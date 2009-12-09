

المغرب، تعيين حكومة النظام بين كلينتون وترامب

سائس ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 5442 - 2017 / 2 / 24 - 15:09

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









مهازل تنظيم الإنتخابات في المغرب : ه

منذ عقود والنظام الطبقي في الغرب يعبث في تنظيم انتخابات على قد المقاس، التزوير هو القاعدة المقدسة لفبركة أغلبيات مصنوعة على قد الطلب والظرفية، أحزاب في عهد الحسن الثاني تُخْلَقُ من المقربين له قبل موعد الإنتخابات بأسابيع قليلة، وبفضل مصباح علاء الدين البوليسي المخابراتي، تفوز بالإغلبيات الساحقة. حاجة النظام الطبقي الحاكم لانتخابات من هذا القبيل ولمؤسسات مفبركة مئة في المئة، للإيهام بوجود ديموقراطية ولتلميع وجهه أمام الرأي العام الخارجي مع طمأنة صناع القرار في المراكز الأمبريالية عن قوة النظام المستقاة من هذا الهامش الديموقراطي الخرافي. المهم أن توزع الكعكعة على الجميع وإن كانت غير متساوية، ويقوم القمع بإسكات الآخرين أو بدغدغتهم بأن دورهم سيأتي عاجلاً أو آجلاً. ه

سأعطيكم مثالاً واحداً عن هذه الممارسات التي تخضع لأجندات محلية للنظام وخارجية للأمبريالية : الخاطري ولد سعيد الجُمَّانِي، المسمى بأب الاستقلال الصحراوي. شارك في جيش التحرير ضد الإستعمارين الفرنسي والإسباني للصحراء الغربية قبل أن يخون رفاقه سنة 1957، ويهرب إلى المنطقة التي كانت تحت سيطرة الجيش الإسباني، حيث طلب اللجوء السياسي من الحكومة الإسبانية. نادى بعد هذه الحادثة بإسبانية الصحراء. وترشح للإنتخابات التشريعية الإسبانية، ليصبح كإسباني عضواً في الكورتيس "البرلمان" الإسباني طيلة سنوات عديدة. في 1975، ومع تنظيم النظام الطبقي للحسن الثاني لمسيرته الخضراء الرامية إلى استعمار الصحراء بعد إعلان إسبانيا عن نيتها عن الإنسحاب منها، هرَّبَتْ المخابرات الإسبانية ضمن اتفاقية بين الدكتاتور فرانكو الإسباني والدكتاتور المغربي الحسن الثاني، الجُمَّانِي الحربائي إلى المغرب ليصرح من جديد بأنه مغربي لا إسباني، وبأن الصحراء ليست إسبانية وإنما مغربية. في الإنتخابات التشريعية لسنة 1977، دفعت به المخابرات المغربية للترشح لها، وفي الدائرة التي ترشح فيها كان في مواجهته 11 منافساً. ه

نتيجة انتخابات الدائرة أُعْلِنَتْ كالتالي : ه

مئة في المئة من المُصَوِّتِين : بمعنى أن المرضى والموتى والمسافرين والمهاجرين للعمل في مدن أخرى أو في الخارج صوَّتُوا بالإجماع. ه

مئة في المئة من المُصَوِّتِين على الجماني : بمعنى أنه حتى المنافسين له على الدائرة صوتوا لصالحه ولم يُصَوِّتُوا لأنفسهم. ه



ويكيليكس : محمد السادس لسناتور أمريكي : لايخدعكنم الإسلاميون فكلهم ضد أمريكا

كشفت وثيقة سرية صادرة عن السفارة الأمريكية بالرباط عام 2005، عن الصورة التي يقدم بها الملك محمد السادس إسلاميو بلاده إلى الأمريكيين. جاء ذلك في محضر الاجتماع بين الملك محمد السادس والسيناتور الجمهوري ريشارد لوكار بالقصر الملكي بمدينة تطوان يوم 19 غشت 2005. ه

وحسب ما كتب مُقَرِّر تلك الجلسة طوماس ريلي، سفير أمريكا آنذاك لدى الرباط، فإن الملك حدَّق بعينيه عند ذكر السناتور لوكار حزب العدالة والتنمية الإسلامي. قبل أن يقول : لا بد لي أن أقول لك شيئاً مهماً. عندما نتحدث عن الاسلاميين، سواء المعتدلين أو المتطرفين، فإنهم جميعاً مناهضون للولايات المتحدة. وأضاف مُحَذِّراً ضَيْفَهُ : لا تنخدع، لأنهم يبدون مسالمين وطيبين. إنهم يبدون متعقلين. لكن يتعين على الولايات المتحدة أن لا تكون لديها أوهام بشأنهم. ه

لكن الأمريكيين فرضوا على محمد السادس بعد 2011، وظهور حركة "20 فبراير" المعارضة استدعاء نفس الحزب الإسلامي للحكومة وليس للحكم، لأن المؤسسة الملكية هي التي تحافظ على السلطة الحقيقية بشكل مطلق : " المؤسسة الملكية هي المشرفة الوحيدة على المؤسسات التي تحدد التوجهات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والدينية والثقافية والإعلامية للبلد (المحكمة الدستورية، المجلس الأعلى للحسابات، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس المنافسة، المجلس الأعلى للأمن، المجلس الوطني لحقوق الانسان، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، المجلس العلمي الأعلى..." وهو ما يجعل الحكومة بعيدة عن المفاتيح الحقيقية للحكم بالمغرب

في الشهور الماضية هاجم وبشكل علني زعماء أحزاب مغربية التدخلات والتوجيهات الأمريكية في السياسة المحلية للمغرب ونددوا بالإختيار الأمريكي لحزب "العدالة والتنمية" ولزعيمه عبد الإلاه بنكيران للفوز بالإنتخابات التشريعية لعام 2011، وتشكيل الحكومة على إثر ذلك.

