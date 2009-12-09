

القومية العربية و الشيوعية العمالية : تناقضات ايدلوجية ام تحديات واقعية ؟؟؟؟؟ الجزء الثاني

هيثم المهندس

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 20:11

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







القومية العربية والشيوعية العمالية : تناقضات ايدلوجية ام تحديات واقعية ؟؟؟؟؟ الجزء الثاني

عزيزي القارئ انه الجزء الثاني من الحوار الذي دار حول الحركة القومية العربية والحركة الشيوعية بين الصديق سمير عادل والصديق ابو علياء ولتكون الرؤية واضحة تماما لك ارجو الاطلاع على الجزء الاول ليتسنى لك المعرفة الدقيقة والكاملة لوجهتي النظر المختلفة اضافة الى الثراء المعلوماتي الذي يحتويه الحوار والمتعة الكبيرة التي تلازم القارئ اثناء مطالعته لجزئي الحوار . هيثم المهندس

عزيزي ابو علياء.. شكرا لك على التطرق للعديد من المسائل واتمنى للقارئ ان يستفيد منها. لقد تحدثت عن عدة مسائل، كل مسالة تحتاج الى حديث طويل ولكني سأحاول ان الخص اهم المسائل. لقد اخذت عفلق نموذجا وخاصة ان البعث العراقي استند على فكره في السلطة في العراق. لكن الفكر القومي العروبي ابعد من عفلق ومنظريه كثر منهم، زكي الاسوزي وصلاح البطار وقسطنين زريق وخير الدين حسيب وياسين الحافظ وانطوان سعادة وساطع الحصري والياس فرح وعبد الله العروي ومحمد اركون ومحمد عابد الجابري وعلي حرب..الخ. ان القومية في العالم العربي تقاطعت مع القومية في الغرب لسبب واحد وهو الاستعمار. وكان لا بد للقومية العربية ان تفصل نفسها عن القومية الغربية، فأختارت اما الاسلام او الماركسية. ان جميع الاحزاب الشيوعية الموالية للسوفيت هي احزاب قومية او كما يسمون انفسهم احزاب وطنية. ان البرنامج الاقتصادي على سبيل المثال والسياسي لحزب البعث سواء في العراق او في سورية او برنامج القوميين الناصريين في مصر لم يختلف عن برامج الاقتصادية والسياسية للحزب الشيوعي العراقي او السوري لذلك تشكلت جبهة وطنية في العراق، لانه كان هناك قواسم مشتركة بين الحزبين البعث والشيوعي ونفس الحال في سورية، كما ان الحزب الشيوعي المصري قبل بحل نفسه عبر قرار جمال عبد الناصر والاندماج مع التيار الناصري تحت عنوان الاتحاد الاشتراكي العربي. فالاستقلال الاقتصادي والسياسي والنضال ضد الامبريالية ومجانية التعليم وتبني الاقتصاد المبرمج الذي يسمى بالقطاع العام..الخ، هو نفس البرامج الاقتصادية للقوميين العروبيين والماركسيين القوميين. اما الصراع بين الاحزاب الشيوعية التقليدية والاحزاب القومية فهو صراع على السلطة. ونجد نفس الحالة تكررت في تجربة الثورة الايرانية عندما ايد بشكل مطلق حزب تودة برنامج الاسلاميين بقيادة الخميني ونفس الشيء حدث مع الحزب الشيوعي التشيلي وسلفادور الندي والحزب الشيوعي الاندونيسي وسكارنو والحزب الشيوعي العراقي وعبد الكريم قاسم..الخ. بعد انهيار الكتلة الشرقية تحولت الاحزاب الشيوعية اوتوماتيكيا الى احزاب ديمقراطية وليبرالية. في بداية الحركة القومية العربية وخاصة تيار عفلق اذا صح التعبير وحزب البعث عموما . لم يستطع اي مراقب ان يفرق بينهم وبين الماركسيين. ويمكن قراءة كتابات عفلق وكتابات الياس فرح كي ترى بكل بساطة ودون اي كلل هذه النقطة. ولذلك كان لا بد ان تفصل الحركة القومية العربية نفسها مرة اخرى عن التيار الماركسي الذي هيمن على التيارات السياسية والاجتماعية في العالم بسبب وجود المعسكر الشرقي. انظر الى منظمات المنظوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسسطنينة، الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي الفلسطنيني والان هو حزب الشعب وحتى منظمة فتح كانت لا تنفي الماركسية وتعتبرها شيء ايجابي تأخذ ما تستفيد منها. ولكن جميعها احزاب قومية من حيث المحتوى. اما وصفك لداعش بأنها مجموعة مولتها السعودية وتركيا، فالواقع ليس هكذا ياعزيزي. من الممكن ان تغذي عصابة او جماعة ولكن لا تتحول الى تيار اجتماعي-سياسي بين ليلة وضحاها. ان داعش هو تيار اجتماعي-سياسي وولد من رحم التيار القومي العروبي المهزوم في العراق. والا بماذا تفسر اغلب جنرالات الجيش العراقي تحولوا الى قادة داعش، وكيف اصبحت لهم حاضنة اجتماعية متجدرة في المنطقة الغربية. اما ان داعش طائفين نعم هذا صحيح والطائفية هي الايلدوجية الجديدة لمنافسة السلطة الشيعية الحاكمة. ان داعش يريد احياء دولة الخلافة، وهو طموح ابعد من طموح القوميين العروبيين "من النهر الى البحر". وايضا الاخوان المسلمين والدعوة التي استساخ شيعي للاخوان هما في محتواهما احزاب قومية. فيما يخص ايران فالقومية لعبت دور في تعبئة المجتمع الايراني في الحرب العراقية الايرانية. وعندما اتحدث عن القومية الفارسية، فأني اتحدث عن القومية الحديثة التي تريد ايران دولة عظمى وتهيمن على المنطقة وتنافس امريكا واوربا والغرب عموما ولكن بأيدلوجية دينية. في النهاية اريد ان انبه الى مسألة وهي هذه التيارات كلها تيارات الطبقة البرجوازية ، وفي كل ازمة ليس لديها اي مانع في تغيير قبعتها مثلما غير حزب البعث قبعته بعد هزيمته في الكويت الى قبعة اسلامية ونحت كلمة "الله اكبر" على العلم العراقي ودشنت الحملة الايمانية.

