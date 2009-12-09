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م.ت.ف


زياد ابوالهيجاء
الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 23:34
المحور: القضية الفلسطينية
    


م.ت.ف
استحالة البديل او التجاوز
انها منظمة التحرير الفلسطينية ، عنوان الشعب الفلسطيني ، ووطنه المعنوي ، وهي ممثله الشرعي الوحيد ، وفقا لالاف الوثائق العربية والدولية.
صحيح ، انها لم تجدد نفسها ، وحكمت عليها ظروف داخلية واقليمية ودولية ، كلها قاهرة ، بان يتراجع بريقها الاعلامي وفاعليتها اليومية ، ولكنها مع كل ذلك ، تمتلك من عناصر القوة ، التاريخية والقانونية والوطنية والقومية ، مايجعلها فعلا عصية على التجاوز او الاستبدال.
اذكر الواهمين ، بان المنظمة احتاجت لعشر سنوات من الكفاح( 1964-1974)، لتحصل على اعتراف عربي ودولي ، بانها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، واحتاجت لاربعين سنة من الكفاح(1964-1994) ، لتقيم سلطتها الوطنية على بعض فلسطين.
واذكر الواهمين ، بان دولة فلسطين اعلنت من منظمة التحرير، وان السلطة الوطنية الفلسطينية ، تاسست بقرار من منظمة التحرير ، وفي قرار الامم المتحدة بقبول دولة فلسطين عضوا مراقبا ، ورد نصا:" على ان لايمس ذلك بمكانة منظمة التحرير الفلسطينية "....فهي اذا ، ام السلطة الوطنية وام دولة فلسطين وام جميع الفصائل والقوى الوطنية.
لاتملك منظمة التحرير ، جيشا قويا ، ولاثروات طبيعية ، ولكن قوتها تعتمد على عدة ينابيع لاتنضب ، القوة الشعبية ، القوة القانونية ، المؤسسات الموجودة فعلا في فلسطين وفي عدة دول عربية، والدبلوماسية المبدعة القوية.
وحتى ماديا ، ليست المنظمة فقيرة جدا ، فهي تملك اكثر من مئة عقار في مختلف بلدان العالم ، مسجلة جميعها رسميا ، باسم المنظمة.
وتكفي الاشارة الى ان عقارا واحدا في سوريا ، هو مدرسة ابناء الشهداء ، تم تقييمه في ظروف الازمة السورية ، بمليار دولار .
واذكر الواهمين ، بان التامر على المنظمة ، لم ينقطع منذ تاسيسها ، ومحاولة خلق بديل لها ، كانت الرياضة المفضلة لحافظ الاسد، باسناد من القذافي وطهران ، وفشلت كل تلك المحاولات .
واذكر الواهمين ، بان مخابرات الاحتلال الاسرائيلي ، دعمت نشوء حركة حماس ، لتكون بديلا لمنظمة التحرير ، وفشلت طبعا.
برغم كل المظاهر السلبية في جسم منظمة التحرير ، اداريا وديمقراطيا ، فان مكانتها القانونية ، راسخة وقوية ، ولن تستطيع دولة او عدة دول ، زعزعة هذه المكانة القيادية الرفيعة ، لمنظمة هي ام الدولة وام السلطة وخيمة الشعب الفلسطيني.





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زياد ابوالهيجاء

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