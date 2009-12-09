

جواد الشلال

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 16:28

المحور: الادب والفن









أحياناً كثيرة .. أتوهّمُ

..

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أحبكم كثيراً .. من أنتم لابأس

احيانا .. لا يصحُّ ... ذلك

لكن أنا هكذا

مثلكم ..أحبّ أنْ أحبَّ

ابحثُ .. مراتٍ

عن

عطر جديدٍ

عن لغةٍ جديدةٍ

وثوبٍ جديدٍ ... يشبهُ زرقةَ البحرِ

الوهميةِ

اكتبُ في دفتري الصغيرِ

جميلٌٌ جداً هذا الوطنُ

الوطن .. اسمٌ فقط

أمّا انا واصدقائي

نحن يا ربّ

اكبرُ الطغاةِ الطيبين

حسناً ... كالعادة ِ

احتاجُ ... كوبَ .. كوبَ ..كوب

نبيذٍ مركزٍ

لاكونَ شجاعاً .. كما اتمنى

لاقولَ ذلك

انا أحبكم ... جميعا ...