ابو علياء : عزيزي سمير عادل السلام عليكم لم ارغب في توسيع الحوار الذي بدأناه ( انت وأنا ) حول القومية العربية وصلتها بالدين الاسلامي والماركسية الألمانية التي انطلقت من مقولة ( الدين افيون الشعوب ) التي اعتمدتها الاحزاب الشيوعية العربية تبنيا ببغاويا وناصبت (بسببها ولأسباب اخرى ) الحركة القومية العربية العداء الذي تراوح بين السخرية والتصفية الجسدية والذي انتهى الى اصطفاف الحزب الشيوعي العراقي ( بدون حياء ) الى جانب الاحتلال الامريكي والقوى الطائفية والشعوبية وعملاء المخابرات الاجنبية والمشاركة في العملية السياسية وتدمير الدولة العراقية بمؤسساتها العسكرية والادارية والقضائية وقتل الشعب العراقي ( كل الشعب العراقي ) ونهب امواله وغلق المستقبل امامه وانا على علم بمنظري الفكر القومي العروبي زملاء عفلق الذين سبقوه او عاصروه او تتلمذوا عليه ولكنك انت من اخترت عفلق وافكاره حول الدين الاسلامي والقومية العربية . . وكان لزاما علي ان اكون موضوعيا في الحوار لكي نصل الى نتيجة مثمرة تفيدنا ( انت وانا ) وتفيد المتابعين لحوارنا . لقد كررت انت ماتفضلت به في ردك السابق ( ان القومية في العالم العربي تقاطعت مع القومية في الغرب لسبب واحد هو الاستعمار وكان لابد للقومية العربية ان تفصل نفسها عن القومية الغربية فأختارت اما الاسلام او الماركسية . . )

