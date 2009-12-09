

طالب الجليلي

الحوار المتمدن-العدد: 5442 - 2017 / 2 / 24 - 02:00

المحور: الادب والفن









عراقيين !!



من قال ان العراق

حاضرا

وفي التاريخ قد

كان سهلا

نعم ان العراقيين

للضيف القائلين

اهلًا وسهلا

لكنهم

مذ جاء ذو القرنين محتل

لم يناموا على ضيم

هم من بداية الخلق قد

كانوا

ويشهد التاريخ

قمم

ولم يكونوا عبره

على مر العصور سهلا..

لم يدعمونا ..انما ركعوا

ساجدين لنا ..

حيث السجود للأبطال

عند الهزيمة

أسهل ..

جائوا بداعش الجرذان

عسى..

ان يكونوا اولئك الغربان

كالأمس ..

محررين

مؤمنين

( قومجية الأمس)

قد قدموا

من (القامشلى )!!

كما جائوا ضد تموز

بالأمس ..و؛

منهم الخلاص ينهل ..

لكن اهلي

احفاد جلجامش

وأنكيدو

لم يخلعوا ملابس الشرف

كما استبدل الغلمان

تلك الملابس يوما

بدلّوها بذلً

بأسمال افغان

وجردان

وصفق الانذال لهم

بذلٍ

وهلهل ..!

غدا ...

سيكتب التاريخ ملحمة

لن يكتب الحكام

ولن يكتب الجرذان

واحفاد ابناء الحرام

لن يكتب التاريخ

وعّاض السلاطين

ولا كل من تستّر

بأستار كعبة الله

والدين ..

اليوم..

سجل التاريخ لأبناء الرافدين

من كل ملة

ومن دين

بأننا ان خدعنا

يوما

او ضعفنا

او استغلنا دعيٌ

فإننا على مر العصور

لن نلين ...



طالب



23 شباط 2017