

عبدالله نافع

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 20:14

المحور: الادب والفن









إبدأ الحياة





‎ضَجَّ المكانُ ، فمَنْ إلاّ أنا فيهِ ؟

‎وَمَنْ يُشاطِرهُ إحْياءَ ماضيهِ ؟



‎يومى رحيلٌ إلى أمسٍ يُقاسمُنى

‎نبضَ الحياة كأنّ الأمس يُحييهِ



‎ماذا أرى ؟ ويدُ الأيامِ تَجْرفُنى

‎نحو الرّدى ، تائهٌ فى ظُلمة التِيهِ

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‎يا نفسُ لا تغضَبى إِنْ بِتْنا فى ألمٍ

‎أو صابَنا الدهرُ بعضاً من مآسيهِ



‎قومى لفجرٍ أتى ، هيّا إلى أمَلٍ ،

‎صَلِّى إليه وعيشى كلَّ ما فيهِ



‎الوقتُ موْسوعةُ الأعمار ِ فاغْتَنمى

‎مِن كلِّ يومٍ لنا قِسطاً نُحاكيهِ



‎نسْتلهمُ الشمسَ فى أضوائها ونَرى

‎فى الليل بدرا أنارَتْنا لياليهِ



‎كُفّى أَنيناً ولا تَشْكى مَصائِبَنا

‎واسْتقبلى الصبْحَ بِشْراً مِن تَصافيهِ



‎لا تجْزعى جزعا ، فالدّهرُ صاحِبُنا

‎وَاللَّهُ يعلمُ علماً حين يُنْهيهِ



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‎هامبورج يونيو 2016