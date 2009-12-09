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في سهرة الخميس ... تعالي


عباس علي العلي
الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 23:35
المحور: الادب والفن
    


الليلة حيث القمر يحل خجولا في وسط السماء
أعددت لك مقعدا
وأحضرت الزهور وشمعا أبيض
وبعض القصائد التي كتبتها في غيابك
أدعوك سيدتي المبجلة
إلى سهرة الخميس
فتعالي
وأتركي خلفك كل الأوهام الثقيلة
تعالي
وأنت كطائر
يحلق بأجنحة من شوق
بين القلب والقلب
تعالي
أيها النجمة القصية
فما زال دخان سجائري يرسم في الهواء
قلوبا معذبة يخترقها سهم الهجران
وترسم أنفاسي المتدافعة للقاء
مشاهد لم تعتدها مساءات الأمس وما قبله
تركت أحزاني في صندوق مرقوم
وجئتك
فارسا بلا طبول تقرع له في الطريق
ومن غير حتى سلاح
فارس من حنين
يزرع الرياحين في ثنايا الجسد
وفي نفس يصعد وينزل
كأنه ميزان يقاس به نبض الوجود
تعالي هنا
حيث الأمكنة تتذكر كل اللقاءات الحميمة
وتتذكر أسرارا نسيتها
في زحمة الوله المتزاحم في رأسي
للقاء
تعالي فقط وفي يديك كأس من خمرة
تحي الأموات في عالمها الأثير
وتبعث من في الصدور
تعالي
فليس أحلى من أن نعانق
ولا نفارق
ولا نميت ما لا يموت
تعالي هنا معي رب العشق
وأنبياء الحب
وكتب السابقين
تعالي لنقرأ قصيدة البقاء
ونختم ليلة الخميس
بقبلات لم يعرفها قبلنا إنس ولا جان.





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عباس علي العلي

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