ان عبارتك ( وكان لابد للقومية العربية ان تفصل نفسها عن القومية الغربية فأختارت اما الاسلام او الماركسية ) تتضمن خطأ منهجي فالقومية العربية لم تختار الاسلام بديلا عن الماركسية لانها ولدت من رحم الامة العربية وهي امة في اغلبيتها الساحقة اسلامية في دينها واخلاقها وشخصيتها ونمط سلوكها لم تفاضل القومية العربية بين الاسلام والماركسية ولكنها ميزت نفسها عن الماركسية والشيوعية الوافدة من الخارج دون ان تناصبها العداء , . ( ان جميع الاحزاب الشيوعية الموالية للسوفيت هي احزاب قومية او كما يسمون انفسهم احزاب وطنية ) وهذا النص الذي تفضلت به يحتوي على خطأين الأول قولك ان الاحزاب الشيوعية هي احزاب قومية , والحقيقة ليس كذلك فالحزب القومي يولد من رحم الامة ويناضل من اجل اهدافها . والاحزاب الشيوعية ليست كذلك فهي (موالية للسوفيت ) ( موالية للسوفيت ) اما الخطأ الثاني فهو قولك ( او كما يسمون انفسهم احزاب وطنية ) فهم ليسوا وطنيين ماداموا موالين لغير امتهم . ان الوطنية تعني ببساطة التفكير والتصرف طبقا لمصالح الأمة والوطن , والشيوعيون كانوا موالين للسوفييت وليس للأمة العربية . وكان الاحرى بك ان تعرفهم بأنهم احزاب محلية ( سورية او مصرية او عراقية ) اعتنقت الافكار السوفيتية لأسباب لا قومية ولا وطنية .

ان التناقضات الاساسية العدائية التي واجهت الامة العربية ( وقت ظهور البعث ) ولازالت هي الاستعمار والطائفية والرجعية والتجزئة والتخلف الحضاري . اما التنوع الفكري والسياسي ضمن الامة ووجود احزاب شيوعية اوقومية عربية او ديمقراطية او قومية غير عربية (الديقراطي الكردستاني ) فو تناقض ثانوي غير عدائي وبالامكان التعامل والتعايش معه . وهذا هو الأساس النظري الستراتيجي لدخول البعث في جبهات وطنية مع القوى السياسية المحلية الاخرى . ولم يكن الأتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي عموما من الدول الاستعمارية التي تحتل اراضينا وتقيم فيها القواعد العسكرية وتقيد اقتصاداتنا ولذلك كان من مصلحة الامة العربية والبعث ان يقيموا افضل العلاقات معها سيما وانها تشترك معنا ( لأسباب خاصة بها ) العداء للغرب الاستعماري . اما تشابه البرامج الاقتصادية والاجتماعية ئري والناصرية

وبقدر تعلق الامر بالعراق فأن معارضة الحزب الشيوعي لمطلب الوحدة العربية مع الجمهورية العربلية المتحدة في اعقاب انتصار ثورة تموز 1958 نقلته بأرادته التامة من معسكر التناقض الثانوي بين ابناء الامة الى معسكر التاقض الاساسي اى الى جانب الاستعماريين والرجعيين المستفيدين من التجزئة القطرية وادى ذلك الى انفراط عقد الجبهة الوطنية واندفاع الحزب الشيوعي نحو اضطهاد وتصفية البعث والقوى القومية الاخرى بالعنف المسلح في الموصل وكركوك ومدن اخرى واندفاع البعث والقوى الاخرى بالدفاع عن النفس لتنتهي هذه الفترة بكارثة 8 شباط على الشيوعيين وانقلاب 18 تشرين على البعثيين واقصائهم عن السلطة بعدما اقصوا حلفائهم القوميين ودون ان يحققوا هدفهم المركزي في الوحدة العربية بعدما رفض الرئيس عبد الناصر الالتزام بميثاق الوحدة الموقع بين سوريا والعراق ومصر في 17 نيسان 1963

