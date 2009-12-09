

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 23:33

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









طرد -وزير الثقافة العراقي، فرياد رواندزي، مسؤولين في الوزارة منهم الوكيل الأقدم جابر الجابري، بعد اتهامهم بتلقي رشوة من مسؤولين في الحكومة الإيرانية.والاستيلاء على موارد فليم محمد رسول الله

وقالت ذكرى سرسم عضو المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة العراقية لـ”إرم نيوز” إن العزل “كان بسبب تورط الجابري بفساد مالي وأخذه رشوة من مسؤولين إيرانيين لبث فيلم محمد رسول الله الذي أنتجته السينما الإيرانية”.

وأضافت أيضا وأكدت أن “الإجراءات التي اتخذها الوزير بسبب هذه الفضيحة شملت عزل فؤاد ذنون مدير قسم الفنون الشعبية وتعيين عادل لعيبي بدلاً منه، كما تم تعيين أحمد حسن موسى بمنصب معاون المدير العام لدائرة السينما والمسرح”.ا أنه “تم عزل قحطان عبد الجليل إبراهيم مدير قسم السينما من منصبه وتعيين فارس طعمة التميمي خلفًا له”، مشيرة إلى إقالة غانم حميد مدير قسم المسارح. -

وفي سياق متصل، طالبت نائبة رئيسة لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي سروة عبد الواحد، وزارة الثقافة بتشكيل لجنة تحقيق في إيرادات عرض فيلم محمد رسول الله.

وحملت النائبة - سروة “مسؤولية الفساد في موضوع عرض فيلم محمد رسول الله إلى وكيل الوزير جابر الجابري”، مشيرة الى أنه “المسؤول عن شبهات الفساد المتعلقة بايرادات الفيلم، وعليه أن يعلن رسميا وأمام الرأي العالم أين تذهب أموال هذا الفيلم الذي يعرض يوميا في بغداد”.

وأكدت أن “هناك عددا من مسؤولي دائرة السينما والمسرح والفنانين قدموا استقالاتهم احتجاجا على ذلك”، مطالبة بـ”تشكيل لجنة تحقيق من قبل وزارة الثقافة للتقصي عن موضوع عرض الفيلم وعائداته”-

أكثر واكبر الهتافات شيوعا سمعناها - منذ اكثر من اربعة اعوام من اندلاع المظاهرات كانت (باسم الدين باكونه الحراميه ) -- أن تدمير أي أمة لا يحتاج إلى قنابل نووية أو صواريخ بعيدة المدى.. ولكن يحتاج إلى تخفيض نوعية التعليم والسماح للطلبة بالغش ..!! فيموت المريض على يد طبيب نجح بالغش..! وتنهار البيوت على يد مهندس نجح بالغش..! ونخسر الأموال على يد محاسب نجح بالغش..! ويموت الدين على يد شيخ نجح بالغش..! ويضيع العدل على يد قاضي نجح بالغش..! ويتفشى الجهل في عقول الأبناء على يد معلم نجح بالغش..! انهيار التعليم = انهيار الأمة ."

ومن الجذير بالذكر - تم -اعفاء وكيل وزارة الثقافة الاقدم جابر الجابري عام 2012 بعد فشل مشروع النجف عاصمة الثقافة واعيد بعد تولى العبادى الحكم الى وزارة الثقافة -الإجراءات التي اتخذها الوزير بسبب هذه الفضيحة يجب ان تكتمل بالبحث عن موار الفيم الماليه -

وحملت النائبة - سروة “مسؤولية الفساد في موضوع عرض فيلم محمد رسول الله إلى وكيل الوزير جابر الجابري”، مشيرة الى أنه “المسؤول عن شبهات الفساد المتعلقة بايرادات الفيلم، وعليه أن يعلن رسميا وأمام الرأي العالم أين تذهب أموال هذا الفيلم الذي يعرض يوميا في بغداد”.

