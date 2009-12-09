

عبد العزيز الحيدر

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 16:28

المحور: الادب والفن









لا تلتفت





أرم وراء ظهرك

لا تلتفت إلى الأشرطة التي تتركها

خطواتك التي تصعد بك أجنحة

لا تلتفت

فقط أغرس هذه الدبابيس في وجوه الشياطين

المتقافزة...

على أبواب الميناء

أنت...قريب من أيدي مفتوحة

الأيدي التي أستجدت صحنين من خيبة متواصلة

وأغنية مفقئة العينين