( ولذلك كان لابد ان تفصل ( تفصل ) الحركة القومية العربية نفسها مرة اخرى عن التيار الماركسي الذي هيمن على التيارات السياسية والاجتماعية في العالم بسبب وجود المعسكر الشرقي ) ومرة اخرى =عزيزي عادل = تقع في خطأ آخر فحركة القومية العربية لم تكن جزءا من التيار الماركسي لكي تنفصل عنه ، لقد نشأت وولدت مستقلة عنه ولكنها ميزت نفسها عنه . ( ولم تقل لنا كيف ؟؟) ميزت نفسها عنه بنقده وبيان اختلافاتها معه لاسيما الاختلاف القومي والديني .. وحسنا اشرت الى (ان هيمنة التيار الماركسي على التيارات السياسية والاجتماعية في العالم بسبب وجود المعسكر الشرقي ) وليس بسبب قوة التيار في البلدان خارج المعسكر الشرقي . ان حركة التحرر الوطني في اسيا وافريقيا لم تكن ماركسية فلم تكن مصر عبد الناصر وهند نهرو واندونيسيا سوكارنو وغانا سيكوتيري وغيرها من بلدان مؤتمر باندونغ ومن ثم بلدان كتلة عدم الانحياز لم تكن ماركسية من دون ان ننسى حبيبنا جوزيف بروز تيتو الزعيم اليوغسلافي العطيم الماركسي فعلا والذي طبق الماركسية في يوغسلافيا تطبيقا حيا , ولاننسى الراحل العظيم فيدل كاسترو الزعيم الكوبي ورفيقه الخالد جيفارا ....

بقي ان اشير ( للأمانة التاريخية ) انه اذا كانت الاحزاب الشيوعية العربية ( وخاصة الحزب الشيوعي العراقي ) قد ناصبت حركة القومية العربية العداء وحاولت تصفية البعث في العراق سياسيا بالعنف الدموي . فأن البعث لم يناصب الماركسية العداء ولم يتنكر لها , فلطالما طرح البعث ان الماركسية ارث انساني صحيح في ظروفها الزمانية والمكانية ولم يتدخل في تطبيقاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية في روسيا وبلدان المعسكر الاشتراكي وكان اول المعترفين بالمانيا الديمقراطية ( الشيوعية ) من البلدان خارج المعسكر الاشتراكي . رفض البعث الرؤى السياسية والفكرية للاحزاب الشيوعية العربية في الوطن العربي في مسائل الاستقلال الوطني والكفاح ضد الامبريالية والصهيونية والدين . ان حزبا يستمد نظريته من الواقع العربي والتاريخ العربي من محمد وآله واصحابه وقمم حضاراته في المدينة المنورة والكوفة والشام والعراق والاندلس ومصر والتراث الفكري الانساني من ماركس الى كينز ومن فولتير الى روسو الى انجلس الى لينين , . ان حزبا بهذه المواصفات وبهذا الثراء الفكري لا يحتاج ان يعادي الماركسية وهي احد افضل المنجزات الفلسفية في القرنين الماضيين . ولكنه بالتأكيد لايمكن ان يكون ذيلا عديم الفعالية لهذا المعسكر او ذاك . .

(ان داعش هو تيار اجتماعي سباسي ولد من رحم التيار القومي العروبي المهزوم في العراق والا بماذا تفسر اغلب جنرالات الجبش العراقي تحولوا الى قادة داعش وكيف اصبحت لهم حاضنة اجتماعية متجذرة في المنطقة الغربية . .) هذا النص الذي تفضلت به ولم تقدم دليل موضوعي عليه سوى رغبتك في اتهام حركة القومية العربية( البرجوازية =كما يحلو لك ان تصفها ) في حين يوجد اكثر من دليل على رد اتهامك 1= ان القاعدة التي سبقت داعش هزمها وسحقها ابناء المنطقة الغربية من خلال تنظيم الصحوات التي نظمها بترايوس ,, فماذا كان جزاء الصحوات لقاء عملها بسحق القاعدة ؟؟ . لقد عملت حكومة حزب الدعوة على ملاحقة الصحوات ولم تستفد منهم وتدمجهم في القوات المسلحة ولم تستوعبهم في الجهاز الاداري بل عمدت الى ملاحقتهم وتصفيتهم الامر الذي خلق الظرف الموضوعي الحاسم لا الى عودة القاعدة فحسب بل الى تطورها وتحولها الى داعش واكتسابها مواضع قدم اضافية وجديدة واذا كان هناك عدد من ضباط الجيش العراقي في صفوف داعش فأن هناك اعداد اكبر من ضباط الجيش العراقي يخدمون في صفوف الجيش العراقي الحالي لاسيما المتحدرين منهم من اصول ( شيعية ) 2= واين هي الحاضنة الاجتماعية التي تجذرت فيها داعش وهناك 4 ملايين نازح ومهجر من المنطقة الغربية ونينوى وديالى وجرف الصخر والحويجة ؟؟ واذا كانوا حاضنة لداعش فلماذا تهجرهم ؟؟ 3= وانا استغرب منك استخدامك مفردات وتعابير من الادب السياسي الملائي الطائفي ( الشيعي ) من قبيل ( الحاضنة الاجتماعية ) وافترض ان لك ادبك السياسي الماركسي المتميز

