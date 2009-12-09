

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 23:35

المحور: الادب والفن









مِنْ خلفِ ستائرٍ شفّافه .!!

رائد عمر العيدروسي

1

مئةُ رصاصةٍ و رَصاصَه

اطلقوها قادةُ المحاصصه ,

إطلاقُ النارْ

الحارّ

لمْ يكُ في حفلةٍ راقصه ,

لا عن خلافٍ

او زفافٍ

على جسَدِ راقصه .!

2

سادةُ المحاصصه

افرغوا المئةَ رصاصةٍ ورصاصه

على المحاصصه .!

3

ما الخلاصةُ المستخلصه

منْ فتحِ نارٍ على المحاصصه

هل إعلانها في مناقصه

او إحالتُها لخصخصة .!

كُلُّ حُصّةٍ منَ المحاصصه

لمْ تَعُدْ كافيه

ولا شافيه ,

غدت كفاتنةٍ

او غانيةٍ , انيقةٍ وحافيه ,

كقصيدةٍ بِلا ابياتٍ ولا قافيه .!

ونسألُ , ونبحثُ

كيفَ تأتي العافِيه .!

O O O O O O O

