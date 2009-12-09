

محمد الحمادي

الحوار المتمدن-العدد: 5442 - 2017 / 2 / 24 - 08:49

المحور: كتابات ساخرة









تركت اسمي

اسمح لي, سأتخذ قرار أنهاء شراكتي معك يا أيها التعريف الإجباري لأنهم كتبوا حروفك في هويتي قبل ان أتعرّف على نفسي في المرآة, إسمك أول شئ تُجبَر عليه بعد اتخاذهم قرار وجودك الغير مفهوم، أتوا بك إلى المجهول و جرّدوك حتى من حق رفض أو قبول وجودك، حتى صرخة الحياة كانت اختيار قسري تمرينا للحنجرة لتتعلم كيف تنوح على مَرِّ السنين و مرارتها.

آسف لهذه المقدمة، أنا لست متشائما لكن ربما كنت سريعاً في السرد و شلّال الحبر لم يسمح لعبارات التفاؤل أن تسابق ريشة القلم إلى هذه السطور، لكن لابد ان اكون واقعيا و لا اظن أنك لا تبادلني التأييد بأن اول قمع مورس بحقك و بحقي هو اختيار إسمك و إسمي, حروف بغير دليل و صورة صنمٍ غشيمٍ ينظر الى حيث لا يدري تلتصق في جواز سفرك، لكنّه إسمك فهو المقدمة التي تسبقك الى حيث تروم أن تذهب، إسمك تعريف لمستنداتك التي تفتح لك الأبواب فهو قرينك المخلص و صديقك الأزلي .

لكن ما الذي يجري هذه الايام، بدأ صديقي يشاغب، أسمي يسبب لي حواجز أمام مستقبلي الذي يبدو إنه سيتأخر للمرّة الثانية، فألخطوط توقفت تحت قدمي، ربّما زلزالٌ قد حصل في التوِّ !!، اَه اسمع يا هذا فالخبر بدأ ينتشر من وكالات الأنباء عبر تويتر الثرثار و منافسه النّمام فيسبوك، أنهم يتداولون سبب الزلزال بصوت عالي محمد محمد،، يبدو أصبحت معروفاً فإسمي بات زلزالاً يهز بوابات البلدان،،(محمد) أنه لغم و ليس اسم أثناء عبور الحدود و شائبة في الهوية تلازم طريقك, لكن لا تتثاقل الأحداث يا صاح, انك لست في عرينك لقد هرّبوك و عبرت الحدود زحفا، لكن إنتبه اسمك مازال عالقاً في الأسلاك الشائكة،،، لقد قبظوا عليه متلبساً.

شرطي الحدود : هل هذه أوراقك و صورتك و هذا هو أسمك ؟

لا، لكن ربما نعم فأنا مرتبك لقد نسيت أشياء كثيرة هناك .

انا لا ارحب بك, ارجع إلى حيث اتيت منه يا محمد، لماذا انت هنا ؟،،،، سألني السيد الشرطي !!

شكرا لسؤالك الصريح,,, أنا هنا لأنني,,,,لأنني,,,,,, أرجوك أن تمنحني فرصة لأبحث عن السبب، آه السبب كان معي حملته مع بقيّة الآهات في جيبي طوال الرحلة لكن يبدو انه قد هرب مع مدينتي إلى النهر،،، إلى النهر،، أرجوك لا تهرب لأنهم سيعيدونني الى البحر بدونك، لقد أمسكته الآن، نعم، نعم تذكرت، لقد تآمر الشر مع بؤر التخلف في مصير قريتي و أمروا مترفيها ففسقوا فيها و أستهدفوني فدمّروني تدميرا، لقد تقطعت حبال كياني و تاهت ابوابي، بعت دكاني هناك و اشتريت به سفينة بلاستيكية بعيدة المدى رمتني الى منفاكم السعيد،،،،

فهل تأخذ أسبابي و تعتقني الان ايها الشرطي ؟ سأترك لك سفينتي رشوة، سأكتب شِعراً لفتياتكم الجميلات، هذا وعدٌ منّي .

يبدو ان المنفى لا يقبلنا معا يا إسمي العتيق، و لم تعد قريني فعذراً, من العسير ان نستمر بالانتماء الى بعضنا هنا بعد اليوم، أنا لا أريد ان أكون مكروها في الغربة، لذلك تسللت منك, تركتك على السلك لتعود و سألبس باروكة اسم من سجلات الاَلهة القديمة التي كفرتم بها، سأتخذ اسماً غير متوفر عندكم في دائرة نفوس سوق عكاظ، لقد خلعتك مجبرا كما البسوني أياك عنوة قبل أكثر من الف عام.

أشكرك اذا قبلت اعتذاري بالأنفصال و من حقك الاَن أن تتمتع باجازة مفتوحة لمدة الف عامٍ أخرى .

لقد استقرت الأمواج و رست لوحتي على بر لئيم لن ترتاح اليه، ستكون تعيسا معي على حول السنين فلنكتفي بالقصائد التي رسمناها على رمال النهر هناك، فلا تتركها وحيدة كما تركتُ إسمي .

لقد عصرنا نجوم الدجى خمرا و شربنا كؤوسَ أفلاكها أمرا.

محمد الحمّادي

شباط 2017 ، تورونتو.