وانا مضطر ان اعيد عليك تعريفي وفهمي لداعش ( داعش ليست حركة قومية عربية انها حركة طائفية متخلفة استقطبت بعض الطائفيين السنة والكثير من المرتزقة الاجانب بتمويل سعودي وخليجي وهي الوريث ( الشرعي ) للقاعدة التي خلقتها امريكا في افغانستان ابان الاحتلال السوفيتي لها ) وظهرت كرد فعل للسياسات الطائفية المقيتة للتحالف الوطني ( الشيعي ) وفشل وخيبة واخفاق التحالفات الطائفية ( السنية ) المشاركة في العملية السياسية وهرب قياداتها من سجن ابو غريب وسجن القصور الرئايية في البصرة وظهرت وتمددت لتحتل ثلث مساحة العراق في ظل حكومة حزب الدعوة التي امرت القطعات العسكرية المكونة من 3 فرق عسكرية بالانسحاب وترك اسلحتهم وعتادهم امام 500 الى 1200 داعشي مسلحين بسلاح خفيف ومتوسط فقط وكدليل آخر بأن داعش ليست تيار اجتماعي سياسي ولد من رحم التيار القومي العروبي .. الخ . انها واسلافها القاعدة والتيارات السياسية السلفية لم تظهر في العراق في فترة حكم البعث ا1968=1979و في فترة حكم صدام حسين 1979=2003 للعراق بل ظهرت تحديدا بعد الاحتلال الامريكي للعراق وبعد حل الجيش العراقي وتشكيلات حرس الحدود وبعد قرار الرئيس الغبي بوش الابن بأستدراج الارهاب الى العراق والقضاء عليه واحب ان اشيرك الى تصريحات السيدة كلنتن يوم امس التي اعترفت بها صراحة ان الادارة الامريكية هي التي خلقت داعش وكانت مستعدة مع 60 دولة للأعتراف بها حال اعلانها . ختاما عزبزي سمير ارجو اني لم اتعبك بهذا الحوار الطويل والمتشعب ولكنه حوار لذيذ لم احظ به سابقا مع انسان مثقف وموضوعي مثل حضرتك مع تقديري واحترامي ..

