاليز السجون او المنفى من دون ان يجدوا احد يخلد ذكراهم او يروي احداثم للاجيال التي بعدهم من مثلي او غيري لكن سنوجز ما مرمن تاريخ وشواهد حسب ما يتوفر لدينا من احداث موجودة في كتب الكتاب السابقين اضافة الى شواهد بعض ممن بقى حيا لغاية الان علنا نوصل فكرة موجزة و بسيطة لبقية الرفاق الجدد او اصدقاء الحزب او حتى العامة من ابناء الوطن الذين يجهلون تاريخ الحزب بسبب عصر السرعة ومغريات التكنلوجيا وما صاحبة من سلببيات من ندرة القراهء لدى الغالب الاعم من الجيل الجديد ببحثي هذة اود ان اوصل فكرة موجزة وبسيطة حول تاريخ الحزب العريق ومن يود الاطلاع على الاحداث والشواهد التي سيتم ذكرها بشكل مقتضب في هذة الموجز ماعليهة الا الرجوع للمصادر التي سأذكرها في نهاية الموجز علة يستفيد بشكل كبير عموما ان عملية البحث في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي لاتخلو من الكثير من الشوائب من الكتب والتقارير او المقالات التي شوهد بعض مواقف الحزب امام العامة من الشعب لذى يقع على عاتق الباحث توخي الحيطة والحذر مما قد يجدة من بعض الوقائع المدسوسة حول الحزب مابين اسطر الكتاب لانعني بذالك ان تاريخ و مواقف الحزب على طول الطريق كانت كاملة وناصعة البياض لكن الاهم ان نذكر الضروف التي وقعت على كاهل الحزب او الاناس الذين وقع عليهم مهمة تشوية الحزب الشيوعي وهم في الغالب من المدعين القوميية ومناصري الخط الرأسمالي هذة الى الكم الهائل من كتاب النظام البعثي المقبور والذين دابوا وعلى مدار اكثر من اربعين عام على تشوية صورة الحزب اتجاه العامة هذة وناهيك عن بعض القوى الاسلامية ايضا والتي اخذت على عاتقها تشوية صورة الحزب بأي شكل ممكن تارة من ناحية الفتاوي وتارة من ناحية بعض المواقف التي اتخذها الحزب ولم يستطيع مستوى اداركهم فهم حيثيات الموضوع لذالك اطلقو العنان لكافة انواع التهم التي اكيلت للحزب لكن ومع كل هذة بقت صورة الحزب ناصعة البياض لدى الثلة الاكبر من ابناء شعبنا الكريم . وفي نهاية هذة المقدمة البسيطة اود ان الفت عناية الاحبة انة مهما اتينا من شواهد واحداث قد تصل الى مرحلة اليقين الشبة المطلق من ناحية ايجابيات مواقف الحزب الشيوعي سيضهر لدينا معترضون وذالك لوجود سبب بسيط وهوة وجود مدارس مختلفة جذريا مع النضرية الاشتراكية التي تمثلها الاحزاب الشيوعية على مستوى العالم والعراق وهي نضرية الاقتصاد الاسلامي و النضرية الرأسمالية لذالك دائما ما سنجد معترضين لكن العبرة في الخواتيم والوقائع والاحداث









ان الحزب الشيوعي العراقي وليد بيئة لم تتعرف على الديمقراطية بمعناها الحقيقي و وليد بيئة ضل الحاكمون فيها يلجئون دائما للعنف في تعاملهم مع الشعب .

في البداية يجب علينا الاعتراف ان من اسباب ظهور التيار الاشتراكي كان نتيجة تغلل النظام الرأسمالي والسياسات البريطانية ومن قبلها العثمانية والتي ادت في النهاية الى ظهور رؤوس اموال كبيرة على حساب المواطن العادي ومن امثلة ذالك الولاه و الاقطاعيين والتجار الذين غلب على طبعهم الجشع وهاذا كان بمساعدة العثمانيين ومن بعدهم البريطانيين ولايجب ان ننكر ظهور بعض القوى الشعبية التي حاولت ان تكون بضد من هكذا امور لكن كان الطابع الذي يطغى عليها طابع ديني ولم تظهر قوى وطنية بمفهوما الحديث الى غاية منتصف العشرينات وهذة ليس انتقاص من الذين عملو قبل هذة التاريخ .

