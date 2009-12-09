

عمر قاسم أسعد

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 21:30

المحور: كتابات ساخرة









مولانا الوالي

(( الصنم ))



هذا الوالي صار زعيم

وصدق انه رب عظيم

طلع الوالي أي كلام

وهو الشيطان الرجيم

***

مولانا تحول صنم

والصنم جوا الهرم

والهرم عم يكبر فينا

واحنا تحولنا غنم

***

طلبوا منو أية صغيرة

لبس الجبة ولحية عِيرة

حَمل السبحة والمسواك

حوقل بسمل وغَيَّر سيرة

***

هاي الحية وهذا العقرب

وهذا الموت منا يقرب

عَضّو الإيد ونفثو السم

وعم بحكولك يلا إشرب

***

البلد صارت مشاع

والفساد فيها شاع

والحرمية شيوخ البلد

ومولانا للبلد باع

***

حتى حشيش الأرض مات

وملحك يا بحر زاد

والهوا بِسَمانا انحرق

والعمر جوا العمر مات

***

إصحى يا شعب قاوم ناضل

إنتا عارف مين القاتل

مين المجرم مين الظالم

ضَيَّع حق وساد الباطل

***

إصحي يا قرية . هتف الشعب

إشعل نارك جوا القلب

إكسر قيدك قاوم صنمك

إهدم هرمك إصنع درب





عمر قاسم أسعد