أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد العزيز الحيدر - لا تلتفت


اخر الافلام











المزيد.....

لا تلتفت


عبد العزيز الحيدر
الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 16:28
المحور: الادب والفن
    


لا تلتفت


أرم وراء ظهرك
لا تلتفت إلى الأشرطة التي تتركها
خطواتك التي تصعد بك أجنحة
لا تلتفت
فقط أغرس هذه الدبابيس في وجوه الشياطين
المتقافزة...
على أبواب الميناء
أنت...قريب من أيدي مفتوحة
الأيدي التي أستجدت صحنين من خيبة متواصلة
وأغنية مفقئة العينين





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عبد العزيز الحيدر

إجمالي القراءات: 701,676
المقالات المنشورة: 336
- فتنة متأخرة
- خارج وداخل
- طوفان
- زحف
- الشعر مرة ومرتين
- تجارب
- الوجه
- ورقه
- أصوات 2
- عند أعتاب بانديمونيام*
- إحتياجات
- موسم فرح
- مهرجان
- عطن
- مشاريع
- شقوق
- الأرجل
- إبادة
- تمرد
- أغصان وأصابع

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- جدل حول مساءلة حكومة تصريف الأعمال
- جلالة الملك يغادر لوساكا في ختام زيارة رسمية إلى جمهورية زام ...
- عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي بالرباط يشيد بالدور الريادي ل ...
- جلالة الملك يوجه دعوة لرئيس زامبيا لزيارة المملكة
- دنيانا: الكاريكاتور وسيلة للتعبير والنقد
- شارل أزنافور يفتتح الدورة ال 16 لمهرجان «موازين إيقاعات العا ...
- أزنافور بافتتاح الدورة 16 لمهرجان موازين بالمغرب
- «اصطياد أشباح».. فيلم يوثق معاناة المعتقلين الفلسطينيين بالس ...
- كل ما تريد أن تعرفه عن حفل الأوسكار هذا العام
- معرض فني بالضفة الغربية يوثق مذبحة كفر قاسم

المزيد.....
كتب ودراسات
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد العزيز الحيدر - لا تلتفت