1

البذرة الاشتراكية الاولى في العراق

بعد نجاح الثورة الاشتراكية الاولى في العالم التي قادها فلاديمر لينين في الاتحاد السوفيتي بدأت نداءات لينين والحكومة السوفيتية يسمع صداها في العالم وفي الشرق الاوسط على وجة الخصوص والتي تدعو في فحواها الى التخلص من كل انواع الاستعمار وانهاء سيطرة الاقطاعيين والدول الاستعمارية وجاء خطاب لينين الاول الموجه لشعب روسيا ودول الشرق والمسلمين على وجة الخصوص لكي يكون كالصاعقة على اسماع الناس ومن أجل شحذ هممهم والانتباه لما يدور ويحاك عليهم وعلى شعوبهم اذ بدء خطابة بالقول

ايها المسلمون في الشرق ايها الفرس والاتراك والعرب والهنود انتم الذين كانت حياتكم و أموالكم وحرياتكم واوطانكم طوال قرون عديدة سلعة في يد طغاه اوربا مصاصي الدماء انتم الذين يهددكم القراصنة الاستعماريون الذين اعلنوا الحرب لاقتسام اوطانكم اليكم جميعا نتوجة قائلين

اننا نعلن ان المعاهدات السرية المتعلقة بضم القسطنطينية التي عقدها القيصر المخلوع وصادقت عليها حكومة كيرنسكي البائد قد مزقتها اليوم وألغتها حكومة الجمهورية الروسية الاشتراكية ان مجلس مفوضي الشعب يعلن انة يرفض ضم اراضي الغير وأن القسطنطينية يجب ان تبقى في أيدي المسلمون

تخلصو من نير المستبعيدن الذين اغتصبو ارضيكم خلال مئات السنين لاتدعوهم بعد الان ينهبون دياركم يجب ان تكونوا انتم انفسكم اسياد بلادكم

ايها الرفاق ايها الاخوان اننا نسير نحو سلام ديمقراطي شريف نسير بعزيمة قوية وقدم ثابتة ان راياتنا تحمل في طياتها التحرر لجميع الشعوب المقهورة في العالم

ايها المسلمون في روسيا ايها المسلمون في الشرق في هذة الطريق الذي نسير عليه نحوا عالم جديد ننتطر منك التأييد والمساعدة

5/11/1917

وصل هذة النداء كل ربوع المعمورة وحاكى مشاعر كل العمال والفلاحين المسحوقين

بدء النشاط الاممي يلقى اذان صاغية في بعض الدول الشرق اوسطية والعربية لكن مايهمنا هوا العراق

فقد ركزت الاممية الشيوعية على العراق ففي اوائل العشرينات بعتبار ان البلد كان خاضع تحت سيطرة البريطانيين فقد اتخذوا قاعدة انطلاق الى اي خطر يهدد مصالحهم. وردت فقرة من فقرات النداء الذي وجه الكومنترن عام 1920 نداء الى مباشر لمواطني العراق بالقول (يافلاحي بلاد ما بين النهرين ان الانكليز قد اعلنوا عن استقلال بلادكم الا انة يوجد ثمانون الفا من جنود الاحتلال يعملون فيكم سلبا وقتلا ويستبيحون اعراضكم) لكن تركيز الاممية الشيوعية لم يكن بذالك التأثير المباشر والقوى والذي روج لة البوليس البريطاني وبعض الساسه الاقطاعيين وسبب تروجيهم لذالك يعود الى ان اي حراك او حزب ينتهج الاسلوب الاشتراكي يعني تهديد مباشر لمصالحهم الاستعمارية و انتهاء حقبة تسلطهم على رقاب ومقدرات الناس وبتالي حركوا الطابور الخامس واستغلو بعض الكتاب والناس السذج ليضهرو للرأي العام ان الاشتراكية دخلت العراق بسبب نفوذ بعض العملاء السوفيت الى بعض الاشخاص والدفع بهم الى تشكيل جبهة شيوعية من أجل اضعاف القوى التي تعمل ضد الاتحاد السوفيتي .