سمير عادل : عزيزي ابو علياء.. شكرا لك على اطرائك وكلماتك واتمنى ان لا يفسد الاختلاف في الراي الود بيننا. توضحت النقطة لدي وهي لماذا نختلف. اني انسان شيوعي ومنطلقاتي ماركسية وانظر الى المجتمع والتاريخ كما نظر اليهما ماركس، انهما ثمرة التناقضات الطبقية والصراع الطبقي. وصراع الاحزاب السياسية هي صراع بين الطبقات. وقد ردد العديد من قبلك بأن التحليل الماركسي لمجمتعاتنا، ومقولة "الدين افيون الشعب" هي مقولات غربية، ولم تكن لديهم الحجة في الرد لا على تلك المقولات ولا على صحة التحليل الماركسي للظواهر السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وكانت حجتهم الوحيدة هي فشل الاحزاب الشيوعية التي سارد عليها لاحقا، ودافع الكثيرون قبلك وبنفس المنطق والمنهج بأن واقعنا العربي يختلف وان الاسلام متجذر في المجتمعات، ويجب ان يكون لدينا تحليل خاص. هذا المنهج هو نفس منهج القوميين وهو نفس منهج الحزب الشيوعي العراقي الذي يردد بنفس المنطق بأن الاشتراكية لا يمكن تطبيقها في العراق وليس الوقت الان ملائم لنقد الدين، او رفع شعار فصل الدين عن الدولة او تاسيس دولة علمانية واستعاضوا عنها بأكثر المقولات الفضفاضة وهي "دولة مدنية" خوفا من الاسلاميين. ومضوا في تعليق اللافتات كُتبت عليها عبارات تمجد العاشوراء والحسين......الخ . ليس هناك حزب شيوعي عربي ردد مقولة "الدين افيون الشعب" بشكل رسمي ووضعها في برنامجه السياسي. ان الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي، وتحريض الغرب ضد الاتحاد السوفيتي، ادى بأستخدام "الدين افيون الشعب" و "الشيوعية كفر والحاد" لمحاربة الاحزاب الشيوعية وليس اكثر. لقد نجحوا اي القوميون وبدعم الماكنة الاعلامية البرجوازية الغربية في تسويق هذه المقولة ولصقها في جيبن الاحزاب الشيوعية التقليدية الى الحد الذي تحولت فيه الاخيرة الى خندق الدفاع عن نفسها، وقد دافعَت عن الاسلام والدين اكثر من الاسلاميين انفسهم - انظر ادبيات الحزب لاشيوعي السوداني، ممارسات الحزب الشيوعي العراقي في عاشوراء والمولد النبوي على سبيل المثال لا الحصر. ان تحليلك هو تحليل اخلاقي ومثالي للاحزاب السياسية، وهذا النوع من التحليل لا يوصل الى استنتاجات منطقية ، بل يوصل المرء الى احباطات سياسية حيث يحلل الاشياء والظواهر من خلال مزاج الشخصيات ودوافعهم الذاتية ودعم المجموعات والدول..الخ. ان التحليل الماركسي سواء كان غربي ام شرقي فهو يصح لجميع المجتمعات لانه تحليل يعتمد على الصراع الطبقي. ان "القاعدة" التي تتحدث عنها تدمرت في العراق، لانها لم تملك حاضة اجتماعية وقدمت تحت عنوان محاربة "الاحتلال". اما داعش، فان اعلان دولته وسياساته وطريق تعبئته يختلف كليا عن القاعدة بالرغم من انهما ارهابيتين ومتخلفتين وطائفيتين. انك تسوق دليل يكاد يكون ضعيف جدا على ان داعش لا يمتلك حاضنة اجتماعية وهو وجود ٤ ملايين نازح. انت قل لي، اية حروب حتى التي كانت عادلة لم تخلف الملايين من النازحين؟ هل تستطيع ان تقول لي ان تيار البعث السوري ليس اجتماعي وليس لديه حاضنة لانه خلف ١٣ مليون نازح؟ ما هكذا تقاس الامور يا عزيزي؟ ان وجود داعش واكررها هو نتاج هزيمة التيار القومي العروبي على يد الاحتلال. وهو يمتلك مشروعا متكاملا ولكن القاعدة لم تملك هذا المشروع. واذا مضينا في تحليلك يعني اننا سنغفل الاسباب الحقيقية وراء ظهور داعش، وسيعيد داعش انتاج نفسه باشكال مختلفة. ان نضالنا ضد داعش يجب ان يكون فكريا وسياسيا واجتماعيا وعسكريا وليس حصرها بالجانب العسكري. وقد كتبت عن هذه المسألة بعد سقوط الموصل مباشرة . صحيح ان حكومة المالكي طائفية ومارست الاظطهاد الطائفي ولكنها لم تكن وراء ظهور تيار سياسي واجتماعي وعسكري له مشروع متكاملhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=42950...

