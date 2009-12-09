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مولانا الوالي (( الصنم ))


عمر قاسم أسعد
الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 21:30
المحور: كتابات ساخرة
    


مولانا الوالي
(( الصنم ))

هذا الوالي صار زعيم
وصدق انه رب عظيم
طلع الوالي أي كلام
وهو الشيطان الرجيم
***
مولانا تحول صنم
والصنم جوا الهرم
والهرم عم يكبر فينا
واحنا تحولنا غنم
***
طلبوا منو أية صغيرة
لبس الجبة ولحية عِيرة
حَمل السبحة والمسواك
حوقل بسمل وغَيَّر سيرة
***
هاي الحية وهذا العقرب
وهذا الموت منا يقرب
عَضّو الإيد ونفثو السم
وعم بحكولك يلا إشرب
***
البلد صارت مشاع
والفساد فيها شاع
والحرمية شيوخ البلد
ومولانا للبلد باع
***
حتى حشيش الأرض مات
وملحك يا بحر زاد
والهوا بِسَمانا انحرق
والعمر جوا العمر مات
***
إصحى يا شعب قاوم ناضل
إنتا عارف مين القاتل
مين المجرم مين الظالم
ضَيَّع حق وساد الباطل
***
إصحي يا قرية . هتف الشعب
إشعل نارك جوا القلب
إكسر قيدك قاوم صنمك
إهدم هرمك إصنع درب


عمر قاسم أسعد





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عمر قاسم أسعد

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الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - عمر قاسم أسعد - مولانا الوالي (( الصنم ))