لكن الواقع والشواهد الكثيرة تثبت العكس تماما اذ ان بوادر بروز الاشتراكية ضهرت من خلال عدة مسارات مختلفة ناهيك عن الوضع السياسي والاقتصادي المتأزم والذي جعل العقل العراقي يتقبل فكرة الاشتراكية لما فيه حلا للمشاكل التي يعانيها. ولنثبت عكس ما روجت لة القوى الرأسمالية والاقطاعية سنبين بشكل مختصر دون الولوج الى التفاصيل الكثيرة كيف دخلت الاشتراكية اول مرة العراق.

فمن ناحية دخلت تلك الافكار من خلال الكتب والمجلات وبعض الصحف العربية والاجنبية اضافة الى العلاقات الشخصية التي اقامها بعض العراقيين مع بعض الجنود الاشتراكيين في بعض الجبهات التي شارك بها مجندون عراقيين اضافة الى ذالك دخل جزء من تلك الافكار عن طريق زوار العتبات المقدسة الاجانب من الايرانيين وغيرهم وذالك يعود الى وصول الفكر الاشتراكي اليهم قبل العراق بفترة من الزمن هذا ناهيكم عن ضهور احزاب شيوعية فلسطينية ومصرية وسورية ولبنانية في بداية العشرينات اضافة الى ذالك وجود مكتبة (مكنزي) خاصة باللغة الانكليزية في العاصمة بغداد والتي ضمت الى جانب كتب العلوم والفنون كتب اشتراكية لأقطاب الفكر الاشتراكي مثل كارل ماركس وانجلز ولينين وغيرهم كما ان هناك بعض الاجانب الذين يحملون الفكر الاشتراكي قد جاؤء للعراق مثل المعلمة الامريكية (مس كير) والاسترالي (رايلي) الذي عين مدير للمعارف في الموصل واستمر في شرح الفكر الماركسي لغاية مغادرتة العراق عام 1926بالاضافة الى الكتاب العرب الكبار الداعين الى المساواه والاشتراكية مثل عبد الرحمن الكواكبي والدكتور شبلي شميل ونقولا حداد وغيرهم الكثير بل و حتى قبل الحرب العالمية الاولى كان الدكتور شبلي شميل يكتب الكثير من المواضيع والكتب التي تبرز ضرورة ضهور نظام اشتراكي وكان اول كتاب يدخل للعراق للدكتور شلبي(اراء شلبي شميل) عام 1913 ولاقى كتابة صدى واسع لبعض الاشخاص التقدميين اناذاك اضافة الى كل ما تقدم من شواهد كانت للروس علاقة مع بعض الزعماء الكرد فحين هرب الشيخ عبد السلام البرزاني عقب فشل ثورتة ضد العثمانين عام 1911 التجئ الى منطقة اروميا وانضم مع الروس هذة بالاضافة الى وجود الجيش الروسي قرب الحدود العراقية الشرقية ابان الحرب العالمية الاولى وفي تلك الفترة كان تنامي التيار البلشفي في تقدم واضح بين صفوف الجيش الروسي بسبب ثورة شباط الروسية عام 1917 هنا يجب ان نذكر انة يوجد تقرير صدر عام 1920 بخصوص الادبيات البلشفية وانباء الاحداث الروسية قد تم مناقشتها في العتبات المقدسة حيث لاقت الكثير من التعاطف بسبب الموقف البلشفي اتجاه سياسة بريطانيا الاستعمارية في الشرق الاوسط .

