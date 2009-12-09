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مِنْ خلفِ ستائرٍ شفّافه .!!


رائد عمر العيدروسي
الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 23:35
المحور: الادب والفن
    


مِنْ خلفِ ستائرٍ شفّافه .!!
رائد عمر العيدروسي
1
مئةُ رصاصةٍ و رَصاصَه
اطلقوها قادةُ المحاصصه ,
إطلاقُ النارْ
الحارّ
لمْ يكُ في حفلةٍ راقصه ,
لا عن خلافٍ
او زفافٍ
على جسَدِ راقصه .!
2
سادةُ المحاصصه
افرغوا المئةَ رصاصةٍ ورصاصه
على المحاصصه .!
3
ما الخلاصةُ المستخلصه
منْ فتحِ نارٍ على المحاصصه
هل إعلانها في مناقصه
او إحالتُها لخصخصة .!
كُلُّ حُصّةٍ منَ المحاصصه
لمْ تَعُدْ كافيه
ولا شافيه ,
غدت كفاتنةٍ
او غانيةٍ , انيقةٍ وحافيه ,
كقصيدةٍ بِلا ابياتٍ ولا قافيه .!
ونسألُ , ونبحثُ
كيفَ تأتي العافِيه .!
O O O O O O O





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رائد عمر العيدروسي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائد عمر العيدروسي - مِنْ خلفِ ستائرٍ شفّافه .!!