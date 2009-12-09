

عمر سلام

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 20:10

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









هل بنو قريظة وبنو النضير من سكان الشام ؟؟؟

هناك الكثير من المعالم والاسماء اختفى اسمها او اختفت دلالتها عند كتبة السيرة والاخباريون في تاريخ نشوء الدولة العربية. وتم تكثيف الأماكن والاحداث والقبائل وتركيزها في نقطة محددة ومنطقة محددة محصورة بين منطقتي مكة والمدينة. تم تجاهل تاريخ المنطقة بالكامل واحداث القبائل بالكامل وتم تجاهل كل ما قام به العرب من قبل في سبيل انشاء دولة عربية.

واعتبر عصر ما قبل احداث مكة والمدينة هو عصر ظلام وجاهلية. ولكن بالدراسة الدقيقة لمجريات الاحداث والأماكن. نجد ان الإسلام لم يأت من السماء بل اخذ اركانه من حضارات المنطقة الموجودة في بلاد الشام والعراق. واعتمد على معتقداتها وقصصها. وجزأها وفرقها مثل قطع الليغو ثم أعاد تركيبها من جديد.

وأصبح من الضروري تفكيك الاحداث في بداية نشوء الإسلام وإعادة تركيبها من جديد. فالأحداث التاريخية في بداية التاريخ العربي مثل قطع الليغو، كل انسان يركبها حسب رؤيته ومصالحه، والتركيبة النهائية يركبها المنتصر في الاحداث والاقوى، لكن عند المنعطفات الحاسمة تظهر نقاط ضعف هذه التركيبة ويتضح انه يمكن تفكيكها واعادة تركيبها من جديد.

وهذا ما أحاول فعله.

اثناء قراءة حصار بني قريظة

سيرة ابن هشام ت السقا (2/ 234)

(سَأَلَ الرَّسُولُ عَمَّنْ مَرَّ بِهِمْ فَقِيلَ دِحْيَةُ فَعَرَفَ أَنَّهُ جِبْرِيلُ) :

وَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ بِالصَّوْرَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، فَقَالَ: هَلْ مَرَّ بِكُمْ أَحَدٌ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ مَرَّ بِنَا دِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيُّ، عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ عَلَيْهَا رِحَالَةٌ، عَلَيْهَا قَطِيفَةٌ دِيبَاجٌ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَلِكَ جِبْرِيلُ، بُعِثَ إلَى بَنِي قُرَيْظَةَ يُزَلْزِلُ بِهِمْ حُصُونَهُمْ، وَيَقْذِفُ الرُّعْبَ فِي قُلُوبِهِمْ. وَلَمَّا أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي قُرَيْظَةَ: نَزَلَ عَلَى بِئْرٍ مِنْ آبَارِهَا مِنْ نَاحِيَةِ أَمْوَالِهِمْ، يُقَالُ لَهَا بِئْرُ أُنَا .

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: بِئْرُ أَنَّى.



جوامع السيرة ط العلمية (ص: 153)

فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بئر من آبارهم يقال لها «بئر أنا» وقيل «بئر أنى» ، وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين ليلة، وعرض عليهم سيدهم كعب بن أسد ثلاث خصال، وهى: إما الإسلام؛ وإما قتل ذراريهم ونسائهم ثم القتال حتى يموتوا.



السيرة النبوية لابن كثير (3/ 230)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِئْرٍ مِنْ آبَارِ بَنِي قُرَيْظَةَ مِنْ نَاحِيَةِ أَمْوَالِهِمْ يُقَالُ لَهَا بِئْر أَنى، فَحَاصَرَهُمْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً حَتَّى جَهَدَهُمُ الْحِصَارُ وَقذف فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ.



اين تقع بئر «بئر أنا» او «بئر أنى»

ذكرها الشاعر كثير في موضع اودية البضيع.

معجم البلدان (1/ 257)

قال كثيّر:

إذ هنّ في غلس الظلام قوارب ... أعداد عين من عيون أثال

يجتزن أودية البضيع، جوازعا ... أجواز عين أنى فنعف قبال



عين انى او بئر انى يقع في اودية البضيع.



ولكن اين تقع البضيع



معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع (1/ 256)

وقال ابن حبيب: البضيع: من عمل غوطة دمشق، وأنشد لكثيّر:

سيأتى أمير المؤمنين ودونه ... رحاب وأنهار البضيع وجاسم

قال: ورحاب: من عمل حوران. وجاسم: من عمل الجولان.



معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع (2/ 477)

وقال حسّان:

أسألت رسم الدار أم لم تسأل ... بين الجوابى فالبضيع فحومل

فالمرج مرج الصّفّرين فجاسم ... فديار تبنى درّسا لم تحلل

الجوابى: جابية الجولان.

معجم البلدان (1/ 443)

البُضيْعُ:

مصغر، ويروى بالفتح في شعر حسان بن ثابت

أسألت رسم الدار أم لم تسأل، ... بين الجوابي فالبضيع فحومل؟

ورواه الأثرم، البصيع، بالصاد المهملة، وقال:

هو جبل بالشام أسود، عن سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال: إن عيسى بن مريم، عليه السلام، أشرف من جبل البضيع، يعني جبل الكسوة، على الغوطة فلما رآها قال عيسى للغوطة:

إن يعجز الغنيّ أن يجمع بها كنزا فلن يعجز المسكين أن يشبع فيها خبزا.



البضيع في الشام وهي جبل بالكسوة مشرفة على دمشق والجولان وحوران (مرح الصفرين). والكسوة موقعها بين دمشق وغباغب التي هي مناحر العزر او مكان تقديم القرابين للإلهة العزى. وغباغب هي بين الكسوة والصنمين التي يقال عنها بانها موقع الصنمين (اللات والعزى). واخذت تقاليدهما لاحقا الى الجزيرة العربية وأصبحت تقال ايساف ونائلة في الصفا والمروة التي كان يطاف حولها ثم أصبحت مجرد سعي وليس طواف في التقاليد الإسلامية.

وبئر انى او عين انى هو في البضيع، أي في الشام، هذا يدل على ان الاحداث المتعلقة ببني قريظة وبني النضير ان كانت قد وقعت فهي وقعت بي بلاد الشام وقرب دمشق او بين حوران ودمشق، او قد يكون هناك احداث مشابهة حصلت مع هاتين القبيلتين في هذه المنطقة وركبت لاحقا في السيناريو الإسلامي بين مكة والمدينة.