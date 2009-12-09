

نجوى درديري

الحوار المتمدن-العدد: 5442 - 2017 / 2 / 24 - 12:28

المحور: ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2017 - أثر النزاعات المسلحة والحروب على المرأة











منظمة المرأة العربية: المرأة اللاجئة في مناطق النزاع في العالم العربي تشكل حوالي 80 بالمئة من نسبة النازحين واللاجئين.



وضعية قاسية تعيشها المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي



تواجه المرأة العربية جملة من المشكلات والتحديات، جراء سطوة الأعراف والتقاليد والموروثات القديمة التي جعلت دوائر مختلفة، رسمية وغير رسمية، تنحاز للرجل بامتياز، وتزداد المعاناة وتصبح وضعية المرأة أكثر سوءا في أمكنة الصراعات الملتهبة في العالم العربي.



وفي المناطق الخاضعة للنزاعات والحروب تتعرض للانتهاكات والعنف الجسدي والنفسي بشكل يومي، ومازالت رهينة لحزمة من القرارات الدولية والمحلية لا تخرج عن حيز المؤتمرات، فتصبح عديمة أو قليلة الجدوى.



في هذا السياق، تندرج قراءة المؤتمر الوزاري الأول الذي عقد مؤخرا بعنوان "المرأة وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة العربية"، ونظمته إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة المرأة العربية.



كان محور الحديث في المؤتمر قرار مجلس الأمن رقم 1325 الصادر عام 2000، الذي سعى لحماية النساء والفتيات الواقع عليهن العنف جراء الانتهاكات الناجمة عن النزاعات المسلحة في عدد من الدول العربية، منها سوريا والعراق وليبيا واليمن وفلسطين.



وأشار أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية إلى معاناة المرأة العربية في كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن، وتعرضها لأخطار وتحديات جسيمة، أرستها الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تتخذ من الدين ستارا لها، مشددا على الوضعية القاسية التي تعيشها المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي.



وهيمنت معاناة المرأة الفلسطينية على فضاء المؤتمر عبر كلمة هيفاء فهمي الأغا وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، التي سردت معاناة المرأة تحت الاحتلال الذي حرمها من كافة سبل الحياة الآدمية، فقتلها وقتل ذويها، واعتقلها ممارسا ضدها شتى أنواع العنف.



وحسب إحصائيات منظمة المرأة العربية، تشكل المرأة اللاجئة في مناطق النزاع في العالم العربي حوالي 80 بالمئة من نسبة النازحين واللاجئين.