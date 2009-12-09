

سرسبيندار السندي

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 20:07

المحور: المجتمع المدني









إرحل

إرحل يا صديقي قرير العين والحسرة تملأ نفسك وقلبك



إرحل

فكم كان شوق التغير في العراق نحو الأفضل دينك



إرحل

فأنت ما عرفت التلوين كالحرباء لا في سرك ولا في كتاباتك



إرحل

يا من بقيت كالفرسان محارباً رغم نزف الجرح ومرضك



إرحل

يامن حاربت السفلة والمنحرفين والفاسدين بالحرف وطيبة قلبك



إرحل

وكن مطمئناً سيولد في العراق غداً ما سيسرك ويفاجئك



إرحل

فمثواك الخلد مع الطيبين والشهداء والقديسين كما أصلك



إرحل

فذكراك ستبقى في قلوب من عرفتهم وبسمة وجهك



وللأهل والاصدقاء عزائنا ولهم جميل الصبر بعد رحيلك