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|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - عمر سلام - هل بنو قريظة وبنو النضير من سكان الشام ؟؟؟
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هل بنو قريظة وبنو النضير من سكان الشام ؟؟؟
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|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - عمر سلام - هل بنو قريظة وبنو النضير من سكان الشام ؟؟؟