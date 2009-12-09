

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5442 - 2017 / 2 / 24 - 10:28

المحور: دراسات وابحاث قانونية









لصناديق التقاعد أهميته موازية للبنك المركزي وإصوله قد تفوق موجودات البنك المركزي ؛ وأصوله قد تفوق الوارد السنوي والذي ترسم معالم الميزانية السنوية بأضعاف ؛ إذا أٌ حْسِنَ أستثماره كما في مصر بأسهم في المحلة الكبرى ومزارع المنكا وغيرها سال لعاب البنك الدولي للاستيلاء عليها ؛ راجعوا قانون بطرس غالي والصراع من أجل ذلك ؛ وراجعوا إجتماع البنك الدولي مع العمال العرب في الاردن وتوصياته ؛ وراجعوا ما حصل في العراق بعد 2003 ؛ والعذر ال(S.P.A) لايقبل وعبث الاجراءات الادارية المخالفة لحكام القوانين والدستور!!؟؟

صناديق التقاعد ملكية خاصة للموظف لتأمين تقاعدهم وهي ملكية حكمية كما هي ثروة المواطن؛ يجب التعامل معهما بحكم الدستور والقياس ؛ ولا يجوز تداخلهما وتعدي احدهما على الآخر !

ونثبت الروابط القياسية ومنذ الثلاثينات وتبلورها عام 1967 وما بعد 2003 المخالف للقياس



ثقافة حقوق المواطن الدستورية

المنتدى الوطني العراقي والنقاش

على الهواء

Roundtable Allazemkaniah

Constitutional Culture(nigash

محمد صبيح البلادي

نكتفي بتوضيح ما تقدم ونثبت الروابط ادناه لتحكموا المقارن والقياس من تشريعات الصندوق ؛ نكتفي بالروابط ؛ وعنا عزوف النقاش لأهم قضايا أستحقاقات المواطن الدستورية ؛ وأثرها على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطن والعبث الاداري من قبل المنظمات وسلطة التشريع بالتحديد



الحقوق المالية لموظفي الخدمة المدنية - قراءة في القوانين العراقية



http://fcdrs.com/h-article.php?act=view_article&aid=33



سد عجز الميزانية خلافا لمشروعية الدستور على حساب أستحقاقات المجتمع لصالح المترفين



http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=548746



مظلومية المتقاعدين لامثيل لها نحن نسامحكم ولكن لمستقبل أولادنا لانسكت أمامنا التضمين



http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=549087



قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967

http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/15614.html

صندوق تقاعد موظفي الدولة

http://pension.mof.gov.iq/node/8

وأخيرا نترك الحكم للمختصين والمسؤولين وفي مقدمتهم سلطتي القضاء والتشريع والاشارة للتجاوات الدستورية الخطيرة وهي تجاوز ملكيتي صندوق التقاعد والثروة إحداهما على الاخرى ؛ والاكثر أهمية المالكون لايحصلوا على منافع ملكياتهم ؛ وينتفع بهما البعض خلافا للدستور