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إبدأ الحياة


عبدالله نافع
الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 20:14
المحور: الادب والفن
    


إبدأ الحياة


‎ضَجَّ المكانُ ، فمَنْ إلاّ أنا فيهِ ؟
‎وَمَنْ يُشاطِرهُ إحْياءَ ماضيهِ ؟

‎يومى رحيلٌ إلى أمسٍ يُقاسمُنى
‎نبضَ الحياة كأنّ الأمس يُحييهِ

‎ماذا أرى ؟ ويدُ الأيامِ تَجْرفُنى
‎نحو الرّدى ، تائهٌ فى ظُلمة التِيهِ
....
‎يا نفسُ لا تغضَبى إِنْ بِتْنا فى ألمٍ
‎أو صابَنا الدهرُ بعضاً من مآسيهِ

‎قومى لفجرٍ أتى ، هيّا إلى أمَلٍ ،
‎صَلِّى إليه وعيشى كلَّ ما فيهِ

‎الوقتُ موْسوعةُ الأعمار ِ فاغْتَنمى
‎مِن كلِّ يومٍ لنا قِسطاً نُحاكيهِ

‎نسْتلهمُ الشمسَ فى أضوائها ونَرى
‎فى الليل بدرا أنارَتْنا لياليهِ

‎كُفّى أَنيناً ولا تَشْكى مَصائِبَنا
‎واسْتقبلى الصبْحَ بِشْراً مِن تَصافيهِ

‎لا تجْزعى جزعا ، فالدّهرُ صاحِبُنا
‎وَاللَّهُ يعلمُ علماً حين يُنْهيهِ

......
‎هامبورج يونيو 2016





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عبدالله نافع

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