انك تحلل فشل الاحزاب الشيوعية بأن احد اسبابه استخدام مقولة "الدين افيون الشعب" بشكل ببغاوي، فأنه ايضا تحليل مبسط جدا للامور وهو يصب في نفس خانة نقدك الاخلاقي. قل لي بماذا تفسر قتل ما يقارب اكثر من مليون انسان في اندونيسيا عام ١٩٦٥ بتهمة الشيوعية عبر انقلاب سوهارتو الذي دعم من قبل المخابرات المركزية الامريكية ؟ وبماذا تفسر فشل حزب تودة الايراني سواء في عهد مصدق او عهد الخميني الذي قمع بضرواة ؟ وبماذا تفسر موت ألاَلاف من الشيوعيين في تشيلي اثر انقلاب بينوشيت ؟ وعشرات الامثلة الاخرى في دول امريكا اللاتينية واسيا فهل كلهم رددوا مقولة " الدين افيون الشعب " ولفضهم المجتمع ؟ لقد استطاع الحزب الشيوعي العراقي ان يقود مسيرة بلغت تعداد المشاركين فيها اكثر من مليون شخص في اول احتفال "الاول من ايار" يوم العمال العالمي عام ١٩٥٩، وكان حينها عدد سكان العراق لا يتجاوز ثمانية ملايين نسمة، وبلغ عدد اعضاء رابطة المرأة العراقية ٤٥ الف امرأة وعدد اعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال العراق ٢٥٠ الف عامل وعدد اعضاء الاتحادات الفلاحية ٣٢٥ الف فلاح وكل تلك الاتحادات تحت قيادة الحزب الشيوعي العراقي في عام ١٩٦١ في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الامية اكثر من ٥٠٪ . اين كان مفعول ترياق "الدين افيون الشعب" ؟ لماذا لم يؤثر على جماهير العراق؟. الم يصدر محسن الحكيم المرجع الشيعي الاعلى وبالتنسيق مع البعيين والقوميين والبريطانيين فتوى "الشيوعية كفر والحاد" ؟ هل اثرت هذه الفتوى على جماهير الحزب الشيوعي العراقي ؟ اقول لا وكان الحل الوحيد هو في تصفية الحزب الشيوعي وقاعدته العريضة عبر انقلاب دموي بقيادة البعث والقوميين وتدبير المرجعية الشيعية والمرجعيات الدينية الاخرى والمخابرات المركزية الامريكية عام ١٩٦٣. اما انك تدافع عن البعث وتقول ان البعث لم يكن بحاجة الى ان يعادي الحزب الشيوعي العراقي وتستدل على ذلك بانه اعترف بالمانيا الديمقراطية..وغيرها. فاولا ياعزيزي لقد خسرنا اشخاص في الثمانينات وشُنِقوا لان جهاز الامن وجد كتب لينين وماركس بحوزتهم فقط ولم ينتموا الى اي حزب شيوعي. ان البعث العراقي كان مرعوب من شيء اسمه ماركس ولينين لانه المنهج في الصراع الفكري ضد الفكر البعثي، وقد اعدم البعث اكثر من ١٠٠ الف شخص ومؤيد شيوعي في عام ١٩٧٩، فكيف لم يناصب الماركسية العداء ؟ لا ادري . اما انه يعترف بكل المناهج الفكرية، فالماركسية يا عزيزي كانت موديل والكل يقلدونها ويقتنوها فكريا في اواسط القرن المنصرم، وهذا لا يعود الى انفتاح البعث على الماركسية بل يعبر عن انتهازية البعث الذي غير قبعته مرة اخرى بعد هزيمته في الكويت الى قبعة اسلامية ، ومن جانب اخر كان للبعث العراقي علاقات متينة بالاتحاد السوفيتي والمعسكر الشرقي ويعتبر العراق في الجبهة الشرقية، لانه يمثل البرجوازية الوطنية والمناهضة للاستعمار والامبريالية وهذا سر الاعتراف بالمانيا الديمقراطية وليس وسع صدر البعث وانفتاحه. انها السياسة يا عزيزي وليس لها علاقة باخلاق البعث المتين. اما ان البعث اختلف مع الاحزاب الشيوعية حول الامبريالية والصهيونية..الخ فهذا ليس صحيح، فأقرا البرامج الاقتصادية والسياسية للجميع فيمكن تجد اختلاف بالشكل وليس بالمضمون. اين هو الاختلاف الذي تتحدث عنه (الاستقلال الاقتصادي، السيادة الوطنية المستقلة، الاستقلال السياسي، تشجيع الصناعات الوطنية، مجانية التعليم، محو الامية، قانون العمل، القطاع العام، معاداة الصهيونية..)