في 2016، لم يفرض الأمريكيون لون الحكومة المغربية الجديدة من وراء الستار، إذ أبانت هيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي لحكم البيت الأبيض، في تصريح علني في فبراير 2016، عن رغبتها الجامحة في استمرار تجربة الحكومة التي يقودها عبد الإلاه بنكيران، وأن تعطاه ولاية ثانية من أجل استكمال ما بدأه رفقة فريقه الحكومي من مشاريع، باعتبار أن ما قدمه إلى الآن، يمثل نموذجاً ناجحاً في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وقالت أنه ينبغي تقديم الدعم والسند له، لجعله قدوة تحتذى، بالنسبة للدول التي فشل فيها إدماج الإسلاميين من أجل التداول على السلطة، بعد ثورات الربيع العربي. ه

وفي 17 فبراير 2016، نشرت الصحف الإلكترونية أن هيلاري كلينتون، رئيسة مؤسسة "كلينتون" ومرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، كانت حاضرة للقاء الذي عقده رئيس الحكومة عبد الإلاه بن كيران، مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان... حول الانتخابات ؟؟؟. ه

وذكرت المصادر، أن حضور كلينتون، فَجَّرَ بعض الجَدَل، خصوصا بعد تدخل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، الذي طالب ابن كيران بإصدار بيان في الموضوع، على اعتبار أن كلينتون أصدرت تصريحات تتوقع فيها فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة، وهو ما أزعج لشكر. ه

عشية الإنتخابات التشريعية (07 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، كان الأخبار المُسَرَّبَة من القصر وحلفائه تؤكد على أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الإئتلاف الحاكم منذ عام 2012، سيخسر الإنتخابات وسيرجع إلى المعارضة، وبأن حزب الأصالة والمعاصرة الليبيرالي العلماني، سيربحها وسيشكل الحكومة القادمة "عاشت الديموقراطية وحرية اختيار الشعب لِمُمَثِّلِيه".

لكن تدخل كلينتون قلب المعادلة ورضخت الزوجة المطيعة "محمد السادس" لإملاءات أسياده الأمريكان مزوراً للمرة الألف الإنتخابات كَيْ تُعْطَى الأغلبية لأحزاب كرتونية حسب الطلب. ه

كل استطلاعات الرأي العام كانت تعطي مسبقاً الفوز لهلاري كلينتون في السباق نحو البيت الأبيض، ولهذا خضع محمد السادس لرغباتها، لكنهم استفاقوا من أحلامهم على كابوس فوز ترامب. ماذا يفعل الكراكوز المغربي وهو يعرف توجهات هذا الأخير اتجاه الإسلاميين. لقد شَلَّ مسلسل تشكيل حكومة الحزب الإسلامي في انتظار أن تتوضح الأمور في بلاد العم سام. وهكذا وجد المغرب نفسه مع حكومة تصريف الأمور منذ شهور. ه

منذ أسبوع وفي كلمته الإفتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بمدينة بوزنيقة المغربية، عبر عبد الإلاه بنكيران عن خدمة حزبه للملك والوطن، مبدياً إستعداده الكامل للتنازل عن الحكومة إن استدعى الأمر ذلك من أجل مصلحة الوطن العليا. ه

وقبل ذلك وفي الإنتخابات المحلية والجهوية، نشرت صحيفة "الباييس" الإسبانية وثائق سربها موقع ويكيليكس، تقول ان الملك محمد السادس يتدخل في العملية الانتخابية، وتقول الوثائق المرسلة من السفارة الأمريكية في الرباط والقنصلية الأمريكية في الدار البيضاء الى وزارة الخارجية بواشنطن : "إذا كان حزب العدالة والتنمية لا يوجد لديه العديد من رؤساء البلديات اليوم على رأس المدن المغربية الكبرى، فذلك يعود إلى مناورات فؤاد عالي الهمة المستشار المقرب من القصر، والصديق الكبير للملك". ه

نفس الرجل الذي كان وزيراً للداخلية والذي استقال منها بتوجيهات صديقه وسيده الملك في 2008، ليؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، هذا الحزب الذي حصل بعد سنة واحدة على معظم أعضاء المجالس الجماعية في انتخابات حزيران/يونيو 2009. وكان الجميع يرجح أنه سيحصل على الأغلبية النسبية في الانتخابات البرلمانية المنتظرة في عام 2012، لكن الأمريكان مروا من هناك. ه

الحقيقة البسيطة التي يعرفها الكل، أن هناك قطبين دوليين يسعيان لفرض منطقهما على المغرب "قطب فرنسا والإمارات العربية" الذي يدعم حزبا "الأصالة والمعاصرة الليبيرالي" و "الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية"، و "قطب أمريكا وقطر" الذي يريد لحزب العدالة والتنمية الإسلامي أن يبقى في صدارة الانتخابات. ه

وفي انتظار التوجيهات السامية لترامب، يبقى تشكيل الحكومة في انتظار الذي يأتي ولا يأتي... ه



ومع كل هذا العفن يتغنى الكثيرون ب"الديموقراطية" المغربية. فيا أيها الشعب لا تؤاخذنا بما يفكر ويعمل السفهاء منا. ه









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