اما الضهور الابرز للتيار الاشتراكي كان على يد حسين الرحال الذي كان تلميذا عند لارسين كيدورمعلم التاريخ الارمني حسين الرحال ذالك الشاب الذي يجيد عدة لغات اجنبية و الذي يعتبر الماركسي الاول في العراق وصاحب اول حلقة ماركسية في بغداد والذي شكل حلقتة الاولى عام 1924 بأسم ( جماعة متدارسي الافكار الحرة) في بعض المقاهي واحدى غرف جامع الحيدر خانة في محلة القمبر علي مع بعض الاصدقاء الذين اهتمو بتفسير الوضع العراقي من منظور ماركسي واصدرو صحيفة (الصحيفة) عام 1924 تتحدث اغلب مواضيعها حول العائلة والدين والمرأه حيث تم تناول هذة المواضيع من منظور ماركسي بحت والذي كان يتعبر غريبا في حينها مما حدى ببعض خطباء الجوامع بالتنيد بها وجمعت بعض التواقيع من اجل اغلاقها وتم في النهاية اغلاق الجريدة بعد صدور 4 اعداد منها والملفت للنظر انها عاودت الصدور عام 1927 و تصدرها عنوان (اننا لم نلفظ انفاسنا الاخيرة ) وبعد مدة من الزمن توقفت عن الصدور. ومن جانب اخر فقد وضع حسين الرحال مع بعض رفاقة تقريرا شرح فية الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ضل ضروف الاستعمار البريطاني وقد رفع هذة التقرير الى لينين بعد ان ترجم الى اللغة الروسية .

وفي نفس تلك الفترة اجتمع حسين الرحال مع بعض الشباب الماركسي وشكلو نادي التضامن عام 1926 برئاسة يوسف زينل وقد وصفت الوثائق البريطانية بان هذة النادي كان ( يشجع على نشر الافكار الاشتراكية والشيوعية وأن زعماءه على اتصال بالاممية الكومنترن)

اما في البصرة والناصرية فقد بدأت بوادر ضهور الفكر الاشتراكي تتضح شيئا فشيئا حتى ان بيوتر فاسيلي هذة الرجل الاشوري الناشط من اجل خدمة القضاياه الشيوعية في البصرة والذي جاء عن طريق ايران عام 1922 كان رجل جدا متعلما حالة حال حسين الرحال فقد كان يتقن اللغة الروسية والجورجية اضافة الى لغتة الام الاشورية عاش بيوتر فاسيلي في البصرة وبغداد وبعقوبة وكانت له علاقة ايضا ببعض الاصدقاء من الناصرية وكان يعمل خياطا وبالاضافة الى ذالك كان يعلم الناس في وقت فراغه مهنتة هذة مما ساعد في انتشار شعبيتة بين الاوساط الفقيرة واثناء وجودة في كل المناطق التي ارتحل اليها في العراق فهو بقصد او بدون قصد قد وجة دفة الكثير من الناس الى الفكر الاشتراكي لكن لم يكن تأثيره كبير للغاية الى حد ان يجعلنا ان نقول انة كان سبب الرئيسي لضهور الفكر الشيوعي في الجنوب. اخيرا انتهى حال فايسلي بطردة من العراق سنة 1934

ولكن بتزامن مع فترة وجودة ضهرت بوادر ومؤشرات ضهور رجال شيوعيين في البصرة والناصرية سنة 1929 ولم يكن عددهم يزيد عن 12 عشر رجلا لايعرفون من الشيوعية والاشتراكية سوى بعض الشعارات والافكار البسيطة وكان من ضمنهم يوسف سلمان يوسف (فهد) و زكريا الياس دوكا و غالي زويد و داود لسمان يوسف . وقامو بتشكيل اول حلقة ماركسية في البصرة زاولت هذة الحلقة نشاطها وبلغت ذروتة حين قامو بتشكيل (جمعية الاحرار) عام 1929 والتي كانت تتخذ من نادي الشبيبة مقرا لها وتعتبر هذة الجمعية اول تشكيل شيوعي في البصرة وكان شعارهم (حرية .اخاء.مساواة)

