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الشاعرة فوزية بعبوع النجار تكتب قصيدة - أرشف يا قلبي -


المركز المغربي للفكر والإبداع
الحوار المتمدن-العدد: 5442 - 2017 / 2 / 24 - 01:58
المحور: الادب والفن
    


أرشف يا قلبي ❤
أرشف يا قلبي زهر الجوى وتبسم...
لعل العمر يشدو ألما مضى ويتعلم
هاهنا ...قطر الندى تكلم
والمشاعر تنزف شجنا تألم
ما له الهوى تلعثم
أتراه جن أسفا وتبكم ؟؟؟
قل لمن جار عشقا... تمهل
هذا المساء والقمر هاهنا تجمل
حدثتني نفسي والروح حبلى
ونور الجوى منها تكلى
كلمني ضميري فقلت كلا
هذا قلبي والحب أهلا
علمني قدري أن أعزف لحنا
تتسابق رناته في خفقي شحنا
سكن القلب حبا
والعفة منه أبا أبا..
أيا طائر النورس بلغ عني خبرا
فأنا هاهنا قد مت غرقا
رسالتي قناديل والنور حبرا
والمركب أزرق ..أزرق والشوق رزقا
هذه الصبابة لا تبقي حيا
فسلام عليك دنيا العاشقين سلما
هذه أنا قد جئتك سعيا
والهذيان مني لا يبقي ولايذر علما ....
فيا قلبي تكلم تكلم..
وإن مت فالموت بالهوى أرحم .





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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - المركز المغربي للفكر والإبداع - الشاعرة فوزية بعبوع النجار تكتب قصيدة - أرشف يا قلبي -