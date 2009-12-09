

كريم مرزة الاسدي

الحوار المتمدن-العدد: 5442 - 2017 / 2 / 24 - 12:31

المحور: الادب والفن









ريحُ الحياةِ ولا يَسـتحكمُ العدمُ

(البسيط)

كريم مرزة الأسدي



ريحُ الحياةِ ولا يَسـتحكمُ العدمُ *** فاستلهم ِالوحيَ حتى ينصفَ القلمُ



لا يدركُ العقلُ ما بيــنَ الحياةِ وما ** بينَ المماتِ صـراعاً كيـفَ يُختتمُ؟!



فالأرض مائدةٌ والنـّاسُ مآدبـــــة ٌ ***مـنْ فوقها والمنـــايا آك ــلٌ نهمُ



أرى الحياة َ كسرٍّ، لطفُ بارئها ***أعيى العقـــول َ، بما تحويه ينكتـــمُ



إنّ التـــــوازن َ- جـــلّ اللهُ مقدرةٌ - ****مــن الخلية ِ حتى الكون منتظمُ



سبحان منْ أبدع التكوينَ في نسق ٍ ** لا ينبغي أنْ تحيدَ الشمسُ والنجمُ



وتارة ً قد نرى في طيشها عجبـاً ****لا العـــــــدلُ بين ثناياها ولا القيمُ



تــــأتي المنية ُللصبيان ِتغصبهمْ ***روحَ الحيـاة، ويُعفى العاجــزُ الهرِمُ



أنّى ذهبــــتَ لتسعى في مناكبـــها***هـــــــــي المظالم ُ مَلهـومٌ ومُلتـهِمُ



فالضرغمُ السبعُ عدّ الأرض ساحتهُ****والكلبُ مـا نالّ من عظم ٍ وينهزمُ



والغيثُ يهطلُ فــــوق البحر من عجز ٍ**ولا تدرُّعلـــــــى تربائها الديــــمُ



" دع ِ المقـاديرَ تجري فـي أعنّتها" *** لا العـلم ُ يدركُ مغزاها ولا الفهِــمُ