ان الصراع بين الطرفين كان صراع على السلطة. اما رفض الحزب الشيوعي للوحدة بين مصر والعراق وسوريا فهي منطلقة من الصراع على النفوذ وعلى الاستقلالية وليس لها علاقة لا من بعيد ولا من قريب بالمسالة القومية. ان الحزب الشيوعي العراقي لم يرد ان يعيد تجربة الحزب الشيوعي المصري، وكان يخشى من خلال تلك الوحدة الاجهاز عليه او فرض حل نفسه مثلما حدث للحزب الشيوعي المصري. هناك نقطة يجب ان نوضحها وهي ان القومية العربية كحركة مستقلة، والقومية التي تأتي باسم "الوطنية" هي ان كليهما حركتان واجنحة داخل الطبقة البرجوازية الصاعدة في ما يسمى بالعالم الثالث في حقبة ما بعد الاستعمار. اي من منظورنا ان حركة جيفارا هي حركة قومية، وان الحزب الشيوعي الكوبي لا يختلف عن الاحزاب الشيوعية الاخرى، وكل الحركات التحرر الوطنية هي حركات قومية وكانت الاحزاب الشيوعية التقليدية تلعب دورا محوريا من الناحية البرامجية والعملية فيها. ان الحركة القومية العربية اختارت الاسلام بينما اختارت الحركة القومية "الوطنية" الماركسية. وعند النظر الى كلا البرنامجين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للاحزاب القومية والاحزاب التي تعرف نفسها بالوطنية مثل الاحزاب الشيوعية تجدها نفس البرنامج كما اشرت اليه سابقا. ان اطلاق صفة الماركسية على نفسها لا تنفي المحتوى القومي لتلك الاحزاب الشيوعية. اما ان العالم العربي هو مهد الحضارات..الخ كما تفضلت ولذلك الاسلام وبقية الاديان جاءت منها حسب قولك ، فهذه عبارات اخلاقية ومثالية ولا توصل اي شخص الى نتيجة منطقية. ان الدين انعكاس للمعطيات المادية والواقع المادي. فأذا منطقك صحيح فلماذا اختارت اوربا المسيحية وكانت جزء من البنية الفوقية لعلاقات الاقتصاد الاقطاعية ؟. ولماذا عند انهيار النظام الااقطاعي نفي الدين من المجتمع واول قانون للالحاد سن في العالم بعد الثورة الفرنسية ١٧٨٩؟ . لان الدين اصبح عائق امام التطور الاقتصادي والسياسي والفكري للبرجوازية الصاعدة في اوربا. اليوم وفي خضم الصراع بين الاقطاب العالمية وبسبب الازمة الايدلوجية للطبقة البرجوازية تحدث كاميرون عن الحفاظ على الهوية المسيحية لاوربا والتي دشنها بوش الابن، وتحدث عنها المفكر الرجعي صاموئيل هانتغون في كتابه المشهور "صراع الحضارات". ان محمد والاسلام هو نتاج ظروف تاريخية في مرحلة معينة ، وفي عهد اغسطس القيصر الروماني تبنت الدولة الرومانية المسيحية كدين لها. اي بعبارة اخرى ان الحاجات المادية والواقع هو الذي يدفع بظهور الاديان والايديلوجيات. اما بقاء واستمرار الاسلام لحد الان هو للاسباب التي تحدثت عنها في مقالي السابق "العلمانية بين الطبقات وتياراتها السياسية" وليس هناك فرصة هنا للتحدث اكثر. واذا نظرت الى برنامج حزب العدالة والتنمية التركي، فهو برنامج يدمج بين الاسلام والقومية التركية. فالاسلام عنصر مهم وحيوي في القومية الايرانية والتركية والعربية والاندونيسية وليس لها علاقة بأن محمد عربي او ا جنبي . فببوق "القومية" تستطيع ان تنفخ وتعبئ المجتمع ولكن ببوق الاسلام لوحده لا يمكن ذلك . وهكذا يفعل ترامبحينما يرفع شعار "امريكا اولا" . واخيرا اقول ان القومية حركة برجوازية رجعية ايا كان منبعها او منظريها ولا تختلف عن الحركة الاسلامية في تقديسها للعمل المأجور وادامة الظلم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي من اجل ارباحها..















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