

المركز المغربي للفكر والإبداع

الحوار المتمدن-العدد: 5442 - 2017 / 2 / 24 - 12:48

المحور: الادب والفن









من تكون

ويحك من تكون

عابر قلم مجنون

اتخذت القصيدة هواية

وفن الكلام غواية

تروض الحروف

وبين السطور تطوف

تفتن وتروح

بصمتك جروح

متاعك ورق وقلم

وحبر بلون الألم

سادي بألف قناع وقناع

تتقن ضبط الإيقاع

جمهورك نساء ونساء

ومدمنوا الثناء

وحمقى الثراء

تنسج الأحلام

قصائد هيام

وأناشيد أوهام

بأحلى الأنغام

حرفك تألق حد الهذيان

يثير لذة النسيان

لمن مسه ضر وخذلان

ويحك من تكون

إنس أنت أم جان

أم من سلالة شيطان

(بشرى الكنتي) 23فبراير 2017