وفي الناصرية ايضا تشكلت حلقة شيوعية والتي يعود اليها الفظل في نشر الفكر الشيوعي والاشتراكي الى مناطق المنتفك والسماوة والديوانية اذ كانت حلقة نشطة جدا

اخيرا قدر عدد الشيوعيين عام 1932 و الموجودين في منظمات البصرة والناصرية بأكثر من (60) شيوعيا شكلو بوجودهم النواه الاولى والارضية المناسبة لقيام تنظيم شيوعي متامسك في جنوب العراق. وظهر اول بيان شيوعي في العراق يحمل شارة المطرقة والمنجل عام 1932 كتبة يوسف سلمان يوسف بخط يدة وعلقة في ثمانية عشر مكانا مختلفا في الناصرية وكان موقعا بأسم (عامل شيوعي) وحمل البيان شعار ( ياعمال العالم اتحدوا ) و(عاش اتحاد جمهوريات العمال والفلاحين في البلاد العربية ) وقد جاء في بداية البيان (ايها العمال . العاطلون عن العمل يملأون الشوراع نسائهم واطفالهم لا يملكون ما يقتاتون بة .هل فكرت الحكومة بمساعدهم في هذة الطقس البارد ؟ لم يحصل شيئ من هذة لان الحكومة ليست ألا عصابة تعمل ضد الشعب .ايها العمال ان للناس حقوقا لن يؤمنوها الا بالقوه . هذة ما أكدتة دروس التاريخ .ما من احد يمكنة ان يشعر ببؤس العمال ألا العمال أنفسهم . ولا احد يعرف الجوع ألا الجائع .لماذا نلوم الذين يأكلون ثمار عملنا . اذا كنا نحن انفسنا نشجعهم على سرقتنا ؟ لاتخدعوا بأسم فلان من الناس لكونة من الاعيان او لكونة غنيا او من عائلة كبيرة .فكل الرذائل تأتي من العائلات الكبيرة التي يزعم انها شريفة حيث لاشرف ألا في العمل . وما من شريف غير العامل والفلاح ..

تشجعوا ايها الرفاق فنحن نناضل في سبيل شرفنا وحياتنا وخير اجيالنا المقبلة . الى الامام ايها العمال تقدموا الى العمل المثمر والى الحرية والى الرفاهية )

وظهرت بعد ذالك عدة بيانات اخرى في الناصرية وانتقلت نسخ البيان الشيوعي بين ايدي الناس . الملفت هنا كان الشيوعيين في الجنوب اكثر عمليا و زملائهم البغداديين اكثر فكريا هذة بالاضافة الى ان شيوعي بغداد كانو الى حدا ما ذوي نزعة فردية اي يحبو تعليم الناس ولايحبو تنظيمهم. على العموم كانت العلاقة بين تنضميات بغداد و الجنوب ضعيفة نسبيا الى غاية عام 1933

ففي بغداد وحدها كانت هناك ثلاث مجاميع نهايكم عن المجاميع الموجودة في الوسط الجنوب واستمر التنظيم مشتتا الى حين انسحاب ( جعفر ابو التمن) من الحياه السياسية عام 1933 وهوا الذي كان رئيس الحزب الوطني هذة بالاضافة الى المكانة التي كان يتمتع بها في الوسط السياسي فقد كان الشيوعيين العراقيين لديهم علاقة قوية معه ومع حزبة .

وكان انسحابة عامل مهم في مراجعة الشيوعيين شكل تنظيمهم من اجل تشكيل تنظيم قوي يجمع كل المنظمات الشيوعية في العراق تحت مظلة واحدة وهوا ما ادى في نهاية المطاف الى عقد موسع عام لكل الشيوعيين في بغداد عام 1934 والذي تقرر فية تأسيس تنظيم شيوعي موحد للعراقيين وأطلق عليه ( لجنة مكافحة الاستعمار والاستثمار) و تسلم سكرتارية هذة اللجنة عاصم فليح وانيطت مسؤولية الفرات الاوسط الى مهدي هاشم و زكي خيري مسؤولية التنظيمات الجنوبية ومسؤول بغداد كان يوسف متي .









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