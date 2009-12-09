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.حراك تضامنى. مصر.العمل المشترك بين الاحزاب والتيارات الاشتراكية أثمر مؤتمر عمالى تضامنى مع عمال ايفكوا للزيوت بالسويس ردا على اسئناف النيابة ضد قرار اخلاء سبيل 27 عامل


تيار الكفاح العمالى - مصر
الحوار المتمدن-العدد: 5442 - 2017 / 2 / 24 - 08:49
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    


.نظم حزب العيش والحرية “تحت التأسيس بالسويس اليوم الخميس، مؤتمرا عماليا للتضامن مع عمال شركة إفكو للزيوت، ردا على استئناف النيابة علي قرار اخلاء سبيل عمال افكو وتحديد جلسة يوم 19مارس لنظر الاستئناف ,وعقدالمؤتمر بمقر الحزب الناصري اليوم الخميس الساعة السابعة مساءًا بحضور امين الناصرى بالسويس أمحمد عبدالرازق وسيد ابوطالب ، وقد حضر ممثل عن الحزب الاشتراكى المصرى أكريمة الحفناوى وكيلة مؤسسى الحزب أالهام عيدارووس والتى اعلنت تضامنه مع عمال افيكو ودعت العمال بالشركات للتضامن مع زملاؤهم ,واكدت انة لابديل للقوى الاشتراكية عن العمل المشترك والتحاور لدعم الطبقة العاملة المصرية ودفعها نحو حزبها الطبقى ,وأعلن اكرم اسماعيل على ان الفصل التعسفى هو ذبح للعمال داعيا العمال للضغط على النقابة للتقدم بمطالبهم للادارة ودعا العمال لتشكيل مفوضية عمالية كشكل وسيط بين العمال ومجلس النقابة قبل اى اضراب.واضاف أحمد بكررئيس اللجنة النقابية لشركة إفكو لابد من خلق آليات مقاطعة لمنتجات الشركة للضغط عليها لانها تمنع العمال من العودة للعمل حتى الآن. ,اتخذنا كافة الاجراءات القانونية لعودة العمال ال27عامل من إخطارًا لمكتب القوى العاملة بالسويس، وصورة من حكم محكمة جنح عتاقة بالبراءة، على 27 من عمال شركة إفكو للزيوت في 29 يناير الماضي، بمحافظة السويس، بعد اتهامهم في القضية رقم 2932 لسنة 2016، بالتحريض على الإضراب وتخريب منشآت بالشركة.البراءة, لقسم شرطة عتاقة .وقد تضامن من خارج المؤتمر (تيار الكفاح العمالى )مع عمال ايفكو معلنا ادانتة لاجراء النيابه بالاسئنااف علي قرار الاخلاء الصادر عنها ،بل مستنكرا اجراء التحقبق مع العمال خارج مقر الشركه وفقا للوائح والقوانين المنظمه للعمل . متهما حكومة شريف اسماعيل بالانحياز المستثمر مع العمال اليوم ومن يناير 2011 كانهم عمال يوميه عنده ليس لهم اي ضمانات او حقوق يرميهم كالكلاب ويشردهم ،برعايه الحكومه ووزاره القوي العامله ،لن يحصل العمال علي حقوقهم التي يقرها القانون سوي بوحدتهم وتضامنهم في القطاع الخاص وقطاع الاعمال ،رجال الاعمال يوحدهم الربح وتحميهم الدوله وعلي العمال ان يتوحدوا ايضا امام هجوم المستثمرين ودعم اجهزه الدوله لهم انتهاءا بوزاره العدل.مؤكدا على ان مؤتمر اليوم هو شرارة على طريق التنسيق لخلق جبهة متحدة للنضال ضد الراسمالية المتوحشة .





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تيار الكفاح العمالى - مصر

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الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - تيار الكفاح العمالى - مصر - .حراك تضامنى. مصر.العمل المشترك بين الاحزاب والتيارات الاشتراكية أثمر مؤتمر عمالى تضامنى مع عمال ايفكوا للزيوت بالسويس ردا على اسئناف النيابة ضد قرار اخلاء سبيل 27 عامل